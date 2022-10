Domenica 16 Ottobre 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Undicesima edizione, oggi, delle Giornate Fai d’autunno. Il Fondo per l’ambiente italiano consente di visitare luoghi - 700 in tutta Italia - spesso chiusi al pubblico o comunque poco conosciuti, che fanno parte del grande patrimonio culturale nazionale. Due quelli prescelti per la provincia reatina, Greccio e Torri in Sabina con Rocchette e Rocchettine. A Greccio, l’iniziativa è oggi dalle 10 alle 18, con visite al paese e al Santuario francescano. Per i visitatori, in base all’affluenza, visite ogni 30 minuti: da piazza Roma per il paese e dal piazzale del Santuario per il luogo di culto. Le guide sono i volontari del Fai e anche i giovani del Liceo Scientifico Carlo Jucci e dell’Istituto di istruzione superiore Celestino Rosatelli. Con l’organizzazione del Comune di Greccio, i visitatori possono anche accedere gratuitamente al Museo internazionale del Presepe. Alle 16, il Santuario ospiterà l’ensemble di fiati con gli studenti del Liceo Musicale Elena Principessa di Napoli di Rieti, diretti da Fabio Ginevoli e Giuseppe Moscatelli. Non è necessaria la prenotazione, possibile un contributo a partire da 3 euro. Le giornate a Torri in Sabina, nelle località di Rocchette e Rocchettine, sono in programma oggi dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17, su prenotazione. Rocchette e Rocchettine, i “borghi verticali”, si trovano nel punto più stretto della valle che da Cottanello porta a Montebuono. Nel medioevo, Rocchette e Rocchettine, proprietà prima di Farfa e poi della Santa Sede, furono contese tra gli Orsini e i Savelli. Rocchette è la patria del pittore seicentesco Girolamo Troppa, Rocchettine è stata abbandonata negli anni Cinquanta del ‘900. Cuore della visita sarà la chiesa del Santissimo Salvatore a Rocchette, normalmente chiusa. A Rocchettine, dominata dai resti imponenti del castello, il percorso verte sulla chiesa di San Lorenzo, aggrappata ai ruderi del borgo ormai disabitato. Conferenza dedicata al pittore Troppa. Oggi alle 16, sarà la volta di Giuseppe Cassio e Monica Sabatini, rispettivamente storico dell’arte e restauratore della Soprintendenza Abap Roma-Met-Rieti. Il titolo della loro conferenza è “Girolamo Troppa, dalla ricerca alla valorizzazione”. L'incontro ha luogo nella chiesa del Santissimo Salvatore e possono accedere al massimo 40 persone. Le prenotazioni possono farsi al desk del Fai questa mattina. Chi volesse farlo in anticipo può scrivere sul canale Messenger o inviare una e-mail a sabina@gruppofai.fondoambiente.it.

Festa a Castelnuovo di Farfa, con le cantine aperte nel segno della tradizione per la manifestazione “Ci stea na vote”. Oggi riaprono i battenti le nuove e le vecchie cantine. Oggi al Museo dell’Olio della Sabina, alle 10.30, sarà possibile fare una visita, comprensiva di un’escursione verso il sito archeologico di San Donato, dove l’associazione culturale Fabrica, alle 11.30, porterà in scena “Metamorfosi: il mito di Pan”. A seguire, la passeggiata verso il mulino di Farfarina. Nel pomeriggio, dalle 17.30, i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario, diretti dal nuovo parroco don Staffen Nkodia con l’accompagnamento della banda diretta dalla maestra Giorgia Ginevoli e dal coro della maestra Sandra Canzonetti. Alle 18, la messa nella parrocchia di San Nicola da Bari e, a seguire, la processione per le vie del paese, con la benedizione solenne nella piazza comunale.

A Casperia, oggi alle 12.30, la sagra della polenta. Appuntamento nel parcheggio sotto le mura castellane con la Pro loco che, dalle 13, servirà la polenta, accompagnata da salsicce e spuntature. La musica è quella di Pierluigi Celico e Vito Ceccarelli mentre alle 16 ci si sposta in sala conferenze, nell’antico centro storico, per la presentazione del libro di Pierino Petrucci “Cronache Sabine del 500”. Inoltre, apertura della dimora storica di Palazzo Forani, con visite guidate alle 11 e alle 15.

A Forano, oggi, in via del Passeggio, “Raviolamo”, il festival del raviolo in tutte le salse. Dalle 13 apertura degli stand gastronomici per le degustazioni dei ravioli con vari tipi di condimento, tra musica dal vivo.

Oggi, il Club Autostoriche Rieti, presieduto dall’avvocato Costanzo Truini, propone agli appassionati di moto d’epoca e non, la rievocazione storica del Circuito dei Viali. È la seconda edizione, in quanto la prima si svolse come competizione di velocità, in unica edizione, il 2 ottobre 1950. Il Circuito dei Viali, nei due sensi di marcia su viale Morroni, piazza Marconi e viale dei Flavi, è una manifestazione di regolarità turistica per moto d’epoca, articolata su due giorni: oggi ci sarà la rievocazione del Circuito dei Viali, a Rieti.

A Montopoli di Sabina, oggi alle 18, per la stagione teatrale della “Niente fischi si recita”, arriva un classico della commedia di Eduardo: direttamente dalla Campania al Lazio, l’ultimo aiuto regia e primo attore di Eduardo De Filippo. La commedia che andrà in scena al teatro San Michele Arcangelo è “Ditegli sempre di sì”, di Eduardo De Filippo, per la regia di Franco Pinelli, con Antonio Lippiello, Mariella Del Basso, Felice D’Anna, Lucrezia Passarelli, Alberto Tortora. Scenografia di Wanda Papa, elaborazione registica di Roberto Scotto. “Ditegli sempre di sì”, debuttò al teatro Nuovo di Napoli il 10 novembre 1932 e viene riproposta con una attuale visione scenografica e recitativa che la arricchisce. La storia è, sostanzialmente, una variazione sul tema della follia. La follia vera e quella simulata, la follia della vita e quella del teatro, col protagonista Michele Murri (Franco Pinelli) che interpreta un uomo appena uscito dal manicomio che, nel mentre tutti credono sia tornato da un lungo viaggio, evidenzia presto il non curato “difetto” di prendere per oro colato qualsiasi pensiero gli venga espresso, generando equivoci, malintesi e follia. Per info e prenotazioni: 389/6793095 o 339/5318478.