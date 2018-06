di Christian Diociaiuti

RIETI - Il Terminillo si tinge di giallorosso. Dopo le sirene per il Perugia, ecco il Lecce, sulla montagna reatina dal 13 al 28 luglio, ospite dell'hotel Togo e in campo ai Cinque Confini, come aveva fatto il Frosinone per preparare questo campionato (per il prossimo la prima squadra ciociara ha fatto altre scelte).



Ieri anche un sopralluogo allo Scopigno: non è escluso che il Centro d'Italia sia lo scenario scelto per delle amichevoli, a cui potrebbe prendere parte anche il Rieti (amarantocelesti in quel periodo già in campo per la preparazione). Per portare il Lecce a Terminillo, ha lavorato il consigliere Roberto Donati, che nei giorni scorsi ha avuto contatti anche con altri club, su tutti appunto il Perugia.



Nel Lecce gioca un reatino, di Torano, Mario Pacilli, autore della promozione quest'anno in B insieme al promettente esterno difensivo Emanuele Valeri, a Rieti nella stagione 2016-17. Atteso nei prossimi giorni un comunicato congiunto club-comune sulla scelta del Lecce. Non sono esclusi altri accordi per ritiri di club pro in provincia (non al Terminillo). Sibillino il consigliere Donati: «C’è stato un grande raccordo di lavoro con il territorio, vedi Leonessa».

Mercoled├Č 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA