Domenica 11 Giugno 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

La diffusione e la conoscenza della cultura del vino di qualità e del bere bene. Oggi, nel centro storico di Castel di Tora, sul lago del Turano, è in programma la manifestazione “Turano diVino”: si parte alle 12 per concludere intorno alle 18. All’appuntamento prenderanno parte numerosi produttori di vino e cantine del Lazio, da ogni provincia, con la possibilità di degustare quasi una cinquantina di tipologie di vino. Una iniziativa che si rivolge, da un lato, agli intenditori ed esperti di vino, che possono trovare proposte di qualità e approfondire la conoscenza. Dall’altro, a semplici appassionati e anche a curiosi del vino di qualità. Nel corso della manifestazione sono in scaletta momenti di confronto tra produttori e appassionati, sulle origini della produzione e sulle caratteristiche dei vigneti di provenienza. Le degustazioni sono a cura di sommelier iscritti all’Ais, l’Associazione italiana sommelier del Lazio ed è una iniziativa organizzata a cura di Turano Eventi e Comune di Castel di Tora. Un percorso sulla conoscenza dei vini che si snoda nel borgo sul lago del Turano. Tra i partecipanti con i vini di loro produzione ci sono l’azienda agricola Migrante, Antica cantina Leonardi, Casale del Giglio, Cantina Sant’Andrea, Le Macchie, Masseria Barone, Pietra Pinta, Tenuta Santa Lucia, Virtus vini - Vignaroli tuscolani.

Nuovi appuntamenti per la quarta edizione de “Il Passo Umile e Lieto”, il festival musicale itinerante in tutto il territorio reatino, che vede il coinvolgimento e la collaborazione di un numero crescente di persone ed enti: quest’anno si tratta di cinque Comuni sabini, della diocesi di Rieti, di alcune istituzioni culturali e di soggetti professionali del settore. Il festival è curato da Finisterre, Associazione culturale mundus e promis, Progetto missione, con il contributo della Regione Lazio, il patrocinio di Comune di Rieti, Contigliano, Greccio, Labro e Poggio Bustone, in partnership con Fondazione musica per Roma, Diocesi di Rieti, Melos international, Provincia dei Frati Minori di San Bonaventura e La Valle del Primo Presepe. I prossimi appuntamenti sono quelli del 21 giugno, a Rieti, sotto gli archi del palazzo papale, alle 19, sarà la volta di Raiz, in “Shalom”. Quindi, la chiusura per questa edizione che sarà a Labro, il 30 giugno alle 18.30, presso il teatrino comunale con la spettacolo “Coreografica-Mente. Le danze della terra”.

Torna il Festival organistico farfense coi concerti di letteratura organistica in ogni domenica di giugno, alle 16.30, nella Basilica di Santa Maria di Farfa (Fara Sabina). Oggi sarà la volta di Emanuele Stracchi che presenta “Tra organo e cembalo”. Domenica 18 giugno Dino Rando con “Contrappunti al borgo: Barocco e musica moderna per un organo in festa” e il 25 giugno Roberta Duranti con “Sub Tuum Praesidium”, pagine organistiche e lodi mariane.

Festival internazionale d’Italia di tiro con l’arco a cavallo, fino a oggi, a Rocca Sinibalda. È la prima volta in assoluto che in Italia si tiene una simile manifestazione. Competizione internazionale di arceria a cavallo, disciplina riconosciuta patrimonio Unesco: il tiro con l’arco a cavallo è uno sport ad alta spettacolarità, che richiede una combinazione di abilità fisiche e mentali, tra cui equilibrio, coordinazione, agilità, forza e concentrazione. I cavalli utilizzati sono addestrati per lavorare a stretto contatto con i cavalieri, formando una sinergia nel binomio. Sono attesi atleti da almeno quindici nazioni per dare vita alla gara. La manifestazione è accompagnata da musica dal vivo, gastronomia e attività per tutta la famiglia, battesimo della sella e tiro con l’arco, oltre a spettacoli musicali. Il programma prevede, domani, la presenza del complesso musicale Fireflies, che proporrà cover pop e rock. La manifestazione si tiene al campo sportivo di Rocca Sinibalda, che ospiterà sia la competizione di tiro con l’arco a cavallo, che gli spazi musicali e gli stand gastronomici. Prevista anche l’animazione per i bambini e la possibilità di cimentarsi nel tiro con l’arco. Inoltre, per chi volesse, c’è la possibilità del battesimo della sella, con assistenti esperti, che accompagneranno i bambini che vorranno provare l’esperienza.

Raduno di auto e moto d’epoca, oggi, a cura del Lions club Rieti Varrone e di Cittaducale, col patrocinio del Panathlon club Rieti, del Club autostoriche di Rieti, dei Comuni di Rieti, Contigliano e Rivodutri. È la terza prova del “Lions Cup 108L - Sulle strade della solidarietà”. Ritrovo e iscrizioni in piazza Cavour, a Rieti, alle 8. Alle 9.30 la la partenza per il giro turistico nel centro, quindi la possibilità di visita di Contigliano. Alle 12, la carovana si sposta verso Piediluco, Marmore e Colli sul Velino, fino a Rivodutri.

“Torri in Sabina in Rosso”. Una domenica con le Ferrari nel paese sabino, per una manifestazione che vedrà protagoniste le auto del cavallino rampante e una serie di eventi collaterali che coinvolgeranno il borgo di Torri in Sabina e poi Vescovio. Alle 10 di oggi, è previsto l’arrivo delle Ferrari nella piazza principale di Torri. A seguire, verso le 11, dopo una prima visita alle “rosse” della casa di Maranello, è previsto il passaggio in formazione della pattuglia ultralight team sul paese, con il rilascio dei fumi tricolore. A mezzogiorno, si accendono i motori e partenza delle Ferrari alla volta del Santuario di Vescovio, con il ritrovo dei partecipanti. Allestita, per l’occasione, la mostra dei prodotti tipici sabini e previsto il corso di artigianato. Ci sarà la possibilità di visitare le attrattive circostanti con il volo dell’elicottero, che avverrà grazie alla disponibilità della Eurotech, la quale metterà a disposizione un elicottero Robinson 44 per un volo di 5 minuti minimo al costo di 40 euro. Contestualmente, ci sarà l’apertura del sito archeologico di Forum Novum e dell’antica cattedrale dei Sabini, della chiesa di Santa Maria, con visite guidate. Dopo il pranzo al ristorante, per chi vorrà, il pomeriggio avrà come protagoniste le majorettes, dalle 17.30, nel raduno di danza. Per ulteriori informazioni ed eventuali prenotazioni, si può chiamare il numero di telefono 339/2338602.