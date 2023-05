Sabato 20 Maggio 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Penultimo appuntamento per la rassegna teatrale della “Niente fischi, si recita”, domenica, al teatro San Michele Arcangelo di Montopoli di Sabina. Sul palco, con sipario alle 18, arriva “Novecento”, di Alessandro Baricco. Antonello Avallone cura la regia e l’interpretazione dello spettacolo, interpretando il monologo scritto nel 1994, dal quale Giuseppe Tornatore ha tratto ispirazione per il suo film “La leggenda del pianista sull’oceano”. Un’interpretazione personale, che spazia dal sorriso al pianto, dalla comicità al dramma, attraverso il mito e la leggenda. La musica jazz di sottofondo accompagna lo spettacolo. È la storia di un pianista eccezionale, capace di suonare una musica meravigliosa. Il suo nome è Novecento, nato e vissuto sul piroscafo Virginian, incapace di scendere e affrontare la vita sulla terraferma. La musica, quella che «suona perché l’oceano è grande e fa paura» è l’intera sua vita. È una musica che può suonare attraverso ottantotto tasti, una musica infinita attraverso uno strumento finito: questa è l’unica musica che Novecento sa suonare. In una scena scarna, seduto al tavolino di un bar, Avallone presenta l’equipaggio e racconta la storia di Novecento. Informazioni e prenotazioni ai numeri 389/6793095 e 339/5318478.

A Toffia, al teatro di piazza Lauretana, “33 Officina culturale” presenta, questa sera sera alle 20.30, nell’ambito della rassegna “Spring Festival” - con direttore artistico Pino Grossi - una piéce teatrale-musicale dedicata a Domenico Modugno. “Un Sogno Così” è il titolo dello spettacolo, di e con Nico Caruccio e Mico Argirò. Un insieme di canzoni, monologhi e testi inediti, sulla vita e sui temi dell’opera del cantante pugliese, con momenti ironici e malinconici, riflessivi ed emotivi. Lo spettacolo prende spunti e ispirazione dal libro “L’altra faccia del mio amico in frac”, di Bruno Pantano, assistente storico di Modugno. Allo spettacolo originale dal titolo “Domenico Modugno - l’Avventura”, sono stati apportati degli accorgimenti al copione con altre versioni e, in quest’ultima, del tutto originale e rivisitata, i due artisti sul palco, Caruccio e Argirò, propongono al pubblico uno scambio di battute, note, impressioni e piéce, portando a conoscenza vari episodi come la nascita di “Nel blu dipinto di blu” o chi si cela dietro la figura del “Vecchio frac”, il rapporto di amicizia tra Modugno e Migliacci o la storia d’amore tra Domenico Modugno e la moglie Franca Gandolfi. Ingresso 10 euro. Prima della spettacolo, dalle 19, la mostra fotografica di Fabrizio Palcinelli “Frammenti di vita”. Al termine dello spettacolo, degustazione di prodotti tipici. Informazioni e prenotazioni al 347/9293552.

Inaugurata la mostra “Opere” di Fabio Grassi, presso il Polo Autismo Sant’Eusanio di Rieti, che si potrà visitare fino al 31 maggio, in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì o su prenotazione nei giorni prefestivi, festivi e al mattino (il numero è 340/7609403 o coop.locomotiva@libero.it). Presenti all’inaugurazione, tra gli altri, Laura Petroni vicaria del questore, il colonnello Andrea Alba, comandante provinciale della Guardia di finanza, Letizia Rosati, assessore alla Cultura del Comune di Rieti, amici di Loco Motiva, che ha allestito la mostra, e i giovani con autismo e le loro famiglie. La presentazione è stata a cura di Isabella Cruciani e Ines Domenica Poscente. La mostra, con ingresso libero presso lo galleria dello Spettro Artistico, in via delle Stelle 28 a Rieti, è visitabile fino al 31 maggio dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18.30, in prefestivi, festivi e mattina su prenotazione.

Dopo l’ouverture, domenica scorsa, con il concerto “Un ponte di note” a cura della Corale Mirabilis Concentus, diretta da Gabriella Gianfagna, proseguono le manifestazioni che vanno a scandire la primavera - estate 2023, dentro e fuori le mura dell’Abbazia di Farfa (Fara Sabina). Un cartellone di concerti, teatro e corsi, che si concluderà il 26 agosto. Domenica 21 maggio, nella Basilica Santa Maria di Farfa, alle 16.30, il concerto “Messa di Requiem in re minore op. K626” di Wolfgang Amadeus Mozart, diretto da Francesco Lupi. Si tratta della seconda volta in cui l’Associazione presenta al pubblico tale composizione, con la differenza che la prima rappresentazione di quest’opera terminò con il 7^ movimento “Lacrymosa”, che è stato l’ultimo movimento abbozzato da Mozart prima della sua morte. Quest’anno, invece, il Requiem sarà presentato per intero nei suoi 12 movimenti. Il 27 e il 28 maggio, “Antigone”, rappresentazione teatrale a cura del teatro Potlach di Fara in Sabina, in collaborazione con il Liceo Rocci di Fara in Sabina. A giugno, ogni domenica, il Festival organistico farfense, tra gli appuntamenti del Lazio, nella Basilica Santa Maria di Farfa, con orario di inizio sempre alle 16.30: il 4 giugno ci sarà Gianluca Libertucci, l’11 Emanuele Stracchi (organo e cembalo), il 18 Dino Rando e il 25 Roberta Duranti. Il 16 luglio, alle 16.30 in sala Schuster, il concerto del Coro Cai di Rieti insieme alla Corale San Giuseppe di Leonessa. Dal 24 al 30 luglio, al parco Cremonesi, il “Fara Music”, per la direzione artistica di Enrico Moccia. Tra luglio e agosto, i corsi musicali residenziali presso la biblioteca monumento nazionale di Farfa: “Laudemus Deum cithara, dal 24 al 29 luglio con Elisa Malatesti, “Composizione ed armonia”, dal 4 al 6 agosto con Emanuele Stracchi, quindi, dal 21 al 26 agosto, “Gaudeamus in Domino”, corsi di canto gregoriano di I e II livello, con Matteo Ferraldeschi e Giulia Ferraldeschi. Tutte le informazioni nel dettaglio sono disponibili sul sito www.abbaziadifarfa.it, il numero di telefono è 0765/277065 - 277030. Infine, per le iscrizioni ai corsi residenziali, l’e-mail è: farfenprior@libero.it.