Sabato 7 Maggio 2022, 07:34

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

In occasione delle corse della “Ferrovia del Centro Italia” in arrivo da Sulmona, domenica 8 maggio alle 12, Riattivati organizza visite guidate a bordo del treno storico di Fondazione Fs (nella foto di Leonardo Ciace), alla stazione di Rieti, della durata di circa 45 minuti. Per prenotare la propria visita, basta collegarsi al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-altreno-storico-ferrovia-del-centro-italia-331108563627?utm-campaign=social&utmcontent=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb.

Oggi dalle 9 alle 20, al centro commerciale Perseo di Rieti, Adozioni del Cuore organizza una giornata di raccolta fondi per due cani maremmani, Dondolino e Silvestro, che devono sottoporsi a una operazione impegnativa e costosa per risolvere gravi problematiche alle zampe posteriori. Per contribuire, si possono acquistare magliette e produzioni all’uncinetto di una volontaria.

Dopo il sold-out nello scorso fine settimana, lo spettacolo di teatro itinerante “Maria Stuart” di Friedrich Schiller, per la regia di Carlo Fineschi, replica nel weekend ancora a Casperia, nel complesso nobiliare di Palazzo Forani, tra le più belle dimore storiche del Lazio. Lo spettacolo, una produzione “L’Albatro”, in collaborazione con “Nutrimenti terrestri” e con il contributo di Novo “Imaie”, conduce il pubblico nell’Inghilterra del 1587, durante gli ultimi tre giorni di prigionia di Maria Stuart, regina di Scozia. Il dramma ruota intorno all’antitesi amore-politica: da un lato il mondo di Maria, che è amore, bellezza, moralità e morte, dall’altro il mondo della regina Elisabetta I, che è politica, necessità, ipocrisia e trionfo apparente. In scena, 11 personaggi. Ambienti, costumi, odori, cibo e candele conducono il pubblico indietro nel tempo: dalla buia prigione di Maria alle ricche sale di Elisabetta I, gli intrighi e i fatti di sangue che hanno fatto la storia saranno scrutati e vissuti da vicino nelle due ore di spettacolo. In scena Chiara della Rossa, Sara Allegrucci, Chiara Ricci, Adelmo Togliani, Matteo Bolognese, Alessandro Musto, Edoardo Ciufoletti, Camillo Ventola, Davide Bardi, Carlo Fineschi, Luigi Cosimelli. Adattamento e regia sono di Carlo Fineschi. Orari degli spettacoli: oggi alle 19, domenica alle 18.30. Biglietto unico 20 euro. Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie visto il numero limitato dei posti), 339/8701017 oppure albatroteatro2018@gmail.com. «Lo spettacolo itinerante - spiega il regista Fineschi - è un viaggio sensoriale nel quale lo spettatore sfonda la famosa quarta parete. Il tentativo è quello di far vivere un’esperienza totale, perdendo l’idea della divisione attore-spettatore. L’idea di entrare in un castello o in un palazzo d’epoca e improvvisamente ritrovarsi nel 1587 e viverci, è stata la spinta per poter pensare a questa messa in scena di Maria Stuart».

Inizia a Toffia la prima edizione di “33 Spring festival”. Una rassegna che nasce sull’onda della già collaudata rassegna “10 spettacoli per un teatro”. Dopo il successo. è stato deciso di allargare la rassegna teatrale anche con un’edizione primaverile. Da qui l’idea da parte di 33 Officina Creativa di presentare per quattro week-end, dal 7 al 29 maggio, quattro spettacoli per adulti e quattro per bambini: spettacoli per gli adulti il sabato sera alle 20.30, con ingresso e compresa la cena a 10 euro; spettacoli per bambini e famiglie la domenica alle 17, con ingresso a sottoscrizione libera. Si comincia questa sera con “Chi fermerà la musica”, concerto della Banda musicale di Toffia, diretta dal maestro Marcello Ciccone. La compagine musicale presenterà un programma fatto di brani come Misurina, #tuttinsieme, Jesus Christ Superstar, Nurse, Raiders, March, The Best of Pooh, Rinascerò, Rinascerai, Radesky. Domenica alle 17, lo spettacolo per ragazzi “La strega, il rospo e le torte di mele” a cura di Materiaviva Performance. Info e prenotazioni: 33oc.teatro@gmail.com oppure un sms al numero: 347/9293552.

L’ultimo weekend stagionale al teatro Potlach di Fara Sabina con un concerto e uno spettacolo per tutta la famiglia. La XV stagione di teatro contemporaneo si conclude con il concerto “Live in acustico” degli Area 765, questa sera alle 21. Oltre un’ora e un quarto di musica in cui non mancheranno “Kant Vs Dylan Dog”, “Questione”, “L’ultimo tango”, “Galleggiare” oltre a quei brani come “Chi arriva prima aspetta”, “Accorda e canta”, “Tra la Luna e la tua Schiena” che hanno segnato la storia e il successo dei Ratti della Sabina, lo storico gruppo da cui nacquero poi gli Area 765. Gli Area 765 nascono infatti nel 2011, in seguito allo scioglimento dei Ratti della Sabina, da cui prendono l’esperienza storica di un progetto musicale che dal 1996 al 2010, partendo dal Reatino, ha saputo imporsi sulla scena musicale italiana con passi misurati e regolari che si traducono in 6 album in studio e oltre 700 concerti, in un tour senza soluzione di continuità sui palchi di tutta Italia, piazze gremite e locali spesso sold-out. Il live acustico di domani sera sarà una performance che si snoda tra intimità e coinvolgimento, tra momenti acustici e sonorità rock, non escludendo episodi dal sound folk provenienti direttamente dalla band di origine. In tutto questo non mancherà lo spazio per qualche inedito. Costo del biglietto per lo spettacolo: 10 euro. Domenica alle 17 viene invece presentato l’ultimo spettacolo della stagione di teatro ragazzi, uno spettacolo per tutta la famiglia: “Storie di Kirikù” del Teatro dei colori. Il bimbo più furbo, scaltro e veloce della tradizione africana si chiama Kirikù ed è diverso dagli altri, è speciale. È coraggioso, supererà prove, libererà il villaggio dalle maledizioni. Capisce che il suo mondo, il suo villaggio vivono una maledizione, la fonte dell’acqua è secca. Utilizzando la sua astuzia, supererà la paura della strega Karabà e, con grande coraggio e utilizzando la sua astuzia, si avvicinerà a lei. Ma nel villaggio non credono a tutto ciò. Uno spettacolo che vuole offrire temi di riflessione quali prove, sconfitte, vittorie, rapporti con gli elementi della terra e con gli animali, le paure e i desideri, la capacità di affrontare le difficoltà e di superarle, il singolo e il gruppo, la conoscenza di altre forme culturali. Costo del biglietto: 5 euro. Si consiglia la prenotazione, via sms o whatsapp al 351/7954176.

Torna a “Giallo al Centro” Chicca Maralfa, finalista dell’edizione 2021, con il suo nuovo giallo, “Lo strano delitto delle sorelle Bedin - la prima indagine di Gaetano Ravidà” (Newton Compton editore). L’appuntamento è oggi alle 18.30 all’Associazione Macondo Aps a Rieti, presso Palazzina Futuro, in via Carocci 8.

Oggi alle 21, per Amatrice live, all’Auditorium della Laga, Marco Simeoli in “Manca solo Mozart”.