Domenica 23 Gennaio 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Aperte le prenotazioni per lo spettacolo al teatro San Michele Arcangelo di Montopoli di Sabina “È cosa buona e giusta” di Michele La Ginestra, replicato per due anni al Sistina di Roma. «Si riparte - spiega l’organizzatore Aldo Lops - sempre più tenaci nel far tornare la gioia di frequentare il teatro e lo facciamo proponendo uno degli spettacoli di maggior successo degli ultimi tre anni». Per informazioni e prenotazioni: 389/6793095 o 339/5318478.

Escursioni nel Lazio, in Sabina e la neve del Terminillo, in un fine settimana per chi ha voglia di stare all’aria aperta. L’Associazione Sabina in Trekking ripropone, per oggi, l’escursione alle Pozze del diavolo, con la polenta alla brace a Casale Fatucchio. Un’escursione ad anello alle pendici del Monte Tancia, con partenza dal parcheggio del rifugio “Tancia Hostel House” (a quota 800 metri), nel Comune di Monte San Giovanni. Tramite un breve tratto in discesa si va verso il ponticello nella vallata, risalendo su un sentiero che porta alle Pozze del diavolo. Si prosegue verso i pratoni di pascolo allo stato brado di Salisano, fino a Casale Fatucchio, dove c’è un’area attrezzata ed è prevista la sosta per il pranzo a base di polenta alla brace con la legna del bosco e condita con pomodoro, salsicce locali, olive taggiasche e pecorino. Il tutto accompagnato da bruschette col pane di Mompeo, l’olio Evo nuovo di Castelnuovo di Farfa, bruschette con pomodori e con mortadella, biscotti artigianali del forno di Casperia, vino rosso locale e caffè fatto al momento con la Moka. Terminato il pranzo si riprende il cammino facendo ritorno all’ostello Tancia. Info e iscrizioni su messenger, instagram o whatsapp al 327/9308192.

Il Terminillo protagonista, con le iniziative dell’Associazione Terminillo trekking 360, tra ciaspolate e passeggiate con le racchette da neve per tutte le età. La ciaspolata per bimbi e famiglie, questa mattina è tra le 10 e le 13, in una faggeta, alla ricerca delle impronte degli animali. È riservata ai bambini (6-11 anni) che sarà anche possibile affidare alla guida. Si faranno pupazzi di neve e poi si imparerà a camminare con le ciaspole sulla neve. Informazioni (anche whatsapp, Sara) al 334/2583079. Per prenotare: www.terminillotrekking360.it/eventi. Giornata “ramponi e piccozza”, con guida alpina, oggi dalle 9.