Sabato 22 Ottobre 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

A Casaprota un’edizione speciale della Sagra della bruschetta, organizzata dalla Pro loco che, quest’anno, più speciale di così, non poteva essere. Olio a fiumi per la nuova stagione e bruschette a volontà e, a fare da cornice, la musica. Oggi e domenica degustazioni, spettacoli folcloristici, mostre, musica dal vivo e visite guidate. Con un unico, grande protagonista: l’olio extravergine di oliva, già apprezzato dagli antichi Romani. È tutto a Casaprota, per una iniziativa come quella della Sagra della bruschetta, giunta all’edizione numero 59 e, accanto all’olio, sarà presente il pane artigianale “passato” alla brace. Con loro, non mancheranno la zuppa di farro e tartufo, le fregnacce alla sabinese e le salsicce. Ci saranno per l’occasione gli spaghetti all’amatriciana della Pro loco di Amatrice. La domenica, in aggiunta a tutto il resto, pizzole della Pro loco di Morro Reatino. Per entrambi i giorni sarà aperta la degustazione di birre artigianali. Ricco anche il programma degli intrattenimenti, con mostra-mercatino del prodotto tipico, passeggiate panoramiche e a cavallo, artisti di strada lungo il centro storico, musica dal vivo e visite al frantoio della Cooperativa olivicola e all’antica “Mola Alfio Marri” del ‘700. Sarà presente la Fanfara degli Alpini di Accumoli, la Banda musicale Filarmonica Giuseppe Verdi di Casaprota. Eccezionalmente, per l’occasione, sarà realizzato dal vivo un quadro floreale dai maestri infioratori della Pro loco di Poggio Moiano. Si potrà anche visitare il borgo passando dalla porta di accesso al paese, di età rinascimentale, l’antico palazzo signorile - oggi Filippi - che si erge nella parte più alta dell’abitato. Escursioni a piedi, in mountain bike o a cavallo, alla ricerca di tracce del passato, testimoniate da rovine romane e medievali lungo gli itinerari. Per informazioni, sms al numero 340/8505381.

“Tutti pazzi per mamma”, domenica, a Montopoli di Sabina. Prosegue la stagione teatrale in corso al teatro San Michele Arcangeelo di Montopoli di Sabina, organizzata dalla Compagnia “Niente fischi...Si recita!”, di Aldo Lops e Silvia Lastilla. Domenica alle 18 andrà in scena “Tutti pazzi per mamma”. Lo spettacolo vedrà protagonisti sul palcoscenico gli attori Luciana Frazzetto, Nino Taranto, Paciullo e Barbara Russo. Si tratta di una commedia nella quale sono racchiusi tutti gli ingredienti per fare il pieno di risate, a partire da Marisa (Luciana Frazzetto) nel ruolo di una mamma romana distratta, sanguigna, ironica e verace, con un passato di attrice cinematografica; Maurizio (Nino Taranto) in quello del marito insicuro, perennemente disoccupato e con inclinazioni maniacal-telefoniche; Paolo (Paciullo), il figlio trentenne e bamboccione, con la passione per le piante rare e gli animali in via di estinzione; Cristina (Barbara Russo), aspirante nuora, invadente e con seri problemi di alitosi. Una convivenza impossibile, da gestire per chiunque, ma non per tutti, perché Marisa è un vero e proprio riferimento per i componenti della sua strampalata famiglia. Nessuno può fare a meno di lei, perché sono, appunto, ”Tutti pazzi per mamma”. Uno spettacolo scritto da Luca Giacomozzi per la regia di Massimo Milazzo e con assistente alla regia Alessandra D’Angelo. Dopo lo spettacolo, per chi vorrà, la possibilità di partecipare alla cena con gli artisti presso il Lucy restaurant di Poggio Mirteto. Informazioni e prenotazioni per lo spettacolo ai numeri di telefono 389/6793095 oppure 339/5318478.

A Toffia, “10 spettacoli per un Teatro”, la rassegna di “33 Officina Creativa” nel complesso di San Bernardino, l’ex monastero, in piazza Lauretana, propone oggi alle 20.30 lo spettacolo “Tutti per Uno”, a cura della Compagnia 3DiDané. Si tratta di uno spettacolo di circo teatro, in stile epico-cavalleresco, adatto a tutta la famiglia. Comicità, giocoleria, acrobatica e musica dal vivo che trasportano lo spettatore in un mondo fantasioso, dove tre moschettieri del Re, incaricati di sorvegliare e mettere in riga il popolo, si troveranno senza nemici contro cui lottare. Non avendo più avversari, finiranno così per scontrarsi a vicenda per combattere...la noia. La compagnia “3DiDané” nasce dall’unione di Andrea Addante, Morgana Barbieri, Paolo Ippolito, tre compagni, amici e artisti di strada, che hanno condiviso la propria formazione artistica. A seguire, dopo lo spettacolo, menù degustazione gratuito di prodotti tipici sabini, con il contributo di Regione Lazio Arsial. Per informazioni e prenotazioni, inviare una e-mail a: 33oc.teatro@gmail.com oppure un sms o whatsapp al numero 347/9293552.

Per il Sabina Musica Festival, domenica alle 16.30, “La chitarra in concerto”, masterclass del maestro Stefano Magliaro. La direzione artistica è di Tiziana Cosentino e l’appuntamento è presso il Monastero delle Clarisse Eremite di Fara in Sabina. La masterclass è iniziata ieri al Castello di Fara per concludersi appunto domenica, con l’esibizione dei chitarristi nel concerto di fine corso. Magliaro ha iniziato giovanissimo lo studio della chitarra e si è diplomato presso il Conservatorio di Musica “Casella” dell’Aquila. Si dedica da oltre un trentennio all’approfondimento stilistico e strumentale del repertorio chitarristico del primo Ottocento e alla ricerca e riscoperta di opere solistiche e cameristiche dimenticate di tale periodo.