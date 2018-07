di Christian Diociaiuti

RIETI – Arrivano i premi a fine stagione per le reatine del calcio e del futsal che partecipano ai tornei Figc.Il Comitato Regionale Lazio, guidato dal Melchiorre Zarelli, ha istituito dda diverso tempo, un premio per le società partecipanti ai Campionati Lnd della Stagione Sportiva 2017/18, che nei rispettivi Campionati hanno ottenuto il minor quoziente penalità/gare disputate relativamente alla graduatoria del Premio disciplina del Campionato svolto. Il premio consiste in una ricarica del Portafoglio Iscrizioni, nella misura di seguito indicata, da utilizzare nella Stagione Sportiva 2018-2019, quella al via tra settembre e ottobre prossimi. Sono diverse le squadre reatine premiate e che beneficeranno di questo bonus per l’iscrizione: in Terza categoria premio di 300 euro a Rocca Valle Turano; nella Juniores l’Alba prende tutto: premio disciplina, campionato e pure il premio Leali fino in fondo e 300 euro. Nel futsal, 500 euro al Monte San Giovanni (C2) e in D maschile 300 euro al Passo Corese.

Gioved├Č 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA