RIETI - La difesa della salute deve essere la prima priorità dell’agenda politica cittadina. Ne è convinta la Lega che nella sala consiliare del Comune di Rieti ha convocato stamattina una conferenza stampa alla presenza dei consiglieri Antonio Boncompagni, Andrea Sebastiani e Fabrizio Di Vittorio.«Nella convinzione che la tutela della salute è la prima delle priorità – annuncia Boncompagni – il gruppo consiliare decide di non partecipare ai prossimi consigli comunali, finché non venga riunito il Consiglio per l’audizione del presidente Zingaretti o suo delegato per parlare dello stato di salute della nostra sanità così come deliberato nel marzo scorso».Il 28 marzo a seguito di un ordine del giorno della Lega era stata chiesta un’audizione, in consiglio comunale di Rieti, del presidente Zingaretti, quale commissario ad acta della sanità, o suo delegato per chiarire e approfondire fatti e situazioni, prospettive e necessità della nostra sanità, compresa la questione della Rsa città di Rieti, ancora chiusa.Dall’entourage dell’assessore alla sanità D’Amato però fanno sapere di non aver mai ricevuto alcun invito formale dal Comune di Rieti.La Lega ha chiesto con forza al Sindaco di Rieti di farsi ulteriormente portavoce di queste richieste: «Riteniamo – ha aggiunto Sebastiani - che in un territorio particolarmente complesso si debba intervenire in maniera puntuale sulla Regione. Una battaglia che non è solo di un partito ma richiede un impegno coeso e concreto. Diversamente rischiamo di veder depauperato anche dell’offerta minima questo territorio come avvenuto per altri enti che hanno visto il loro destino altrove».