di Fabiana Battisti

RIETI - “Les Petits Papiers”, direttamente dall' Aquila arrivano per la prima volta a Rieti. L'appuntamento è a Le Tre Porte, alle 22 di domani (venerdì) sera. Il quartetto caratterizzato dalla vena swing e dalla contaminazione gipsy immergerà il pubblico nelle atmosfere di uno Swing Primordiale colorato dai toni frizzanti e romantici del Manouche Francese. A determinare lo stile artistico del gruppo il comune amore per il jazz e la musica francese, «nei nostri live- sempre graditi- coinvolgiamo il pubblico in modo divertente, prendendoci poco sul serio» dice la cantante-fondatrice Federica Di Stefano. Il fulgido e spigliato quartetto prende in prestito il suo nome dall’omonimo brano francese che sta ad indicare proprio dei “fogliettini di carta”. «Mi ricorda un po' l'idea dei post-it, che fissano un pensiero, - dice Federica Di Stefano- e “Les petits papiers” è un modo vintage per definirli, perchè in realtà io ne faccio un grande uso scordandomi tutto. I “fogliettini” sono anche sinonimo di leggerezza, la stessa che rispecchia lo spirito del nostro gruppo sul palco, non a caso è sempre questo il brano con cui chiudiamo i nostri live».

La band, composta da Federica Di Stefano alla voce, i due chitarristi jazz, il reatino Riccardo Biscetti e Nicola Paparusso e Giovanni D'Eramo al Contrabbasso, nasce con la formazione attuale nell’ottobre 2017 grazie all’incontro dei membri in un luogo d'elezione: il Conservatorio dell’Aquila.

Il progetto musicale dei “Les Petits Papiers”, dopo le collaborazioni con Rete8 in Abruzzo e le partecipazioni della cantante-fondatrice al “Jazz Italiano per l'Aquila”, al “We Jazz” di Firenze, al “Festival di Mezza Estate” di Tagliacozzo e a diversi speciali di Rai 5, si proietta a grandi passi verso l’estate, quando usciranno il primo video ed EP di inediti, in incisione presso l’Underground studio di Avezzano.

Giovedì 10 Maggio 2018



