Venerdì 21 Luglio 2023, 00:10

RIETI - Una retribuzione inferiore alla media nazionale e anche le giornate di lavoro retribuite sono in quota ridotta dall’andamento medio italiano. I dati emergono dal rapporto dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, che ha elaborato i dati dell’Inps, sulle retribuzioni nel settore privato dei dipendenti.

Rieti e la sua provincia si collocano nella fascia medio-bassa della graduatoria, in 74esima posizione sulle 103 province italiane monitorate. Una situazione che si rivela in linea con quella delle altre tre province del Lazio, ad esclusione di Roma. L’indagine si basa su dati reali del 2021.

Le cifre. La retribuzione media annua lorda nel settore privato, a Rieti e provincia, è pari a 16.267 euro, la settantaquattresima più elevata in una graduatoria di 103 province.

Numeri che corrispondono a una retribuzione media giornaliera di 76,10 euro. Sul dato, infatti, incide il numero di giorni all’anno retribuiti: per Rieti sono a pari a 213,8, un numero, quest’ultimo, basso, se rapportato ad altre realtà italiane. La media nazionale per la retribuzione è di 21.868 euro, mentre quella giornaliera si attesta a 92,94 euro. Più alto anche il numero dei giorni retribuiti, che su scala nazionale si rivela di 235,3. Sui valori, tuttavia, ha una incidenza quasi sempre rilevante la collocazione geografica del territorio.

Il territorio. Fra i tre dati, quello più basso, nel confronto con altre realtà italiane, è quello sui giorni retribuiti, che si rivelano il numero minore tra le cinque province laziali, inclusa quella di Roma.

Ma in un paragone con le altre realtà sulla quota degli stipendi, con Roma che si colloca al sesto posto, Rieti si inserisce sui livelli delle altre tre province del Lazio, preceduta, di poco, da Frosinone e Latina, ma davanti a Viterbo. Dati che si rivelano simili a quelli, più in generale, delle province dell’Italia centrale.