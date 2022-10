Domenica 30 Ottobre 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

A Frasso Sabino, oggi, torna “Frasso in Ottobre”, con aperitivo nel borgo a base di prodotti tipici locali, musica live e cocktail bar. L’appuntamento (dalle 15 alle 22) segna la XXI edizione della rassegna autunnale, che porta nel centro storico, i sapori del territorio abbinati a vini locali e a cocktail creati ad arte. La musica è degli Ukus in Fabula, trio che spazia dal reggae al rock, dal country al punk, passando per la canzone d’autore e i successi. Nel pomeriggio, è previsto il concerto della Banda musicale di Frasso Sabino, diretta dal maestro Marco Principessa. L’iniziativa è organizzata dalla Pro loco di Frasso Sabino, con il patrocinio del Comune.

Fino al 1° novembre, torna ad Antrodoco la XXVIII “Festa d’Autunno”, con la VII edizione delle vie del Marrone antrodocano, tra mercatini e stand gastronomici.

A Poggio Moiano, in Sabina, III edizione di “Dalla A alla Zucca”, oggi, lunedì e martedì prossimi, sempre dalle 16 alle 19.30. Sede della mostra è la cantina Braconi, in viale Umberto I 48.

“I sapori del borgo antico”, XII edizione, a Castemenardo di Borgorose, oggi. La manifestazione rievoca gli antichi mestieri, punta a riscoprire prodotti tipici e tradizionali del Cicolano, in vicoli e cantine di Castelmenardo. Il programma prevede l’apertura del percorso enogastronomico nelle cantine, con cibo, vino, birra artigianale, oggi dalle 11.

Festa d’Autunno ad Amatrice, nei pressi dei Centri commerciali Il Corso e Il Triangolo, oggi, con il mercatino dei prodotti tipici e dell’artigianato, poi dalle 12 alle 19 la polenta, pasta con lenticchie e patate, picone, castagne “arroste”, vino novello e vin brulé, con musica live.

Festa d’Autunno oggi anche a Vacone: dalle 12 al tramonto, in località Pago, il bosco sacro della dea Vacuna, festa con polenta, salsicce, caldarroste e vino novello, musica live della Tribute band Mandarino. Stand gastronomici di artigianato e prodotti tipici.

Oggi, la castagna rossa del Cicolano sarà la protagonista della festa organizzata dalla Pro loco a Marcetelli: alle 12 aprono gli stand gastronomici e, in giornata, la degustazione delle castagne, la musica, esposizioni e punti vendita.

IX festa della castagna, martedì 1° novembre, ad Ascrea: dalle 12 e per tutto il pomeriggio, in piazza Mareri, con sottofondo musicale, le degustazioni dell’olio extravergine d’oliva dop, di caldarroste e vino novello. Protagonista sarà la castagna rossa del Cicolano.

Una domenica (oggi) dedicata ai cani con “Gli amici di Fiocco” . L’appuntamento, dalle 10.30 alle 16, è in via Zannetti, nella zona della Riserva dei laghi Lungo e Ripasottile. Sarà presente l’educatrice Alessandra Comerio. Tra le iniziative, una dimostrazione di ricerca olfattiva con Shuruq, pastore svizzero. Percorso agility (foto d’Archivio) , stand e la possibilità di conoscere e magari aiutare uno dei bellissimi cani (info al 346/1840786).

Street art ad Antrodoco. Inaugurata, al teatro Sant’Agostino, in piazza Martiri della Libertà ad Antrodoco, la II edizione di “R/Esistenza - Street art gallery, progetto artistico presentato dal Comune di Antrodoco e Ondadurto Teatro, che ne cura la direzione artistica e sostenuto dalla Regione Lazio. “La Bellezza del Gioco” è il titolo della II edizione del progetto culturale R/Esistenza, guidato da Margò Paciotti, Alin Cristofori e Lorenzo Pasquali di Ondadurto, vincitori del bando “Un Paese ci vuole 2021”, con cui sono rivalutati, valorizzati e riqualificati i luoghi e i beni dei Comuni del Lazio. L’iniziativa artistica vedrà il coinvolgimento di artisti esponenti di spicco della Street art, che con le loro opere a cielo aperto, contribuiranno alla promozione di un turismo artistico-culturale nel territorio. Gli street artist sono al lavoro dai primi giorni di luglio. Presenti, tra gli altri, Lucamaleonte, che torna con il suo stile e la sua poetica basata sull’intreccio di elementi del mondo naturale e animale. Quindi Krayon, pixel artist italiano che costruisce le proprie opere partendo dall’elemento del pixel, seguito da Alice Pasquini, una delle più importanti esponenti della Street Art internazionali, che ha realizzato diversi interventi utilizzando varie tecniche che spaziano dai piccoli stencil su arredi urbani ai murales dalle grandi dimensioni. Si aggiunge la presenza di Uno, artista italiano che predilige i poster, la ripetizione di elementi iconici, collage e ogni cosa che abbia a che fare con la strada e con l’effimero. Presente anche Luis Gomez de Teran, esponente dell’arte figurativa in Italia che per questo progetto, attraverso l’utilizzo di una tecnica mista, ha riqualificato una struttura di archeologia industriale abbandonata da anni. Gli artisti hanno ampliato il raggio della “galleria a cielo aperto” che, dai quattro luoghi simboli coinvolti nella I edizione, vedrà il coinvolgimento anche dei vicoli meno centrali e degli edifici abbandonati, in un progetto che andrà ad ampliarsi anche nei prossimi anni. “La Bellezza del Gioco” di R/esistenze - Street art gallery prevede il coinvolgimento di Loco Motiva, onlus che si occupa di inclusione e integrazione di persone adulte con autismo, con la realizzazione di un “murales in ceramica” a conclusione di tutto il percorso.

Colle Rinaldo è un piccolo borgo del Lazio, nei pressi di Borgo Velino, soggetto ad un sempre maggiore spopolamento. Per far sì che questi luoghi non scompaiano e per portare avanti le proprie origini, l’associazione culturale Colle Rinaldo organizza per oggi, un evento a tema, incentrato sull’eccellenza gastronomica del marrone di quelle terre. Appuntamento alle 9.30 di domenica in largo Verdi, per l’escursione guidata denominata “I custodi del bosco”, un itinerario alla portata di tutti, tra i sentieri che, dal borgo di Colle Rinaldo, serpeggiano alla pendici del monte Nuria, dove vigorose selve castanili sorvegliano da centinaia di anni la Valle del Velino. La camminata sarà accompagnata dal tecnico in discipline agro-forestali Cesare Graziani, castanicoltore e conoscitore della realtà ambientale locale. Dopo una breve visita del borgo, si procederà, quindi, verso il sentiero Colle Rinadlo - Falzo - Rocca di Fondi, con soste programmate durante il percorso. L’arrivo è previsto intorno alle 13.30 a largo Verdi, dove sarà possibile pranzare, a base di maltagliati con farina di marroni e grani antichi, arista di maiale ai marroni, cicoria del posto e salame di cioccolato e marroni. Non mancherà naturalmente un buon vino rosso. Per informazioni ed adesioni, si può chiamare il 338/8672571.