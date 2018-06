RIETI - Il presidente regionale della Figc, Melchiorre Zarelli, inconterà le società calcistiche reatine martedì 5 giugno dalle 15 alle 17 nella delegazione di Rieti in via dei Flavi 16. Sarà l'occasione per fare il punto al termine della stagione.

Venerdì 1 Giugno 2018



