sabato 6 dicembre 2025, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Al teatro comunale Vicolo Primo di Poggio Moiano, questa sera alle 21, si apre la VII edizione di “Sentieri in Cammino”, la rassegna diretta da Massimo Wertmüller e organizzata da Paolo Di Reda, con il contributo della Regione Lazio e dei Comuni della Sabina di Poggio Moiano, Casaprota, Monteleone, Montenero e Scandriglia. Il primo spettacolo in cartellone è “La matematica dell’amore”, di Adriano Bennicelli, con Edy Angelillo e Michele La Ginestra. È la storia di un uomo alle soglie della pensione, che fa il consuntivo della sua vita. Lo accompagna una donna da quando erano bambini: ricordi, emozioni e giochi di sessant’anni di vita insieme in una storia d’amore, di matematica e di sentimenti. Ingresso 10 euro, con prenotazione all’e-mail postmaster@sentieriincammino.com.

La leggenda di Sant’Egidio, a Mompeo. Una sacra rappresentazione scritta e diretta da Renato Giordano, con un cast composto da Debora Caprioglio, Luigi Diberti, Giuseppe Pambieri, Carlo Valli, Micol Pambieri, Sergio Nicolai, lo stesso Giordano e altri artisti: andrà in scena nella chiesa della Natività di Maria Santissima, oggi alle 17.30. Origini greche, il culto del santo è stato portato in Italia con molti Comuni che lo hanno come patrono. A Mompeo, il marchese Fabrizio Naro gli ha dedicato la chiesa e recentemente è stato ritrovato e studiato per la prima volta un santorale passionale di Santa Maria in Trastevere che conteneva vicende legate al Santo, finora sconosciute. A questi nuovi ritrovamenti, Giordano si è ispirato per scrivere il suo testo originale de “La leggenda di Sant’Egidio”, in programma domani con ingresso libero.

Si apre a Magliano Sabina, al teatro Manlio, lunedì 8 dicembre alle 18.30, la stagione teatrale 2026, con “Il viaggio di Francesco”: la regia è di Pino Quartullo, in scena Fabio Telesca, Roberto Fazioli, Massimo Viola, Giorgio Melone, Gaetano Marsico, Simone Sabia, Rachele Sarti. Ad Antrodoco, per la rassegna d’autunno, al teatro Sant’Agostino, domani sera alle 21, andrà in scena “Le donne al Parlamento” di Vadrada teatro, con ingresso gratuito. Un’audace rivisitazione del classico di Aristofane, per indagare il tema del potere femminile del domani. «Cosa farebbero le donne, se avessero il potere di decidere? Il Parlamento umano, a maggioranza femminile, riuscirà a rinnegare del tutto la cultura della sopraffazione? E se anche così fosse, l’intera vicenda potrebbe non essere che un astuto stratagemma dell’intelligenza artificiale per sovvertire il sistema di potere».. Informazioni e prenotazioni: info@ondadurtoteatro.it, whatsapp: 351/6521328.

Alta Sabina in festa, per un weekend tra fede, tradizione ed enogastronomia. Da oggi all’8 dicembre, a Casaprota, Orvinio, Poggio Moiano, Torricella in Sabina, Scandriglia e Poggio San Lorenzo, un appuntamento per celebrare la cultura, la devozione e le eccellenze dop e igp del territorio reatino. Sotto l’egida della XX Comunità montana, l’iniziativa promossa in collaborazione con le amministrazioni comunali, le Pro loco e le associazioni locali, si articola in un programma di appuntamenti culturali, religiosi e gastronomici diffusi nel cuore dell’alta Sabina. A Orvinio, la sagra dellu pizzillu lunedì e, negli altri Comuni, degustazioni di prodotti tipici locali. A Poggio Mirteto, oggi e domenica in piazza Martiri della Libertà si celebrano le eccellenze enogastronomiche del Lazio nel convegno, domani, “Cibo, cultura e devozione”. Protagonista della due giorni, l’olio (presente anche uno stand dell’Agraria di Passo Corese, dove poter misurare l’acidità dell’olio). Oggi l’inaugurazione e gli stand in piazza, mentre domenica la visita alla chiesa di San Paolo, il convegno sul “cammino dei Bianchi in Sabina”. Dimostrazioni dei cani da tartufo al parco San Paolo, dove verrà inaugurata anche la nuova area giochi e poi le degustazioni.

Sempre a Poggio Mirteto, l’8 dicembre, il mercatino di Natale in piazza, sagra della padellaccia e, nel pomeriggio, cori di Natale in chiesa. Entrambe le iniziative, dall’alta Sabina alla bassa Sabina, sono finanziate dalla Regione e dall’Arsial nell’ambito del progetto “Le vie del Giubileo”, per valorizzare il patrimonio locale e sostenere attivamente la candidatura della cucina italiana a Patrimonio immateriale dell’Unesco.

