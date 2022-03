Domenica 6 Marzo 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Si avvicina l’8 Marzo, festa della donna e a Montopoli di Sabina arriva una storia che dovrebbe far riflettere. Dapprima con ironia e leggerezza e, a seguire, con estrema attenzione alla condizione femminile nella società. Protagonista Cinzia Berni con una prima nazionale per la rassegna teatrale organizzata dalla “Niente fischi...si recita!” di Aldo Lops e Silvia Lastilla in un appuntamento in scaletta oggi al teatro San Michele Arcangelo di Montopoli di Sabina: il sipario si alza alle 18. Lo spettacolo si intitola “Vedrai...vedrai che cambierà” - riportando alla memoria anche il celebre brano di Luigi Tenco - della stessa Cinzia Berni e di Giulio Polito, per la regia di Maurizio Micheli. “Vedrai...vedrai che cambierà” è una storia che tratteggia la condizione femminile di anni non troppo lontani e, per alcuni versi, non troppo differenti da quelli di oggi. Maria è una sedicenne negli anni ‘70, ma a Montemurlo, il paesino toscano dove vive, gli echi del boom economico, delle scoperte scientifiche, dell’emancipazione femminile sembrano molto lontani. Alcune notizie le apprende dalla televisione, che vede a casa dei vicini benestanti, da una cultura fatta di fotoromanzi e qualche libro preso in biblioteca. Però Maria ha una sensibilità e una curiosità che la fanno vedere oltre. Lei sente che qualcosa cambierà. Vuole una vita migliore di quella dei suoi genitori, se ne avesse la possibilità vorrebbe studiare, fare il medico, l’avvocato o anche solo il capostazione. Ma l’unica dote che può usare è la sua bellezza, quindi prova a entrare nell’ambiente del cinema, ma rinuncia subito all’idea di fare l’attrice: non le appartiene quel mondo. Finirà per fare l’operaia tessile, seguendo il volere della famiglia. Gli uomini, però, intralciano con violenza il suo cammino, la sua voglia di riscossa, di cambiare le cose, una violenza che deciderà il destino di Maria. Per l’appuntamento di domenica al teatro San Michele i costi dei biglietti sono: 18 euro (intero), 15 euro (ridotto over 65 e under 12); gruppi (minimo 10) biglietto 12,50. Gli organizzatori rassicurano come sempre che lo spettacolo si svolgerà nel pieno rispetto delle norme antiCovid e in assoluta sicurezza. Distanze, controlli e Super Green pass obbligatori. «Non mancate questa occasione - affermano gli organizzatori Aldo Lops e Silvia Lastilla, “deus ex machina” della rassegna teatrale culturale montopolese. - Continuando a seguirci ci darete l’opportunità di continuare a essere, per la Sabina, teatro e luogo di svago per la collettività. Per chi vorrà, dopo teatro, cena con gli artisti presso il vicino Lucy restaurant di Poggio Mirteto, con menù completo promozionale a 20 euro». Info e prenotazioni: 389/6793095 oppure 339/5318478.

Serata dell’8 marzo con il “Recital/Concert di una Donna”,al “Fantasie della Sabina” di Poggio Mirteto, nel ricordo di quello che è stato e ancora, talvolta, è la condizione delle donne nella società. Accompagnata al pianoforte da Federico Brucato, la voce di Silvia Lastilla canterà il mondo musicale dedicato alle donne, spaziando in un repertorio di brani vario ed esteso. Info e prenotazioni al 389/6793095.

Dalle pozze del diavolo al valico del Tancia, nel Lazio, con grigliata alla brace, in una escursione organizzata oggi dall’Associazione Sabina in Trekking. Escursione ad anello alle pendici del Monte Tancia, con la partenza fissata dal parcheggio del rifugio “Tancia Hostel House”, nel Comune di Monte San Giovanni. Tramite un breve tratto in discesa, ci si dirige verso il ponticello nella vallata, risalendo poi lungo un sentiero che porta alle pozze del diavolo, scavate nei secoli dalle acque del torrente Galantina, caratterizzate da cascatelle e piscine naturali la fanno da padrone. A seguire, si procede verso i pratoni di pascolo allo stato brado di Salisano, fino ad arrivare al Casale Fatucchio, dove è presente un’area attrezzata con panche, tavoli, bracieri e fonte di acqua sorgiva. In questo punto si sosta per il pranzo con grigliata alla brace: salsicce e arrosticini preparati con carne locale dall’azienda “Madesabina” di Cantalupo in Sabina, bruschette con il pane di Mompeo all’olio evo nuovo di Castelnuovo di Farfa, bruschette con pomodori e bruschette con mortadella, biscotti artigianali del forno di Casperia. Vino rosso locale, caffè e grappa. Terminato il pranzo, si parte per il cammino di ritorno in direzione dell’Ostello Tancia. Info e prenotazioni anche tramite messaggistica whatsapp al numero: 327/9308192 (Stefano).

Teatro protagonista in Sabina, a Fara in Sabina. Partono gli appuntamenti del teatro Potlach, nelle due stagioni teatrali a Fara in Sabina. Si comincia con la stagione di teatro contemporaneo. La stagione proseguirà fino all’8 maggio 2022. Tra i protagonisti ci saranno: Marina Vitolo e Flavia Di Domenico in “Qua siamo!”; il teatro Potlach con il concerto d’attore “Tutto cambia”, con canzoni e poesie del Sudamerica; la compagnia Iuvenis Danza; gli Instabili vaganti con “Made in Ilva”; la produzione del teatro Bertolt Brecht Formia “Cantata dei giorni infami” e il concerto degli Area 765. Oggi alle 17, al via la stagione di teatro ragazzi con “Direttori d’orchestra” del teatro Potlach: una fiaba sulle quattro stagioni, con due clown.