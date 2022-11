Sabato 5 Novembre 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Tornano gli spettacoli teatrali al San Michele Arcangelo di Montopoli di Sabina, con la rassegna della “Niente fischi, si recita!” di Aldo Lops e Silvia Lastilla. Domenica, sipario alle 18 per lo spettacolo “Tutti sulla Giostra”, omaggio dedicato a Gabriella Ferri, scritto e diretto da Tonino Tosto. In scena, Eleonora Tosto, Susy Sergiacomo e Danilo Blaiotta. Aiuto regia, Titti Cerrone. Lo spettacolo parte da Gabriella Ferri che vive nella sua casa di Corchiano tra solitudine, pensieri e paure che la attanagliano. Reagisce e combatte, immaginando e “organizzando” - nei suoi momenti da sognatrice visionaria - una grande festa nella sua casa/circo/giostra. Torna giovane e si sdoppia, canta e non si riconosce e allora una voce giovanile, in questo doppio di Gabriella, canterà, accompagnata dal vivo da un polistrumentista, parte delle canzoni del suo repertorio e di quello di alcuni degli “ospiti”. In rapida carrellata passano, tra gli altri, Pasolini, Mia Martini, Califano, Totò, Eduardo De Filippo, Jannacci, Dalla, Fellini, il suo chitarrista Pino “er pasticciere”, Renato Zero, Patty Pravo, Montesano, Mastroianni, Modugno, Anna Magnani. Lo spettacolo - liberamente ispirato alla vita della grande artista - vuole essere un omaggio al mondo sonoro che Ferri ha lasciato e a tutti quegli artisti che, in vario modo, la hanno amata, conosciuta, frequentata, contaminata e ispirata. Dopo il teatro, per chi vorrà, possibile partecipare alla cena con gli artisti al Lucy restaurant di Poggio Mirteto. Info e prenotazioni ai numeri di telefono 389/6793095 e 339/5318478.

A Toffia, questa sera alle 20.30, per la XIII edizione di “10 Spettacoli per un Teatro”, che si svolgerà fino al 26 novembre nel complesso di San Bernardino, in piazza Lauretana 3, è in programma lo spettacolo “Arte Cantata”, con il cantante, compositore, musicista reatino Raffaello Simeoni e la storica dell’Arte Sandra Ciccotti. Il duo Simeoni - Ciccotti racconterà Diego Velázquez in un viaggio sensoriale, in cui immagini, suoni e parole, si fondono in un linguaggio teatrale. Velázquez, “il pittore dei pittori”, dei ritratti dei reali e delle persone comuni, dei musici e dei giullari, con la forza del disegno e del colore insegna come la vita non sia altro che un palcoscenico intriso di contrasti tra essere e apparire. Verranno raccontati alcuni dei suoi quadri più famosi, la loro narrazione, sia storica che iconografica. Con la musica, i canti e gli strumenti musicali dell’epoca si entrerà nel clima collegato all’artista. A seguire, ci sarà il menù degustazione di prodotti tipici sabini, con il contributo di Regione Lazio - Arsial. Per info e prenotazioni, il numero è 347/9293552.

Il prossimo appuntamento per il Reate festival, è alle 11 di giovedì 10 novembre, per il progetto scuola, all’Auditorium Santa Scolastica di Rieti, con le percussioni di Gioele Balestrini.

Per il Sabina musica festival, domenica alle 16.30 a Magliano Sabina (ingresso libero), al teatro Manlio, le premiazioni dei vincitori del concorso di musica da camera “Città di Magliano Sabina”. A seguire, la presentazione del libro “Enzo Tei - Tenore perugino” del maestro Stefano Ragni. Conduce la serata Caterina Placidi. È la serata conclusiva del festival, sostenuto dalla Fondazione Varrone, con direzione artistica di Tiziana Cosentino.

