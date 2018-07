RIETI - Il Rieti superato 3-0 dal Lecce allo Scopigno.Nel primi test di rilievo, dopo il successo contro il Poggio Nativo, la nuova squadra di Chéu è sconfitta dai salentini di Liverano, neopromossi in serie B e in ritiro al Terminillo. Prima parte giocata sotto una pioggia battente. Buona la prova del Rieti, in maglia nera in segno di vicinanza alle vittime degli incendi in Grecia.