A Castelnuovo di Farfa, lunedì, “Andar per olio e per cultura” con la sagra del frittello e del vino novello.

A Casperia, sempre l’8 dicembre, mercatino di Natale in piazza e concerto di Betti Granati in chiesa.

Sagra della polenta domenica a Rocca Sinibalda e a Sigillo di Posta.

A Prime Case di Fara Sabina, domenica, c’è la polenta con Babbo Natale. Mercatini di Natale con prodotti alimentari tipici del territorio e idee regalo dalle 10, a seguire il raduno delle 500 e auto d’epoca poi alle 12.30 polenta con spuntature e salsicce mentre nel pomeriggio castagne, cioccolata calda e vin brulé tra concerti, spettacoli e cori di Natale in Cattedrale.

Musica d’autore, oggi alle 18.30, nel concerto presso il convento delle clarisse eremite di Fara Sabina. La direzione artistica è di don Enzo Cherchi, in collaborazione con suor Maria Chiara Farfalla. Il soprano Donatella Belli, Roberta Duranti (cetra e pianoforte) e Paola Rossi (cetra) si esibiranno in un repertorio da Mozart a Haendel, da De Liguori a Verri fino a Gruber.

“Seminare musica”, domenica alle 17.30, al polo culturale Margherita d’Austria a Cittaducale, con il concerto dell’Ensemble Puck “Picnic suite” di Claude Bolling per jazz, piano trio, sassofono e chitarra e che vedrà Stefano Caponi al pianoforte, Angelo Colone alla chitarra, Stefano Corato al contrabbasso, Leonardo D’Angelo alla batteria ed Emanuel Elisei al sassofono.

Appuntamento musicale del Rotary Club Rieti in collaborazione con Rieti Opera Ensemble e Opus Music, domenica alle 18, nell’ex chiesa di San Giorgio a Rieti, che ospiterà lo spettacolo lirico “Tenebrae et Lux - Concerto in due atti”. Ospite il tenore Federico Piermarini. Ad accompagnarlo, Elena Trippitelli e Walter Monteleoni, voce narrante Anna Simona Santoprete.

Finalmente una grossa lacuna nella storia della cultura reatina è stata colmata: quella della musica degli anni ‘60 e, in parte, dei ‘70. Un’epoca unanimemente ricordata con affetto da tutti, non solo nella nostra città, ma anche in Italia e fuori dalla penisola. Di generazione in generazione si è sempre usato dire che i bei tempi passati erano migliori, però quel particolare decennio di grandi cambiamenti sociali, economici e culturali è il più rimpianto da chi lo ha vissuto, ed è citato con nostalgia da chi ne ha conosciuto la storia e apprezzato la musica. Perché di musica, e non solo, parlano le 236 pagine di “E poi incontrai Fernando...”, che racconta la storia dei gruppi musicali nella Rieti degli anni 60-70. A raccontarla è Aldo Lafiandra, uno che ha vissuto quell’epoca, anche suonandoci, e che per oltre un quinquennio ha raccolto una marea di storie, foto e personaggi di quel periodo che rischiava di essere dimenticato, se non fosse stato fissato su carta dall’autore che, in apertura, scrive: «Questo libro è dedicato ai musicisti che hanno fatto vibrare gli anni ‘60, a chi ha vissuto il sogno con una chitarra in mano, una voce nell’anima e il ritmo nel cuore. A quelli che hanno suonato nelle cantine, nei locali pieni di fumo, sotto luci fioche e occhi colmi di gioia. A chi non è più qui, ma continua a vivere nei ricordi, nei gesti, nei suoni». “E poi incontrai Fernando” sarà presentato oggi alle 17.30, nella sala parrocchiale di Madonna del Cuore, in via Piselli 6, a Rieti, per ricordare quell’epoca di fermento in una città più viva rispetto a oggi, che partorì l’unico “Festival nazionale dei complessi” d’Italia, dove per un biennio sfilarono gruppi e artisti in voga dell’epoca come New dada, Rokes, Lucio Dalla, Patty Pravo, Camaleonti, solo per citarne alcuni e dove mosse i primi passi Lucio Battisti, il migliore, l’alfiere e la punta di un iceberg fatto da decine di formazioni, dai Sabini alle Pozzanghere Bianche, dai Sonital ai Birilli e poi Night Birds, Titani, Lovers, nonché dai locali e dalle cantine dove si suonava e si incontravano i giovani dell’epoca: in primis il “Club ‘66” e “Il Covo”. Nessuno di quei gruppi avrebbe “sfondato”, ma tutti hanno rappresentato una parte importante nella storia di Rieti e che ora tutti potranno rivivere con piacere e una punta di nostalgia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA