Domenica 13 Marzo 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Oggi a Stimigliano (piazza Roma alle 15.30), Lucia Valentini presenterà la sua opera prima “Confini” - donne che parlano alle donne oltre i confini. L’evento è in collaborazione con l’Associazione onlus Donne in rete.eu, con il patrocinio del Comune e si svolge in occasione della Giornata internazionale della donna 2022. Alla presentazione del libro, improvvisazioni estemporanee al pianoforte del maestro Emanuele Stracchi.

Un altro appuntamento al teatro San Michele Arcangelo di Montopoli di Sabina, oggi alle 18: per la rassegna “Niente fischi si recita!” arriva l’esilarante commedia interpretata da Alessia Fabiani e Antonio Ricchiuti “Lui e Lei”, firmata da Luis Guerrero, con l’adattamento di Pino Tierno, per la regia di Francesco Branchetti. Uno spettacolo diviso in tre atti unici, o meglio, in episodi esemplari, che individuano le declinazioni più profonde e bizzarre di un rapporto di coppia. Nel primo episodio, dal titolo “Le verità di troppo”, Clelia e Armando, una coppia perfetta, che sta insieme da trent’anni, si concede una vacanza romantica nel solito chalet: tutto bello, perfetto, l’atmosfera giusta, ma un sogno galeotto che svela un tradimento fa emergere un confronto serrato tra i due, che qualche scheletro nell’armadio lo hanno entrambi. Vincerà l’orgoglio o l’amore? Nel secondo episodio, dal titolo “2 per due”, la stessa coppia vive ancora felicemente insieme. Sono una coppia forte da tanti anni e il loro segreto è di aver capito come superare le differenze e le discussioni nella coppia. Ma, in realtà, nasce una sfida continua, basata sulle differenze apparentemente incolmabili tra i due innamorati, che ce la mettono sempre tutta per aggiustare le cose, anche se non esistono compromessi, entrambi non cedono di un centimetro. È il trionfo dell’uguaglianza dei diritti e dei capricci, fino all’assurdo finale: la camera da letto divisa a metà. Nel terzo e ultimo episodio, dal titolo “A letto presto”, sono protagonisti ancora Clelia e Armando. I viaggi più belli li hanno già fatti, sono in salute e non si faranno cogliere impreparati dalla morte. Hanno scelto di addormentarsi presto questa notte e per sempre. Ma qualcosa gli farà cambiare idea e decideranno che hanno ancora da vivere. Si tratta di una commedia che altro non è che uno straordinario viaggio nella coppia e nei tortuosi, ma anche divertentissimi meccanismi, che legano spesso uomo e donna nel cammino straordinario della vita. Il biglietto costa 18 euro, il ridotto 15 euro. Info e prenotazioni ai numeri 389/6793095 e 339/5318478.

Oggi alle 18.30, al teatro Manlio di Magliano Sabina, torna sul palco Antonio Grosso con “Minchia signor tenente”, per la regia di Nicola Pistoia. Uno spettacolo che lo stesso Grosso scrisse nel 2008 a soli 23 anni e che ha vinto il premio “Cerami” come migliore drammaturgia contemporanea. Ambientato nella Sicilia di trent’anni fa, nel 1992, in un piccolo paesino dell’isola, dove c’è una caserma dei carabinieri, posta su un cocuzzolo di una montagna. I militari, ognuno proveniente da una regione diversa, affrontano la quotidianità del paesino, in cui la cosa che turba di più la gente del posto è il ladro di galline, una volpe. Tra sfottò, paradossi, un matto che denuncia sempre cose impossibili e situazioni personali come il fatto che uno dei militari è fidanzato con una ragazza del posto, e la legge lo vieta, i ragazzi si sentono parte comune di una famiglia, un’unica famiglia. L’arrivo di un tenente destabilizzerà l’unione dei cinque carabinieri. “Minchia signor tenente” è la commedia cult degli ultimi 8 anni, si parla di mafia ma in maniera totalmente comica e originale, si ride tanto e alla fine si riflette. Sul palco Antonio Grosso, Antonello Pascale, Natale Russo, Francesco Nannarelli, Gaspare Di Stefano, Federica Carruba Toscano, Francesco Sigillino, Francesco Stella, Gioele Rotini. Costo del biglietto 12 euro, info e prenotazioni: 392/5415913 o teatromanliomaglianosabina@gmail.com. Apertura biglietteria: domenica alle 17.30.

L’associazione Sabina in trekking propone per oggi, una escursione alle gole del Farfa (monumento naturale del Lazio), con visita e pranzo alla fattoria/allevamento “Alpaca Ranch”, dove si potranno ammirare e accarezzare questi animali originari del Sudamerica. Caratteristica, inoltre, la tenda Yurta e i carri gitani, con pranzo incluso a base di lasagne cotte nel forno a legna e accompagnate da bruschette all’olio evo sabino, bruschette con pomodori e bruschette con mortadella, vino locale, dolcetti e liquori artigianali sabini, caffè. Info e prenotazioni: 327/9308192.

Passeggiata, poi, sui Monti Carseolani alla scoperta del paesaggio tra le valli del Turano e del Salto, tra Longone e Vallecupola. Quest’ultima iniziativa è in programma oggi dalla mattina, su un percorso di sei chilometri e la possibilità di prenotare il pranzo. Info: 340/3366002.

All’Auditorium Santa Scolastica di Rieti, oggi alle 18, a cura del Lions Club Rieti Host, “Armonie di pace da e per il popolo dell'Ucraina”, con Oleksandr Pushkarenko, che suonerà al violino brani di Paganini, De Beriot, Bach e Ysaye.