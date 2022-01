Lunedì 3 Gennaio 2022, 00:10

RIETI - Da oggi, il Lazio, e quindi la provincia di Rieti, passano dalla zona bianca alla zona gialla: previste, quindi, misure più restrittive anche se, nei fatti, cambia molto poco o nulla rispetto ai giorni scorsi. Innanzitutto per le mascherine: nella zona gialla vanno indossate anche all’aperto, a prescindere da eventuali assembramenti, ma per Rieti non cambia nulla. Un’ordinanza del Comune capoluogo già le aveva previste fino allo scorso 31 dicembre, quindi un’ordinanza della Regione già disponeva l’utilizzo delle mascherine anche all’aperto. Pertanto, da oggi nel Reatino, si prosegue con la stessa disciplina. Nessuna restrizione in tema di spostamenti: ci si potrà spostare dal Reatino nelle altre province del Lazio, nella stessa provincia e nelle altre regioni, come Umbria o Abruzzo, liberamente e senza autocertificazione. Non è previsto alcun limite orario sugli spostamenti, quindi, niente coprifuoco. Nessuna limitazione da e per le seconde case.

Bus e treni

Sui bus di Asm o Cotral (ad esempio dal Reatino per e da Roma), per questa settimana (in attesa di nuove misure dal 10 gennaio), si potrà viaggiare con il green pass base, lo stesso è valido per i treni locali. Sui mezzi pubblici di trasporto viene confermato l’obbligo di mascherina Ffp2. In zona gialla, i ristoranti sono regolarmente aperti, anche per ciò che riguarda le sale al chiuso e rimangono sempre consentiti il servizio di asporto e la consegna a domicilio. Come già previsto dalla fine di dicembre, per i ristoranti al chiuso e per la consumazione al bancone del bar occorre il green pass rafforzato. Aperti cinema, teatri, stadi, palazzetti, dove occorre sempre indossare la mascherina e, per questa settimana, non sono previste modifiche per il green pass.