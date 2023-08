Domenica 20 Agosto 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Questa sera a Pietraforte, frazione di Pozzaglia Sabina, nella piazza principale, la Compagnia Creme&Brulé presenta “Si fosse foco”, uno spettacolo che scherza letteralmente con il fuoco, in puro stile di teatro di strada. Ingresso gratuito.

La XVII edizione del Fara music festival, nello spazio Into the Garden dell’abbazia di Farfa, vedrà sul palco questa sera alle 21.30, Antonio Della Polla trio che presenterà al Fara music “Vibes Trio”, disco d’esordio della band guidata dal vibrafonista e percussionista Antonio della Polla. Un disco tra diversi stili, che sintetizza le diverse esperienze musicali dei musicisti che vi hanno preso parte. Oltre ad Antonio Della Polla, ci sono Andrè Ferreira al contrabbasso e Vladimiro Celenta alla batteria. Ingresso ai concerti 5 euro, con consumazione.

A Belmonte in Sabina, la sagra del turchetto, che celebra il dolce tipico del paese. Fino a oggi, convegni, mostre, giornate ecologiche, gare e competizioni, assaggio di pizze cotte al forno a legna da Enrico Brigotti. Nella serata, la musica dell'Orchestra spettacolo Il Sole d’Italia.

Per la IV edizione di “Arte e Musica in montagna”, oggi alle 18, per i concerti al tramonto, appuntamento a Monte Pelato di Rocca Sinibalda con il concerto del Salyta duo, con Ilaria Giampietri (voce) e Tiziana Frattali (fisarmonica). Questa sera, alle 21.30, nella frazione Piedelpoggio, le Leon’esse in “Poetar di donna, dall’Altopiano alla Maremma” a cura di Orietta Paciucci. Martedì 22 agosto, poi, alle 17.30, nel chiostro di San Francesco, Vittoria Frontini e Mogol (Giulio Rapetti) in “Oltre le parole”.

A Paganico Sabino, questa sera, gastronomia e il ballo in piazza con la Colorado band.

Percorsi inclusivi, oggi, a Poggio Moiano tra arte, musica, storia e cultura nei giardini della biblioteca comunale. Alle 18 la presentazione della canzone “Nato a Kabul”, a seguire l’inaugurazione della mostra la “Porta dell’inclusione”.

Mostra a Palazzo Dosi a Rieti su Maria Lai “Il Pane del Cielo” curata da Sergio Risaliti ed Eva Francioli, per “Greccio 2023”, tra le iniziative di maggior rilievo nel Lazio, oggi è aperta con orario 10- 13 e 17- 20.

A Forano, questa sera, cena del comitato in largo San Sebastiano nella “cena dei piatti di coccio”, con Nice and Easy.

A Frasso Sabino, la festa di San Pietro in Vincoli: questa mattina, processione per San Pietro in Vincoli con la Banda musicale di Frasso, a seguire la sfilata del canestro. Dal pomeriggio, giochi per i bambini e la sagra della bertollaccia. In serata, i Briganti di Terra d’Otranto con pizzica e taranta e lo spettacolo pirotecnico dal castello.

A Salisano, festa per la patrona Santa Giulia: stasera, la processione per la santa patrona e poi serata di musica con i Med in Folk, stand gastronomici e pizza.

Oggi si chiude la Settimana ascreana della cultura ad Ascrea.

Oggi, la 38esima edizione della sagra delle sagne scandrigliesi, a Scandriglia, con bruschette all’olio d’oliva e musica.

A Montasola, i festeggiamenti per Sant’Antonio: oggi, la festa di Sant’Antonio con messa, processione e distribuzione delle ciambelle la mattina, i giochi popolari il pomeriggio e poi la serata danzante con il Trio di Coppe e la gastronomia tipica.