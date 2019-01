RIETI - Fabrizio Di Vittorio, eletto nell'ultima tornata elettorale in una lista civica a sostegno del Sindaco Cicchetti, va ad ingrossare le fila del partito e del gruppo consiliare della Lega al Comune di Rieti.



"Al neo consigliere - si spiega in una nota del commissario provinciale della Lega Salvini Premier, Senatore Umberto Fusco, e del capogruppo della Lega Salvini Premier al Comune di Rieti, Andrea Sebastiani. - giungano da parte nostra e dell'intero gruppo dirigente della Lega gli auguri di buon lavoro, al servizio di un importante progetto di radicamento del partito in ogni Comune della Provincia Sabina". © RIPRODUZIONE RISERVATA