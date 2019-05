© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dalle vette del Terminillo, alle vette della serie B: nella promozione in serie A del Lecce - arrivata oggi dopo il 2-1 casalingo allo Spezia - c'è anche un pò di Rieti nell'impresa della fromazione giallorossa guidata da Fabio Liverani. Il motivo è semplice e fa riferimento al fatto che il ritiro estivo scelto dalla società salentina e curato nei minimi dettagli dalla We Sport Management, si è svolto interamente al campo d'altura in località Cinque Confini, dal 16 al 29 luglio, nel corso del quale il Lecce ha anche disputato una serie di amichevoli in zona, compresa quella col Rieti neopromosso in serie C e battuto con un perentorio 3-0.Lecce, dunque, che torna nella massima serie, nella stagione sportiva in cui a queste latitudini si è già registrata la salvezza del Rieti, i playoff scudetto del Real Rieti, la post season della Zeus Npc che sogna la serie A di basket e, dulcis in fundo, quello spareggio-promozione tra Avellino e Lanusei in programma domani alle 15 allo "Scopigno" che assegnerà un posto nella prossima serie C. What else?!