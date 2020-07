Rieti, Leda Battisti protagonista nel video “Shangai” di Ultrapop feat Tony Esposito

RIETI - Online il videoclip di Shangai, nuovo singolo degli Ultrapop feat. Leda Battisti & Tony Esposito. Un brano ballabile, dal ritmo incalzante, dall'atmosfera solare e mediterranea, programmato da vari network e già ai vertici delle principali classifiche radiofoniche

«Girare il video è stato divertentissimo... fra un percussionista mondiale, una partita di pallone dei ragazzi, una geisha che balla ed io che prevedo il suo futuro! - afferma Leda Battisti - E intanto eccola l'estate, la canto, sulle note del tormentone 'Shangai' già nelle classifiche delle radio... una gran bella soddisfazione!».

Nel video girato tra Roma, Prato e Piombino insieme agli Ultrapop e Tony Esposito, protagonista la reatina Leda Battisti (voce principale del brano Shangai) “che legge il futuro” e Sunita Zucca, in arte Sunymao, la nota cosplayer, cantante e performer protagonista del muro/giuria di "All Together Now" su Canale 5

Videoclip "Shangai": https://youtu.be/dYou8Ozu-Eo

Il testo tratta l’attualissima tematica della mercificazione dei sentimenti “Ormai tranne l'amore ed il mare è tutto online”, ripercorrendo suggestive immagini dei decenni scorsi da “le videocassette” ai “Mötley Crüe” dalle “Dottor Martens” (lo stivaletto punk più famoso al mondo) al mitico pallone in plastica “Super Tele” ed i suoi “tiri ad effetto”.

Francesco (voce Ultrapop): «Ancora una volta ci siamo divertiti nel realizzare questo progetto. Con Luca e Giovanni c'è grande amicizia ed affiatamento da sempre. Un onore aver avuto in squadra anche Leda e Tony. Stiamo preparando altre sorprese per l'autunno».

Il brano è scritto da Mignogna e Germanelli, autori di molti artisti italiani, (mix e mastering di Alex Marton-Firstline Studio), la regia del videoclip è di Simone Gazzola (riprese Mirko Caricato e Igor Nogarotto, drone Michele Collavitti, coordinatrice Valentina Farci).

© RIPRODUZIONE RISERVATA