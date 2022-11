Domenica 20 Novembre 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Weekend di teatro in Sabina, a Montopoli con la rassegna della “Niente fischi...si recita!” di Aldo Lops e Silvia Lastilla. A Montopoli di Sabina c’è “Quattro”, di Adriano Bennicelli, per la regia di Michele La Ginestra, con Ludovica Di Donato, Andrea Perrozzi, Valeria Monetti, Alessandro Salvatori. La commedia va in scena oggi alle 18 al teatro San Michele Arcangelo: i quattro protagonisti si intrecciano in un vero e proprio “tetris”, tra amore e amicizia, tra Andrea e Valeria, conviventi, coppia moderna e dinamica, Alessandro e Ludovica, sposati, coppia tranquilla e tradizionale. Il filo conduttore è uno solo: lui ama lei, che ama lui, che ama lei, che ama lui. Ovvero non un solo problema ma, appunto, “Quattro”. I quattro sono amici da sempre, ma il problema è uno e uno solo, di non facile gestione e soluzione: quattro storie, quattro protagonisti che si incontrano dopo vent’anni, quando sono coppie consolidate e collaudate, ma come si sa, “al cuor non si comanda”. Chi avrà la meglio tra amore e amicizia? Dopo teatro, per chi vorrà, si potrà cenare con gli artisti presso il Lucy restaurant di Poggio Mirteto. Info e prenotazioni ai numeri 389/6793095 o 339/5318478.

Oggi, al teatro Flavio di Rieti, per il Reate Festival, era in programma “Magic Circles”, con Vinicio Marchioni. Lo spettacolo, a causa di un contagio Covid, come comunicato dalla Fondazione Vespasiano, è rinviato.

Terza settimana per “Sabina in Prima Fila - Il cinema dove non c’è”, con altri film. Oggi alle 17.30, al teatro Comunale Sant’Antonio di Scandriglia, appuntamento per le famiglie con il film d’animazione “Il giro del mondo in 80 giorni”. La rassegna è realizzata dal Centro di ricerca e sperimentazione Metaculturale, in collaborazione col Circolo Arci Succede in Sabina e la Rete Cultura in Sabina e il contributo della Fondazione Varrone, il patrocinio della Regione Lazio. Ingresso 3,50 euro. Prenotazioni: www.sabinainprimafila.it.

Torna la tradizionale sagra del marrone antrodocano, alla sua 47esima edizione, a Canetra di Castel Sant’Angelo, zona laghetto, oggi. Giorno di caldarroste, buon cibo, cultura, spettacoli, laboratori e tanto altro con un programma che prevede convegni, mostre e laboratori, spettacoli per bambini e degustazioni nelle merende, in cui, oltre alle castagne, ci saranno i prodotti della tradizione. Giornata tra stand la mattina e degustazioni pomeridiane di prodotti tipici. Esibizione nel pomeriggio dei musici e sbandieratori di Borgo Velino e, alle 18, cover musicale.

A Mompeo, la festa dell’olio nuovo, da questa mattina, organizzata dalla Pro loco, sarà animata dal mercatino dei prodotti tipici e dell’artigianato creativo, con stand gastronomico per degustare piatti tipici a base di olio extra vergine del raccolto dell’anno. Si potrà assistere a una dimostrazione culinaria, essere introdotti al riconoscimento delle caratteristiche e delle qualità organolettiche dell’olio ed effettuare visite guidate al Castello e alla Mola Patrizi-Naro, che ospita una mostra permanente sui sistemi di molitura vecchi e nuovi. Nel pomeriggio, è previsto anche uno spazio riservato ai bambini, con giochi organizzati. In chiusura, la premiazione del “Safari fotografico: Olivi a Mompeo 2022”.

Sagra della bruschetta, oggi a Monteleone Sabino, con visite guidate nel frantoio biologico del paese, degustazioni gratuite del nuovo olio, possibilità di acquisto. Inoltre, vino novello e i piatti tipici cucinati dalla Pro loco, all’interno di un ampio spazio coperto. Il tutto in attesa del momento culminante della festa, la caratteristica sfilata del filone di pane lungo 20 metri, con la distribuzione gratuita delle bruschette.

Appuntamento con la storia, oggi, all’Abbazia di Farfa. Alle 15.30, nella sala multimediale della biblioteca statale di Farfa, si terrà il convegno “Il Racconto di Farfa. La narrazione dell’Imperiale Abbazia nel corso dei secoli”. Un appuntamento sostenuto dal Ministero della Cultura, per sfogliare la storia secolare dell’Abbazia, attraverso i testi che l’hanno descritta. Un focus attraverso l’incontro e il confronto di diversi sguardi: storici, letterari, medievisti, religiosi. Una voce narrante (Riccardo Simonetti) leggerà alcuni testi. «L’Imperiale Abbazia di Farfa è da sempre al centro di narrazioni, siano esse storiografiche, memorialistiche, letterarie, fin da Gregorio da Catino con il suo Chronicon Farfense, nel XII secolo - scrive il critico letterario Marco Testi. - Perché poi i viaggiatori del Gran Tour hanno scritto, disegnato, dipinto i luoghi cantati fin dalle Metamorfosi di Ovidio, e ricostruiti storicamente, anche grazie agli scavi e agli storici dell’arte, dal cardinal Schuster nel suo “L’Imperiale Abbazia di Farfa”. Senza contare che numerosi narratori hanno parlato di questa Abbazia con storie che si rifanno al suo medioevo imperiale, agli anni della seconda guerra mondiale, alla sua attualità di luogo in cui libri, storie anche d’amore, monaci, si rincorrono seguendo il cammino della storia e della scrittura. E talvolta dell’invenzione. È così che storici, critici letterari, medievisti, religiosi parleranno, ognuno nel proprio campo disciplinare, di come l’abbazia è stata vista, visitata, narrata nel corso dei secoli». Il convegno sarà moderato da monsignor Giuseppe Sciacca. Oltre a Marco Testi, interverranno dom Eugenio Gargiulo, Umberto Longo e Roberto Lorenzetti.