Sabato 11 Marzo 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Stagione di prosa del teatro Flavio Vespasiano di Rieti, ci si avvia verso la chiusura. Parla francese il penultimo spettacolo in cartellone: questa sera, alle 21, andrà in scena “Pour un oui ou pour un non” (“Per un sì o per un no”), commedia di Nathalie Sarraute, interpretata da due giganti del teatro italiano come Umberto Orsini e Franco Branciaroli. Come possono le parole “non dette” o le intonazioni ambigue provocare malintesi e guastare definitivamente l’amicizia di due vecchi amici? La commedia di Nathalie Sarraute, una delle più importanti scrittrici francesi della seconda metà del novecento e che ha occupato un posto importante nell’alchimia tra teatro dell’assurdo e teatro del quotidiano, mette al centro della scena la forza delle parole, in una ragnatela di incomparabile abilità. Così, due amici che si ritrovano dopo un non motivato distacco si interrogano sulle ragioni della loro separazione e scoprono che sono stati i silenzi tra le parole dette e soprattutto le ambiguità delle “intonazioni” a deformare la loro comunicazione, aprendola a significati multipli. Ci si interroga dunque, si manipola e viviseziona la parola, si pensa e si scandaglia, si spacca in due il caso, il linguaggio e il pensiero. La produzione è della Compagnia Orsini e Teatro de Gli Incamminati, la stagione è sempre di Atcl (Associazione teatrale tra i Comuni del Lazio), con il Comune di Rieti e la collaborazione della Regione Lazio e del Ministero della Cultura. La sapiente regia, le scene e i costumi sono di un mostro sacro come Pier Luigi Pizzi: un nome, più di una garanzia.

L’omaggio a Luigi Pirandello, attraverso l’adattamento teatrale del più celebre dei suoi romanzi. Enrico Lo Verso, questa sera alle 21, al teatro Manlio di Magliano Sabina, è il protagonista di “Uno, Nessuno, Centomila”, tratto dal romanzo di Pirandello, adattamento e regia di Alessandra Pizzi, nella stagione teatrale, nata dalla collaborazione tra il Comune di Magliano Sabina, Atcl Regione Lazio e la Mirabilis Teatro Societas. Lo spettacolo, scritto in occasione del 150esimo anniversario della morte di Luigi Pirandello, da oltre quattro anni in tournée, continua a conquistare l’attenzione del pubblico e della critica. Una riscrittura “minimal” ed essenziale (curata da Alessandra Pizzi), che è riuscita a “ridare vita” ai personaggi del romanzo in forma nuova ed attuale, tutti inseriti nel racconto delle vicende di un solo uomo, che è poi tutti. Lo spettacolo, come è stato definito dalla critica, è una seduta di psicanalisi, in cui Lo Verso attraversa i meandri della conoscenza e restituisce al pubblico risposte, quelle semplici che fanno parte della quotidianità, ma a cui spesso, presi dalle sovrastrutture sociali, non si sa guardare. È la storia di un uomo che sceglie di mettere in discussione la propria vita, a partire da un dettaglio, minimo, insignificante. I dubbi di un’esistenza si dipanano intorno a un particolare fisico. Le cento maschere della quotidianità lasciano il posto alla ricerca del sé autentico, vero, profondo. L’ironia della scrittura rende la situazione paradossale, grottesca, accentua gli equivoci. La vita si apre come in un gioco di scatole cinesi, nel fondo è l’essenza: abbandonare i centomila per cercare l’uno, a volte, può significare fare i conti con il nessuno. Un messaggio attuale e universale. Informazioni dettagliate al numero 392/5415913 oppure attraverso l’e-mail teatromanliomaglianosabina@gmail.com.

È sempre l’8 Marzo in Sabina. Oggi alle 16, a Casperia, nella palestra, “Profili di donna”, dal diritto di voto ad oggi, a cura della Consulta delle Pari opportunità. Testimonianze, aneddoti e racconti di donne del paese di ogni età: moderano Lorenzo Capanna e Luisa Angelelli.

A Torri in Sabina, oggi alle 16, in piazza Roma, festa della donna con banda, majorettes e scuole. Tra gli ospiti, Angela Capulli in Rotili, storica ostetrica del paese.