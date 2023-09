Sabato 2 Settembre 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto in Reatino.

Spettacoli, ma soprattutto le degustazioni, oggi e domenica, nella sagra delle sagre del Lazio e non solo, quella degli spaghetti all’amatriciana, ovviamente ad Amatrice. Oggi e domenica, dalla mattina nell’area vicino Il Triangolo, mercato dei prodotti tipici e artigianali. Alle 12 di oggi, nel piazzale ex Anpas, l’apertura della sagra, inaugurata dalla banda musicale di Borbona. Degustazioni fino alle 15 e poi gli organetti in festa mentre alle 16 laboratori per i bambini a cura dell’Alberghiero di Amatrice e dell’Istituzione formativa “facciamo gli gnocchi ricci”, a cura di Elvira Guerrini. A seguire, lo show cooking “Amatriciana”, a cura del professor Fabio D’Angelo. Dalle 17 alle 21, degustazioni dell’amatriciana con e senza glutine e, in serata, al centro commerciale Il Corso, c’è “La notte di Vasco” con i Senza Resa, Vasco Rossi cover band. A seguire, Summer 2023 - power mix e night party in terrazza. Domenica mattina l’escursione sui sentieri di transumanza “Alla scoperta dell’antico sentiero percorso per decenni dai pastori”, a cura della Sezione Cai di Amatrice (per i partecipanti, sconto del 50% sul biglietto per la degustazione degli spaghetti offerto dalla Pro loco). Alle 12, show cooking amatriciana bianca a cura degli allievi dell’Alberghiero e, dalle 12.30, degustazioni dell’amatriciana, musica e balli con il gruppo folkloristico Matrù, dalle 17 alle 21 degustazioni dell’amatriciana e alle 21, al centro commerciale Il Corso, l’Orchestra spettacolo Frank David.

Dopo il concerto-evento del maestro e premio Oscar, Nicola Piovani, che ha aperto la scorsa settimana il trittico di appuntamenti musicali, nella tre giorni dedicata alla musica nella terra di San Francesco, tra le iniziative di “Greccio 2023. Un anno con Francesco a Greccio, Rieti e Valle Santa”, in occasione dell’ottavo centenario della prima rappresentazione del Presepe, si prosegue con gli altri due appuntamenti, con Lda e Angelo Branduardi. Domenica 3 settembre alle 21, a Poggio Bustone, sarà possibile assistere al concerto di Lda (Luca D’Alessio), il cantante, giovane promessa della musica italiana che, nonostante l’età - appena vent’anni - si è già fatto conoscere e apprezzare nel panorama musicale italiano. Lda ha iniziato prestissimo, già a 13 anni, proponendo su YouTube cover di brani di alcuni grandi artisti italiani e internazionali. Nel 2017 ha pubblicato il suo primo inedito, “Resta” e nel 2020 è stato uno dei protagonisti del singolo “Buongiorno” di suo padre, Gigi D’Alessio. Dopo aver lanciato il singolo “Bandana”, Lda ha pubblicato a maggio il suo album d’esordio che porta lo stesso nome. “Granita” è il suo ultimo nuovo singolo.

Il giorno dopo, lunedì 4, a Greccio (ore 19, prato del Santuario), arriverà Angelo Branduardi con “Confessioni di un malandrino”, riproponendo i suoi brani più celebri rivisitati in duo col polistrumentista Fabio Valdemarin. L’esibizione si basa sul violino e la chitarra di Angelo Branduardi e sulla “piccola orchestra” di Fabio che, oltre al pianoforte a coda, suonerà chitarre e fisarmonica. Verranno eseguiti brani che si rifanno alla musica del periodo classico e arcaico e che fanno parte della raccolta “Futuro antico”. Non mancheranno i brani più celebri legati alla carriera di Branduardi, ma accanto a questi si potranno riascoltare alcune delle sue composizioni più rare, meno eseguite, ma non per questo meno amate. L’ingresso ai due concerti è gratuito.

Ultimo appuntamento con il cinema drive-in del territorio, domenica, a Poggio Moiano. È il progetto “I nostri anni inquieti” dell’associazione culturale giovanile Controvento. Domenica alle 21, nella zona dei campi sportivi, la proiezione del film “Si può fare” del regista Giulio Manfredonia, con Claudio Bisio. Nel cast anche l’attore reatino Franco Pistoni, nei panni di Osso. L’invito degli organizzatori, essendo un drive-in, è quello di venire in macchina.

Oggi alle 18, le musiche di Mozart, Donizetti, Rossini, Verdi, Puccini, Offenbach, Leoncavallo Catalani, Mascagni, Giordano, Wagner, Lehar torneranno protagoniste all’Auditorium Varrone di Rieti, nel secondo appuntamento del “Gran Galà della Lirica”, dedicato al Bel Canto, tra gli appuntamenti della fiera del peperoncino e ideato dalla cantante d’opera e pianista Mirella Caponetti. Caponetti torna a Rieti in veste di direttrice artistica, affiancata dal co-direttore Renzo Fedri: nel pomeriggio condotto da Fulvio Iampieri e da Giada Sebastiani, figlia di Caponetti e dell’indimenticato avvocato reatino Umberto Sebastiani. A esibirsi all’Auditorium, anche i baritoni Luca Barbieri e Denis Bongiovanni: insieme a loro, un cast di nuovi interpreti, con il tenore Danilo Formaggia, il soprano drammatico Cristina Piperno, il pianista Mirco Roverelli e il soprano lirico leggero Costanza Fontana.

Oggi e domenica, rispettivamente a Casperia e a Leonessa, lo spettacolo “Francesco - di ogni tempo liberi”, teatro, musica e danza per raccontare la figura di San Francesco d’Assisi e il suo rivoluzionario approccio con la società e l’ambiente. Lo spettacolo è realizzato da Jobel teatro. L’ingresso è libero.

Oggi, per "Libri ad alta quota", alle 17.30, all’Auditorium Santa Lucia di Leonessa, Ines Millesimi presenterà il suo libro “Croci di vetta in Appennino”.

Per l’Interocrea Festival 2023 di Antrodoco, oggi dalle 10, il X Memorial Pier Angelo Fidanza, torneo di scacchi Uisp amatoriale per non classificati.

La Pro loco di Frasso Sabino organizza per domenica visite guidate alla grotta dei Massacci. Per prenotare la visita guidata gratuita: https://www.prolocofrassosabino.it/visite-guidate/.

Belmonte in Sabina in festa fino al 4 settembre. Una croce astile del 1547, portata in processione, rinnoverà la tradizione. Appuntamenti religiosi, a cui seguiranno tornei di calcio e una festa a tema contadino presso la piscina “Oasi di Belmonte” che avrà come colonna sonora la musica del sassofonista RKmost.