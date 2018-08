RIETI - Il Lecce, che sta ultimando la preparazione in vista del prossimo campionato di serie B e che debutterà martedì 7 agosto in casa contro il Feralpisalò per la Coppa Italia, ringrazia con un post sulla propria pagina facebook l'accoglienza ricevuta al Terminillo durante le due settimane di ritiro precampionato promuovendone le strutture.



«L’U.S. Lecce desidera esprimere il proprio ringraziamento alla famiglia Casadei ed il personale tutto dell’Hotel Togo Palace per la splendida accoglienza ricevuta nel periodo del ritiro precampionato sul Terminillo e tutti coloro i quali si sono adoperati per rendere l’impianto da gioco e le strutture annesse su degli alti livelli qualitativi».

Venerdì 3 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:51



