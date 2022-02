Domenica 20 Febbraio 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domanica in tutto il Reatino.

Un’altra domenica in platea, quella che attende gli spettatori al teatro San Michele Arcangelo di Montopoli di Sabina, con l’ennesimo spettacolo proposto nel cartellone della stagione teatrale 2021/2022 della “Niente fischi...si recita!” di Aldo Lops e Silvia Lastilla. Direttamente da Zelig, arriva il divertente duo romano de I Carta Bianca, che torna in scena nello spettacolo “Guarda chi si rivede”, che sbarca questa settimana in Sabina, sul palco del San Michele Arcangelo. Scritto e diretto da Daniele Graziani e Lucio Dal Maso, il duo comico de I Carta Bianca arriva a Montopoli di Sabina con uno spettacolo che vedrà anche la partecipazione straordinaria di Sara Santostasi. “Guarda chi si rivede” - sipario oggi alle 18 - è un varietà ricco di colpi di scena, dove la comicità, mai volgare e dal ritmo sempre incalzante, sarà, insieme alla musica, l’ingrediente fondamentale per uno spettacolo tutto da ridere. Quante volte in questi lunghi mesi si è detto o udito la frase «guarda chi si rivede», dopo il periodo di lockdown? «Quanta voglia di riabbracciare le persone dopo tanto tempo». Da questa la scintilla di vita, parte lo spettacolo, con un viaggio tra musica, gag e risate, tra ritmi incalzanti, con modalità e tempi scanditi da un varieta con colpi di scena. Il titolo dello spettacolo fa il verso a un termine che ormai è entrato a far parte del nostro quotidiano. Una rappresentazione in cui vizi e virtù di una società che oggi più che mai si ritrova divisa tra chi vive uno stato di ansia e chi, come i migliori terrapiattisti insegnano, vive distrattamente, quasi distaccato dal momento attuale, assorbito dallo smartphone e dai social. Il duo romano, tra corsi e ricorsi storici, favole e situazioni grottesche, propone un viaggio nell’immaginazione, in un susseguirsi di quadri esilaranti e paradossali, dove l’esito è tutt’altro che scontato. I Carta Bianca vinsero il premio nazionale della comicità Regione Lazio nel 2013 e hanno poi fatto parte del cast di “S.C.Q.R.”, in onda su Sky. Insieme ad Antonio Giuliani, hanno partecipato alla realizzazione dello spettacolo “Tanto pè campà”. Nel 2016 arrivò il loro nuovo spettacolo “Non ci date Carta Bianca”. Successivamente, sono stati presenti nelle trasmissioni televisive “Colorado Lab”, “Zelig Lab” ed “Eccezionale Veramente”, in onda su La7. Informazioni e prenotazioni per lo spettacolo ai numeri di telefono 389/6793095 oppure 339/5318478. Come da tradizione ormai consolidata, dopo lo spettacolo, si potrà cenare con gli artisti presso il vicino Lucy Restaurant di Poggio Mirteto che propone un menù completo al prezzo convenzionato di 20 euro. Per assistere allo spettacolo, occorre il Super Green pass e vengono rispettate tutte le norme anticontagio in vigore.

“Andar per selve e diritte vie” con le attività del Simbas, il sistema territoriale integrato dei musei, delle biblioteche e degli archivi storici della Sabina e del Cicolano, con un appuntamento dedicato a Dante. Oggi alle 17, nella sala conferenze “Trebula Mutuesca” del Museo civico archeologico di Monteleone Sabino, lo spettacolo “Amor mi mosse, che mi fa parlare”. Un intreccio poetico e musicale tra l’amore nella Commedia di Dante Alighieri e le canzoni di Franco Battiato, con uno speciale approfondimento della figura dell’imperatore Traiano. L’occasione vede la speciale partecipazione di Rino Caputo, professore emerito di letteratura italiana presso l’Università di Roma Tor Vergata. Le musiche di Franco Battiato saranno arrangiate ed eseguite dal vivo da Maria Gabriella Marino (voce) e Luca Scognamiglio (pianoforte). Si tratta di un lavoro originale, portato in scena dall’associazione, di e con Roberto Baldassari e Natalia Magni . “Amor mi mosse, che mi fa parlare”, nello spettacolo di domenica (a ingresso libero), ripercorre le tappe di Dante che grazie all’amore può svolgere il suo viaggio raccontato nella Divina Commedia.

