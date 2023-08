Domenica 27 Agosto 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Musica da Oscar, oggi, a Greccio, dove si apre il trittico di concerti in programma nell’ambito delle iniziative di “Greccio 2023. Un anno con Francesco a Greccio, Rieti e Valle Santa”, in occasione dell’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe. Dopo i gemellaggi, lo sport, la danza, il teatro, l’arte, stavolta è protagonista la musica con tre concerti gratuiti di Nicola Piovani, Lda e Angelo Branduardi. Tre concerti “firmati” iCompany, azienda specializzata nell’ideazione, gestione e realizzazione di eventi e produzioni musicali a trazione culturale. Si parte oggi alle 19 con il premio Oscar Nicola Piovani, che si esibirà sul prato del Santuario di Greccio con il concerto “La musica è pericolosa”. Piovani è pianista, direttore d’orchestra, compositore: gran parte della sua attività è dedicata al cinema e al teatro. Con la colonna sonora de “La vita è bella” di Roberto Benigni, Piovani ha vinto il premio Oscar. Negli anni ha inoltre ricevuto anche tre David di Donatello, quattro premi Colonna Sonora, tre Nastri d’argento, due Ciak d’or, il Globo d’Oro della stampa estera e il premio Elsa Morante. A Greccio, Piovani domenica porterà il suo spettacolo “La musica è pericolosa”, un itinerario che comprende il lavoro svolto, tra gli altri, con artisti come Fabrizio De André, Federico Fellini, Nanni Moretti, (coi quali Piovani ha collaborato) e con registi spagnoli, francesi, olandesi per teatro, cinema, televisione, alternando l’esecuzione di brani teatralmente inediti a nuove versioni di brani più noti, riarrangiati per l’occasione. La formazione musicale vedrà Piovani al pianoforte, Marina Cesari al sax e clarinetto, Pasquale Filastò al violoncello, chitarra e mandoloncello, Pietro Pompei alla batteria e percussioni, Marco Loddo al contrabbasso, Sergio Colicchio alle tastiere. «Tre eventi nel programma del Comitato nazionale Greccio 2023 - spiega il presidente del Comitato, Emiliano Fabi, sindaco di Greccio - di cui andiamo particolarmente fieri. I concerti del premio Oscar Nicola Piovani, di Lda e di Angelo Branduardi, tutti gratuiti, segnano un altro momento di unione nel segno di un messaggio che interessa e coinvolge tutti». «I concerti al Santuario - afferma Paolo Dalla Sega, il manager culturale del Comitato - chiudono la brillante estate di Greccio 2023, iniziata a metà giugno con la danza internazionale e artiste dai quattro continenti. Ora, nel prato sottostante il Santuario, due grandi maestri della musica italiana in due concerti, alla luce del tramonto sulla Valle Santa. Così, la musica batte il tempo di otto secoli di storia».

Per “Greccio 2023”, prima di Ascanio Celestini, altri due concerti: domenica 3 settembre alle 21, a Poggio Bustone, Lda, promessa della musica italiana e, lunedì 4 settembre, a Greccio, sul prato del Santuario, il cantautore Angelo Branduardi con “Confessioni di un malandrino”, uno spettacolo composto dalla versione rivisitata dei suoi brani più celebri, in duo col polistrumentista Fabio Valdemarin.

Cala il sipario sulla XVII edizione del Fara music festival, con il concerto, oggi, nei giardini dell’Abbazia di Farfa, a Fara Sabina. A chiudere la XVII edizione, questa sera alla stessa ora, il duo polacco Jopek Klemensiewicz. I due giovanissimi astri nascenti del jazz polacco presentano un progetto, tra i più interessanti a livello europeo, che fonde improvvisazione, folk, classica. Jakub Klemensiewicz (sassofoni) e Ania Jopek (piano/synth) sono rappresentanti della giovane generazione di musicisti jazz che hanno il loro stile specifico.

Festa Cavalli, fino a oggi, a Cittareale, in località Ricci. Tra gli appuntamenti in scaletta, dalla mattina, il villaggio con i prodotti tipici, la sera le note e, ancora, nelle giornate, la mostra del cavallo Tpr.

Al Festival della letteratura di Leonessa, per “Libri ad alta quota”, il 2 settembre, alle 17.30, all’Auditorium Santa Lucia, Ines Millesimi che presenterà il suo libro “Croci di vetta in Appennino”.

Fino al 15 ottobre, Palazzo Dosi Delfini, in piazza Vittorio Emanuele II, a Rieti, ospita la mostra su Maria Lai “Il Pane del Cielo”, curata da Sergio Risaliti ed Eva Francioli: oggi è aperta con orario 10-13 e 17-20. Commissionata dal Comitato nazionale per l’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe Greccio 2023, per rendere omaggio a San Francesco, la mostra presenta quaranta opere dell’artista sarda Maria Lai, scomparsa nel 2013, in cui, recuperando riti arcaici e i racconti del quotidiano, oltre ai materiali poveri, come terracotta, pietra, stoffa e legno, il divino e l’umano si fondono. «Nel processo di sofferenza esistenziale, di vicinanza agli umili e alle creature e nella vocazione al dialogo tra i popoli - hanno spiegato gli organizzatori - si trova il punto di contatto tra la poetica di Maria Lai e il francescanesimo».

A Scandriglia, nel Lazio, la manifestazione “Western Spirit pro Rodeo”, fino a oggi, dove si potranno rivivere le atmosfere western, tra menù tipici e spettacoli equestri, esibizioni, rodei e villaggi indiani, attività per i più piccoli, il palio della stella e il gran galà Horse show.

A Rocca Sinibalda, serate gastronomiche in piazza e musica per la festa dei santi Giustino ed Agapito, Spirito Santo e Natività di Maria fino a lunedì.

A Cantalice, fino a oggi, la sagra delle strengozze, con serate musicali.

Visite guidate, oggi, a Palazzo Forani a Casperia.

A Poggio Mirteto Scalo, fino a oggi, la festa della Sacra Famiglia con serate gastronomiche, il ballo in piazza con le orchestre di liscio e spazio giovani con dj e musica disco. Questa sera la processione e la cena con gli abitanti dello Scalo.

Ad Amatrice, il jazz italiano per le terre del sisma, oggi, con la collaborazione del Fara music, con un programma che prevede una giornata di trekking e, presso l’Auditorium della Laga, due concerti e un convegno: alle 15.30 il set acustico con Lorenzo Bisogno al sax e Federico Gili alla fisarmonica. A seguire, il convegno organizzato con il Gruppo Fai di Rieti, “La transumanza in dodici strofe di memoria orale”, con Settimio Adriani. Dalle 17.30, Alex Cicconi Trio con Alex Cicconi (chitarra), Francesco Rapinesi (contrabbasso), Marco Fiorenza (batteria).