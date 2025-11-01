sabato 1 novembre 2025, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Novecento” di Alessandro Baricco in versione teatrale, questa sera a Poggio Moiano (teatro Vicolo primo alle 21), per concludere la VI stagione di “Sentieri in Cammino”, rassegna diretta da Massimo Wertmüller e organizzata da Paolo Di Reda, con il contributo della Regione Lazio e della Fondazione Varrone. Lo spettacolo “Novecento” è portato in scena da Stefano Messina che ne cura anche la regia, insieme a Chiara Bonome ed è prodotto dalla Compagnia attori e tecnici del teatro Vittoria di Roma. Le musiche sono di Pino Cangialosi. La trama del testo di Baricco, da cui è stato anche tratto il film di Tornatore “La leggenda del pianista sull’oceano”, vede Danny Boodmann T.D. Lemon “Novecento”, nato su una nave, il Virginian, una delle tante che attraversavano l’Atlantico con gente da portare in America. Su quella nave, Novecento faceva su e giù per l’oceano suonando il pianoforte. Metteva in musica gli umori del mondo, in un viaggio che non aveva confini e una volta pensò anche di scendere, ma arrivato sul terzo gradino della scaletta si era fermato. Aveva visto una città con milioni di possibilità tra cui scegliere: una strada, una donna, una casa, una terra. Troppo grande quel mondo. Solo sul suo pianoforte, sugli 88 tasti, con la sua musica, poteva trovare l’infinito. Ingresso 10 euro, con prenotazioni sull’e-mail postmaster@sentieriincammino.com.

Sesto appuntamento di “10 spettacoli per un teatro” 2025, questa sera alle 20.30, presso il Complesso San Bernardino a Toffia. Va in scena lo spettacolo “Mercoledì alle 3”, scritto e diretto da Francesca Romana Miceli Picardi, con la stessa autrice, Laura Alferi e Senith. È la storia di Anna, schizofrenica che sente le voci che le “consigliano” di andare a cercare la luna alle 3 di notte. Sbanda, fa una strage e finisce in carcere. Valeria e Petra (le due guardie) la condurranno dritta nella cella zero. Uno spettacolo che fa riflettere sulla mente umana, sulla condizione carceraria e teatralmente indirizza sulla valenza del doppio gioco: di ruolo e di potere. A seguire, la degustazione gratuita di prodotti tipici locali. Ingresso 12 euro, tessera associazione 2 euro. Informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti al 347/9293552.

A Fara Sabina, presso il monastero delle Clarisse eremite, la rassegna “Laudato Sii”, diretta da don Enzo Cherchi con la collaborazione di suor Maria Chiara Farfalla, presenta oggi alle 18.30 (ingresso libero) il concerto “La voce dell’anima”, con il soprano Aurora Sperduto, Giovanni Romito al violoncello e Dino Rando alle tastiere. Il libretto prevede brani d’opera, da Galuppi a Mozart, da Bach a Marcello, Cervellini, Donizetti, Schubert, Rheinberger fino all’Ave Maria di Gounod e all’Ave Regina dei Cieli dello stesso Rando.

Festa dell’Autunno edizione numero 29, oggi e domenica, ad Amatrice. Nel piazzale ex Anpas, la due giorni organizzata dalla Pro loco, insieme al Comune di Amatrice, prevede, dalle 10, il mercatino dei prodotti tipici e dell’artigianato mentre dalle 12 alle 19 le degustazioni gastronomiche con piatti della tradizione, come in una sagra. Dalle 12 la musica e spettacoli di folclore.

A Pescorocchiano, la festa della castagna, fino a domenica, vedrà oggi e domenica la sagra della castagna, per rendere omaggio, come da tradizione, a uno di simboli del territorio. Mercatini artigianali, musica dal vivo, escursioni tra i castagneti secolari, attività per grandi e piccoli e un percorso enogastronomico lungo le vie del castello del Peschio. Accanto alla castagna, la pizza rentorta, i pizzilli fritti, le sagne e altre specialità della tradizione.

Ad Ascrea, oggi, la XII festa della castagna, organizzata dalla Pro loco. L’appuntamento enogastronomico autunnale che celebra la castagna rossa del Cicolano si terrà in piazza Mareri, con inizio alle 12, fino a esaurimento scorte (solo pranzo), sotto una tensostruttura, e sarà animata dall’accompagnamento musicale della Colorado band. Il menù prevede pasta all’amatriciana, salsiccia arrosto, contorno, dolcetti alla castagna e l’immancabile cartoccio di castagne accompagnato dal vino rosso laziale.

La 46esima sagra della castagna rossa di Marcetelli è in programma oggi, a cura della Pro loco: si parte alle 12, con l’apertura degli stand gastronomici e un menù con maltagliati ai funghi porcini, gnocchetti e fagioli, bocconcini di vitello alla castagna, pizze fritte, arrosticini e gelato alla castagna. A seguire, caldarroste gratuite, intrattenimento musicale, vino. Non mancheranno i punti vendita di castagne, oltre ai banchi espositori con tanti altri oggetti. Per i visitatori, l’opportunità di scoprire il centro storico di Marcetelli, la sua storia e il museo “La bottega del cerchiaro”.

Sapori d’autunno a Pietraforte (Pozzaglia Sabina), oggi, con la sagra della polenta con spuntature e salsicce, a partire dalle 12.30 e con menù tipico dagli antipasti al dolce.

A Poggio Moiano, la mostra “Dalla A alla Zucca”, con decine di zucche particolari in esposizione fino a domenica, nell’iniziativa organizzata in collaborazione tra Comune, Pro loco, il circola pensiero e comitiva 13 agosto. La mostra, nella cantina Braconi, in viale Umberto I 48, è aperta oggi e domenica dalle 16 alle 19.30 e, al mattino, dalle 10 alle 12.30.

