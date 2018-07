di Christian Diociaiuti

RIETI - Dire più di quanto qualche ora prima avevano detto presidente, tecnico e direttore sportivo, oggettivamente, non si poteva: squadra giovane, con giocatori pronti a sposare il progetto e con un gioco dinamico, questo il riassunto. E ieri sera, in un summit informale con la stampa il proprietario del Rieti,, Manthos Poulinakis ha scelto solo la via della conoscenza col mondo dell'informazione reatino. Nessuna dichiarazione, solo qualche chiacchiera, un brindisi con i collaboratori per l'inizio di questa avventura, una rottura di ghiaccio definitiva dopo le trattative e poi la chiusura. "Sarò a Rieti ogni 15 giorni" ha detto il numero uno del Rieti che stasera assisterà a Rieti-Lecce, gara valida come primo trofeo Città di Rieti Centro d'Italia. Per la gara, ticket a 10 euro. Oggi la squadra torna ad allenarsi dopo un pomeriggio di pausa.



Qualche giocatore ieri sera era alla scoperta del centro città, oggi si torna a lavorare per un test probante contro i giallorossi di Liverani. Tornando a Poulinakis, prima del summit con la stampa, ha partecipato a un incontro ben più importante: quello con il socio Riccardo Curci. I due hanno fatto un punto a un mese dal closing, sugli aspetti societari e sportivi. Il Rieti è in via di definizione, attende l'arrivo di altri calciatori e aspetta le determinazioni della Lega su organico e girone. "Nessun girone cambierà i nostri obiettivi" ha ribadito il diesse Mpasinkatu. Se ne saprà di più il 31 luglio e poi il 7 agosto. Ma a quella data e con tutti i ricorsi in ballo, sarà un organico definitivo?



Nell'amichevole con il Lecce, Rieti trasmetterà tutta la sua vicinanza al popolo greco. Per gli incendi di Atene si toccano le 100 vittime. "Il FC Rieti vuole mostrare vicinanza e sostegno al popolo greco in questo momento di assoluta difficoltà nazionale. In occasione della gara amichevole in programma domani sera contro il Lecce, il Fc Rieti ha deciso di onorare le numerose vittime causate dagli incendi che stanno devastando il territorio greco scendendo in campo con una maglia nera in segno di lutto.

Prima del calcio d'inizio verrà osservato un minuto di silenzio. #prayforgreece. Είμαστε δίπλα σας - Ti stiamo accanto" ha scritto il Rieti.

