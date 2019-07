© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo la presentazione del Coordinatore di Lega Salvini Premier-Provincia di Rieti nella figura di Paolo Mattei, la Lega prende forma e cosi iniziano ad arrivare le prime nomine ufficiali che andranno a disegnare l’ossatura della nuova organizzazione. Il Coordinatore Regionale On. Zicchieri, su indicazione di Mattei, ha nominato a Responsabile Organizzativo per la Provincia di Rieti Emanuele Olivieri, e Responsabile degli Enti Locali della Provincia di Rieti Alberto Sciarra, sindaco di Roccantica.«Il nostro vuole essere un progetto politico definito con una nuova classe dirigente, autorevole ma non autoreferenziale, soprattutto con una bussola chiara e immediatamente percepibile ai cittadini, ovvero un partito moderno a tutto tondo - si legge nella nota - Un partito che sente la responsabilità del grande consenso che i reatini gli hanno attribuito il 26 maggio scorso, dove quasi un cittadino su due ha votato Lega, il 41%.Vogliamo credere nella possibilità di contribuire a cambiare pelle a questa Provincia. Siamo convinti sia possibile con il grande impegno di tutti, ridare dignità a questi cittadini, vogliamo riportare Rieti al centro del dibattito Regionale e Nazionale non accettiamo la marginalizzazione in cui è stata ricacciata. Coltiviamo un sogno costruire un percorso virtuoso - conclude la nota - per crescere e per dare nuova dignità a questa nostra bellissima Provincia»