Per i camminatori del Lazio, amanti della natura e del buon cibo, un weekend escursionistico in Sabina con l’Associazione Sabina in Trekking. Oggi, escursione sulla via degli eremiti, con visita agli eremi rupestri di San Michele e di San Leonardo, tra i territori di Roccantica e Monte San Giovanni in Sabina. Nell’eremo rupestre di San Leonardo, incassato nella roccia a picco sulla valle sottostante, vi sono ambienti scavati e un ciborio che accoglieva un altare e poi altre realizzazioni sempre scavate nella roccia. Nell’eremo sono ancora visibili gli affreschi del 1450 ad opera del pittore Jacopo da Roccantica, ritraenti San Leonardo e Santa Caterina d’Alessandria. La partenza è prevista da Roccantica. Anche in questo caso, non mancherà il pranzo, con la caratteristica grigliata alla brace. I posti sono limitati. Info e iscrizioni su messenger, instagram oppure su whatsapp, al 327/9308192 (Stefano).

Il gruppo teatrale dialettale “Sipario Rosso” porta in scena, in questo fine settimana, la nuova commedia in vernacolo reatino “Me fa male la trippa”. Due atti di Alessio Angelucci, che verranno rappresentati sul palcoscenico del teatro Flavio Vespasiano di Rieti in doppia replica, oggi, alle ore 17 e alle ore 21. I biglietti possono essere al botteghino del teatro, mentre per le prenotazioni il numero è 347/6758199. Per assistere allo spettacolo, come da vigenti normative, è richiesto il Super Green pass. Proprio con la presenza della certificazione verde rafforzata, sarà possibile avere una capienza del 100 per cento del teatro Flavio, per un genere, quello del teatro dialettale, che da sempre riscuote un grande successo di pubblico. Lo spettacolo - una prima assoluta - era inizialmente in programma per la metà dello scorso mese di gennaio, poi, con l’ancora elevata diffusione dei contagi, venne stabilito il rinvio a questo fine settimana. Nello spettacolo, sulla scena, si incontrano attori che da sempre sono impegnati nella commedia dialettale ad altri all’esordio. Si parte con lo stesso autore, Alessio Angelucci, che nella commedia impersona il personaggio di “Eduardo”, mentre Cristina Ciogli è “Peppina”. Melania Angelucci è “Pierina”, Cinzia Pezzotti è “Felicetta”, Mirko Petrangeli è “Rustico”, Giovanni Santori è “Raffaele”, Federica Saluseste è “Angela”, Manuel Cirillo è “Arturo”, Massimo Serva e Gilberto Eleuteri sono “Lupo”. E, ancora, Giorgia Di Carlo sulla scena è “Lisa”, Luca Santori è “Carina”, Sofia Volpini è “Marialuisa”, MariaSole Angelucci è “Menecuccia”, Sara Petrangeli è “Lella”, Lorenzo Lelli è “Pollo”, Manuel Cirillo è “Billu”, Lorenzo Linguari è “Ciccio”, Mauro Petrangeli è “Yung”, Andrea Federici è “Umberto”. Nella presentazione sui social di “Me fa male la trippa”, come si può evincere dal titolo, le situazioni insolite ma comuni della quotidianità si scontrano con le regole dell’attualità, che impongono il Green pass per usufruire di tanti servizi. Come vuole la tradizione, si ride in dialetto rigorosamente reatino, ma al tempo stesso, alcune scene e trovate sceniche invitano anche alla riflessione, sempre con il sorriso sulle labbra.