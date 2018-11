© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - “Bellezza è Conoscenza - Educazione alla Bellezza”, iniziativa del Circolo Legambiente Bassa Sabina che verrà esposta alle scuole di Poggio Mirteto giovedì 22 novembre. Appuntamento alle 17 presso le scuole medie.La presentazione del progetto Educazione alla Bellezza, il cui incipit sarà “Bellezza è Conoscenza” nasce con lo scopo di proporre agli studenti un modo diverso di osservare l'ambiente che li circonda. La referente del progetto è l’architetto paesaggista Ilaria Tabarani che sarà accompagnata per l’occasione dal Presidente del circolo Legambiente Bassa Sabina Sandro Mancini.«Proveremo a suggerire ai ragazzi – hanno detto gli organizzatori - cose che per essere viste, toccate, odorate, capite, bisogna camminare, ascoltare, restare fermi in silenzio. Spesso ignoriamo le cose che ci circondano e allora noi vorremmo dare degli esempi di come sia possibile godere di tutto questo, la risorsa più grande dell'essere umano é l'immaginazione. Per immaginare non serve accendere nessun apparato basta sedersi, guardarsi intorno e chiudere gli occhi. Questo non è un progetto di Legambiente ma un progetto proposto da Legambiente. Sarà come gettare un sasso in una pozza d'acqua, il 22 sarà un piccolo cerchio, speriamo che si allarghi sempre di più, voi sarete i cerchi più grandi».