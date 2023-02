Domenica 26 Febbraio 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Chiude i battenti oggi, dopo aver fatto registrare un grande successo di pubblico, la mostra itinerante “Amatrice-Accumoli, out of the windows”, organizzata da Radici Accumolesi Odv, con il contributo della Regione Lazio e di Lazio Crea. Due settimane, quella scorsa ad Accumoli e questa che va a concludersi oggi ad Amatrice, che hanno catturato l’interesse dei visitatori. Oggi l’ultimo giorno ad Amatrice, dalle 11 alle 18, nei locali adiacenti all’Auditorium della Laga di Amatrice. Come era già successo ad Accumoli, ieri ad Amatrice si è svolto un incontro con la popolazione e la degustazione dei prodotti tipici di Amatrice Terra Viva. «La mostra - spiegano i promotori - si proponeva diversi obiettivi: primo tra tutti, promuovere il valore, le preziosità materiali e immateriali del territorio attraverso una visione insolita delle stesse, con una particolare attenzione alla memoria di luoghi devastati dal sisma del 2016».

Fino a oggi, torna a Pian de Rosce, Terminillo Treffen. Incontro è la traduzione letteraria di Treffen: incontro tra stand gastronomici, birra e carne alla brace, musica. Sullo sfondo, la passione per le moto. Previste una serie di attività per i motociclisti, come giri off e on road alla scoperta degli angoli più suggestivi, test ride con moto e quad messe a disposizione dagli sponsor. La manifestazione è a cura del Comitato provinciale Asi di Rieti, ed è patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Rieti, con il sostegno organizzativo della Pro loco di Terminillo e di Rieti.

Torna la rassegna della “Niente fischi si recita!” a Montopoli di Sabina, al teatro San Michele, oggi alle 18. In scena lo spettacolo “Strozza la papera”, di Fabrizio Di Renzo e Alessandro Bonanni, una commedia da ridere certo, ma anche ricca di emozioni e spunti di riflessione. In scena Fabrizio Di Renzo, Simone Gallo, Marina Vitolo, Alessandro Nistri e Alessandro Bonanni. La regia è di Marco Simeoli. La scena è il carcere e il titolo della commedia è estrapolato dal linguaggio carcerario, che vede nel gesto dello strangolamento della papera un’affinità con quello per chiudere la macchinetta del caffè. La pausa caffè è un momento di aggregazione in una stanza d’attesa di un penitenziario romano, dove i nuovi arrivati sostano prima di arrivare alle loro celle. Libero (Di Renzo) è un sessantenne ergastolano “romanaccio”, condannato per omicidio. Personaggio misterioso apparentemente tranquillo, ma viene indicato dal secondino come temibile. Neri (Gallo), 35 anni, figlio di papà arrestato per droga, che “distrattamente” doveva fornire agli amici. Nistri l’alternativo, intellettuale sinistroide. A coordinare i detenuti c’è il giovane secondino Alessio (Bonanni), un romano un po’ coatto, che ha un esagerato rapporto confidenziale con i detenuti, soprattutto con Libero. La storia prende subito una piega paradossale. A causa del sovraffollamento del comprensorio femminile, il giovane secondino porterà nella cella una donna. È Marina (Vitolo), una napoletana che detesta gli extracomunitari, arrestata per favoreggiamento della prostituzione. È una sorta di matrona che gestisce un giro di escort di classe, tutte italiane, che deliziano personaggi di spicco della politica e della chiesa. In questo scenario si svolgono le paradossali e grottesche situazioni fino all’inaspettato colpo di scena finale. Info e prenotazioni: 389/6793095 o 339/5318478.

Il teatro Manlio di Magliano Sabina riapre la campagna abbonamenti (fino a oggi) con 4 spettacoli per la stagione teatrale 2023. Intanto prosegue la stagione con lo spettacolo “Una Compagnia di pazzi”, scritto e diretto da Antonio Grosso, anche in scena con Antonello Pascale, Francesco Nannarelli, Gioele Rotini, Gaspare di Stefano, Natale Russo. Sipario domenica alle 18.30. Una commedia ambientata in un manicomio quasi dismesso, dove sono rimasti soltanto tre pazzi, gestito da due fratelli, Armando e Francesco, che con pazienza e amore si prendono cura dei loro pazienti. Il direttore del manicomio è un uomo duro e senza umanità. L’amicizia tra infermieri e pazienti fa scorrere il tempo tra giochi, sfottò e comicità. Uno dei pazienti, però, scopre una cassaforte nell’ufficio del direttore e qualcosa accade.

Rinvio per le sfilate di carnevale di Talocci di Fara Sabina e di Greccio, tra le più importanti nel Lazio, previste per oggi, a causa del maltempo. Si recupererà domenica 5 marzo.