Da Pescorocchiano a Paganico Sabino, la castagna grande protagonista sia nel Cicolano che in terra sabina. A Pescorocchiano è in programma una due giorni di festa con la sagra della castagna, oggi e domenica, che si celebra nel momento dell’anno in cui cadono i ricci dai rami di castagno. Un frutto, la castagna, che ha fatto la storia anche nel Cicolano. Per questo, ogni anno, a Pescorocchiano, si svolge questa sagra, divenuta ormai tradizione e che è organizzata dal Comune. Saranno tanti e diversi i prodotti tipici di Pescorocchiano, del Cicolano e del Reatino in generale disponibili per chi arriverà nel paese del Cicolano, per essere degustati, sia oggi che nella giornata di domenica. Prevista, inoltre, tanta musica dal vivo. Per tutta la durata della manifestazione saranno distribuite le caldarroste. In programma, inoltre, visite guidate alla grotta di Val de’ Varri. Per info e prenotazioni: 0746/338270 oppure 340/4949628. A fare da cornice alla sagra, c’è il concorso fotografico sul tema della castagna (primo premio: 150 euro), con le foto che saranno esposte domenica e valutate dai giudici dalle 15, presso il Palatenda.

Nel borgo di Paganico Sabino, a partire dalle 12.30 di domenica, c’è la tradizionale “Castagnata”. Saranno servite in tavola le castagne, rigorosamente locali, da gustare nel classico cartoccio, insieme alla pasta fatta in casa, alle salsicce, alle bruschette e a un bicchiere di vino rosso, meglio se del Lazio. I prodotti verranno distribuiti all’interno del centro diurno, con posti coperti da capienti tensostrutture e, per l’intera giornata, i vicoli del borgo saranno caratterizzati dalla presenza degli stand dei prodotti tipici del territorio. A completare il viaggio a ritroso nel tempo, sempre a Paganico, ci saranno le mostre “Attrezzi della civiltà contadina e arredi sacri” e “La scuola a Paganico”, che apriranno i battenti a partire dalle 11 della mattina di domenica.

Per l’VIII edizione di “Book’s and cocktails”, incontri proposti dall’Associazione Krisalidea, in collaborazione con Le tre porte, in cui da un libro partono le riflessioni, il prossimo appuntamento è il 24 novembre: alle 20, a Le tre porte, in via della Verdura 22, a Rieti (costo 12 euro, incluso aperitivo; info e prenotazioni al 320/6061501, e-mail: associazionekrisalidea@gmail.com.), protagonista il libro “Niente di vero” di Veronica Raimo.

Partita la quarta edizione di “Sabina in prima fila - Il cinema dove non c’è”, con il patrocinio della Regione Lazio e il contributo della Fondazione Varrone. Fino al 6 gennaio 2023, il cinema di prima visione nella Sabina, con quattro film a settimana. In totale saranno 44 proiezioni cinematografiche, con il pagamento di un biglietto di 3,50 euro, incontri gratuiti con artisti e tecnici del settore. La rassegna torna dunque nei teatri e nelle sale attrezzate di otto Comuni sabini. Inoltre, nel corso della rassegna, ci saranno otto appuntamenti con il cinema per i ragazzi delle scuole. Una pioggia di film in poco più di due mesi, con grandi titoli, grazie all’iniziativa del Centro di ricerca e sperimentazione metaculturale, in collaborazione con il Circolo Arci Succede in Sabina e la Rete Cultura in Sabina. La rassegna ha l’obiettivo di portare il cinema di prima visione dove non c’è. Oggi alle 21, nella sala Benedetti di Poggio Mirteto, il film di Roberto Andò “Il bambino nascosto”, con Silvio Orlando: Gabriele Santoro, titolare della cattedra di pianoforte al Conservatorio di Napoli, nell’attesa di un pacco, lascia incustodita la porta di casa. Nel frattempo, un bambino di dieci anni si insinua nel suo appartamento e vi si nasconde. Il maestro se ne accorge solo più tardi, riconoscendo nell’intruso un bambino che abita nell’attico del suo stesso palazzo. Il bambino non parla, ma Gabriele, d’istinto, decide di nasconderlo in casa. Sempre la città di Napoli protagonista oggi al teatro Comunale di Casaprota dove, alle 21, verrà proiettato il film di Mario Martone “Nostalgia”, con Pierfrancesco Favino. Tratto dal romanzo di Ermanno Rea, racconta la vicenda di Felice, che torna a Napoli dopo quarant’anni di assenza. L’uomo, tornato per sua madre, resterà qui dove è nato più a lungo di quanto aveva previsto, mentre riscopre i luoghi, i codici del quartiere e fa i conti con un passato che lo divora. Domenica 6 novembre alle 17.30, al teatro Sant’Antonio di Scandriglia, spazio all’animazione con il film “Playmobil - The movie”, dedicato alla visione delle famiglie.