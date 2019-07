© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è svolta ieri sera il primo incontro della lega della Sabina, presso il ristorante l’Oasi di Vescovio sotto la regia del Coordinatore provinciale della Lega, Paolo Mattei, con la partecipazione del senatore Umberto Fusco e di Giorgio Cavalli, capo della segreteria del viceministro del Mise, Dario Galli.A questo incontro hanno preso parte alcuni sindaci del territorio sabino, il Presidente della comunità montana, alcuni consiglieri comunali e attivisti dei comuni sabini Magliano, Tarano, Montebuono, Collevecchio, Stimigliano, Forano, Selci, Torri, Configni, Vacone, Cottanello, Montasola, Roccantica, Poggio Catino, Casperia, Cantalupo, Poggio Mirteto, Montopoli, Poggio Nativo, Poggio Moiano e Fara Sabina.«E’ stata un’occasione positiva - dichiara Mattei - questa rappresenta una delle prime riunioni territoriali atte a strutturare in maniera organica il partito: Siamo la prima forza della provincia, rappresentiamo i due terzi dell’elettorato di centrodestra, e sentiamo la responsabilità di rappresentare al meglio la nostra comunità. Vogliamo porre attenzione ai problemi diffusi che vive questa comunità. Vogliamo essere un partito che non vuole fare solo una critica al passato, ma un partito che ha un’idea di futuro,un partito che vuole ridare fiducia e speranza, e che vuole coltivare un progetto. Vogliamo che i diritti dei cittadini siano veramente diritti e non gentili ed interessate concessioni e tutti insieme possiamo contribuire a migliorare la nostra provincia».Il senenatore Umberto Fusco ha sottolineato come «sia necessario ed importante dare una spallata a questa regione, gestita malamente, e ha inoltre ribadito l’impegno della Lega a ridare dignità e il valore che merita un’istituzione importante come la provincia attraverso il ripristino dell’elezione diretta del Presidente e del Consiglio».