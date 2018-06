Rieti, le “Grandi Opere” in mostra alla Biblioteca Paroniana

di Matteo Di Mario

RIETI - La Biblioteca Comunale Paroniana di Rieti presenta, fino al 31 dicembre, negli orari di apertura al pubblico, “Le Grandi Opere”, una mostra di sette libri di pregio, ideati e realizzati da due case editrici, FMR Scripta e UTET, secondo i criteri di eccellenza e del fare bene italiano.



«L’alta qualità è il filo conduttore che lega i volumi esposti – affermano dalla Paroniana – Si tratta di opere rese uniche dalle tavole di notevoli artisti contemporanei o contenenti fotografie di grande livello artistico, tutte edite a tiratura limitata e numerata, su carta di pregio e rilegate con tecniche particolari».



I TESTI



Il "Canzoniere" di Francesco Petrarca, con illustrazioni di Mario Donizetti. Il testo è a cura di Gianfranco Contini; il saggio introduttivo e il commento sono di Michele dell’Aquila (FMR Scripta);



La "Divina Commedia" di Dante Alighieri, con le tavole di Alberto Sughi. Il testo è a cura di Giorgio Petrocchi; l’introduzione è di Enrico Malato (FMR Scripta);



"Maria Madre di Dio": due millenni di riflessioni cristiane. È una raccolta iconografica delle opere d’arte riguardanti Maria di Nazareth, selezionate da René Laurentin, uno dei massimi esperti mondiali di mariologia, mentre Paolo Baratella ha realizzato novanta immagini a colori fuori testo e la copertina (FMR Scripta);



"Francesco santo d’Assisi", comprendente la "Regola non bollata", la "Regola bollata" e i "Fioretti di San Francesco". La prefazione è di José Rodriguez Carballo. La selezione delle opere d’arte è a cura di Giuseppe Ducrot (FMR Scripta);



"Il Palazzo del Quirinale". Un lavoro che svela le meraviglie di uno dei più importanti palazzi della Capitale. A cura di Maria Giuseppina Lauro, Francesco Colalucci, Luisa Morozzi, Alessandra Ghidoli. La prefazione è a cura di Carlo Azeglio Ciampi, la premessa di Louis Godart (FMR Scripta);



"Musica e Amore". È un viaggio nel mondo della musica operistica, attraverso abiti di scena, riproduzioni delle scenografie e cartoline delle rappresentazioni delle opere liriche, tratte dall’archivio Ricordi, il più importante Editore musicale al mondo. Il commento è di Nicola Campogrande (UTET);



"Poesie e lettere" di Michelangelo Buonarroti. Due volumi, con le incisioni in rame di Marc Dautry, che portano alla luce una sfaccettatura spesso ignorata del genio multiforme dell’artista: non solo inimitabile pittore e scultore, ma anche uomo di lettere e fine pensatore. Entrambi i testi sono a cura di Paola Mastrocola (UTET).

