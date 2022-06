Domenica 12 Giugno 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Arriva a Farfa il nuovo spettacolo del Teatro Potlach “Commedia divina”. Oggi, alle 21, l’Abbazia benedettina di Farfa sarà luogo dello spettacolo itinerante “Commedia Divina”, realizzato dal Teatro Potlach in collaborazione con le compagnie FanatikaTheatre (India) e Teatr Brama (Polonia). Lo spettacolo è a ingresso gratuito e apre la XXII edizione del Flipt, il Festival laboratorio interculturale di pratiche teatrali del Potlach, sostenuto dalla Regione Lazio e dalla Fondazione Varrone, con il patrocinio del Comune di Fara in Sabina. Uno spettacolo che “invaderà” tutta l’Abbazia di Farfa, dalle tracce dell’antica villa romana ai due chiostri principali, fino alla chiesa madre. Un viaggio attraverso le architetture di un’abbazia unica al mondo, che ripercorrerà alcune tappe salienti del percorso del sommo poeta nell’Inferno, nel Purgatorio e nel Paradiso dantesco. Un evento ricco di suggestioni, immagini, letture e scenografie digitali, dal forte impatto visivo, che inaugura le tre settimane di festival, durante le quali tutti i giorni si susseguiranno laboratori, eventi speciali, spettacoli internazionali, con ospiti provenienti da Groenlandia, Stati Uniti, Iran, Ucraina, India, Polonia, Danimarca. Il programma completo è sul sito www.teatropotlach.org.

Terza edizione del Festival musicale “Il passo umile e lieto - In cammino con San Francesco nella Valle Santa”. Tanti i musicisti e gli artisti che animeranno i pomeriggi e le sere a Greccio, Labro, Contigliano, Poggio Bustone e Rieti. Il programma del weekend prevede, oggi alle 18 a Greccio, presso il Santuario francescano, la messa col Coro Lauda popolare. A Labro, sempre oggi alle 19.30, presso l’ex convento francescano, il Trio Diatonico in “Circo Maraviglia”.

Ad Amatrice, all’Auditorium della Laga, donato dalla Croce Rossa italiana e inaugurato nell’agosto del 2021, il Teatro Verde porterà i suoi spettacoli la mattina, in modo da permettere ai bambini di partecipare insieme. Tutti gli spettacoli avranno un allestimento semplice, con scenografie ridotte, adatte alla dimensione del palcoscenico dell’Auditorium. Per il progetto Amatrice Live è stato allestito un cartellone di spettacoli per ogni fascia d’età, di intrattenimento, teatro, musica, spettacoli per bambini. Le rappresentazioni sono state realizzate dagli artisti: si tratta di eventi ospitati dai grandi teatri nazionali.