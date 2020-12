RIETI - Il Messaggero aveva già ventilato l’ipotesi nel settembre scorso e ora arriva la conferma: l’assessore al Personale del Comune di Rieti, Oreste De Santis, entra nella Lega reatina. A darne conferma è lo stesso coordinatore provinciale della Lega Paolo Mattei che, dopo gli ingressi della consigliera comunale Maria Teresa Manzi, di quello comunale e provinciale Maurizio Ramacogi (entrambi a ottobre 2019) e, a luglio, del consigliere comunale con delega allo Sport, Roberto Donati, ora conta in squadra anche De Santis: «La Lega fa un salto di qualità all’interno del Comune di Rieti grazie a un uomo che per dignità, professione e consenso sociale rappresenta un punto di riferimento della realtà reatina - commenta Mattei (nella foto, con De Santis e gli altri amministratori). - Anche il deputato Claudio Durigon è felice di questa nuova posizione che si inserisce nel gruppo reatino della Lega, a favore della quale hanno dato un positivo contributo sia il consigliere comunale e presidente della commissione Bilancio, Fabrizio Di Vittorio, che il capogruppo consiliare Ramacogi. De Santis ha riconosciuto nella Lega il suo sentiment politico, perché con noi, in un momento così difficile, trova un partito che difende l’imprenditoria privata, le partite Iva e il mondo che produce – prosegue Mattei - Ormai possiamo ben dire che, nel territorio reatino, la Lega è la prima forza politica sia in Comune che in Provincia, sia come peso specifico che a livello di consenso territoriale».

Gli obiettivi

«L’ingresso di De Santis - prosegue Mattei - è stata l’occasione per fare una sintesi delle politiche locali insieme ai consiglieri comunali della Lega, al coordinatore cittadino Gianluca Coppo e al coordinatore provinciale organizzativo Emanuele Olivieri: è necessario cominciare a pensare a un nuovo modello di città, perché ci sono alcuni aspetti, in primis l’urbanistica, in cui siamo carenti e dove stiamo perdendo terreno rispetto al passato e ai bisogni dei cittadini reatini. Il futuro di Rieti si deve esplicare e ricercare nella crescita e nello sviluppo e la Lega vuole dare un contributo vero alla dignità di questa provincia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA