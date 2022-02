Domenica 13 Febbraio 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

A Montopoli di Sabina, oggo alle 18, un altro esilarante spettacolo. Direttamente da “Zelig”, “Tale e quale show”, “Stasera tutto è possibile”, arriva sul palcoscenico del teatro San Michele Arcangelo, l’attore, imitatore e fantasista Leonardo Fiaschi con lo spettacolo “Mai stato io!”. La rappresentazione è il racconto della doppia identità professionale di Fiaschi, che si modifica, si resetta e si evolve, seguendo percorsi e intuizioni brillanti quanto innovativi. Si mette in scena lo sdoppiamento della personalità di un artista che, se inizialmente vive di rendita grazie alle proprie imitazioni, azzeccate ma ormai sfruttatissime, si ribella a se stesso con molto coraggio e una buona dose di follia. Smette di essere un distributore automatico a gettone di voci e ovvietà, per sperimentare inediti linguaggi narrativi più coinvolgenti e spiazzanti, attraverso un esilarante conflitto di storie, protagonisti e suoni, interpretati a suo modo. Fiaschi è una figura artistica capace di modificarsi nelle tinte e nelle sfumature con grande rapidità. Un talento che, come narrano le biografie dei migliori intrattenitori, si intuisce già ai tempi della scuola, grazie alle perfette imitazioni di professori e compagni. Collabora con “Striscia la Notizia” (suoi i deep-fake di Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri, Antonio Conte, Morgan, Amadeus e Roberto Benigni) ed è spesso ospite nei programmi tv delle reti Rai e Mediaset come “Porta a Porta”, “Step” “Stasera tutto è possibile”. Di recente ha entusiasmato il pubblico televisivo con il suo intervento nella trasmissione a “Lui è peggio di me” condotta da Giorgio Panariello e Marco Giallini e nella trasmissione di Fiorello. Altri successi televisivi sono “Tale e quale show”, “Diletta Gol”, “Colorado ed “Edicola Fiore”. Info e prenotazioni: 389/6793095 (Aldo), 339/5318478 (Silvia). Biglietto intero 18 euro, ridotto 15. Dopo teatro, come da consolidata tradizione, si potrà andare a cena con l’artista presso il Lucy Restaurant di Poggio Mirteto.

Serata speciale a Poggio Mirteto, quella di lunedì 14 febbraio, con i Green&Ever, in occasione di San Valentino, tradizionale festa degli innamorati. A Fantasie della Sabina (via Provinciale Stazione 2), una serata in musica, con un repertorio che spazia a 360 gradi in ogni genere, attraverso la voce di Silvia Lastilla, che sarà accompagnata al pianoforte dal maestro Federico Brucato. Info: 389/6793095.

Iniziato nello scorso fine settimana con la scoperta del Revotano, febbraio è il mese delle escursioni in Sabina con l’Associazione Sabina in Trekking. Oggi, escursione alla scoperta del monumento naturale del Lazio delle gole del Farfa (area naturale protetta), situato tra il territorio di Castelnuovo di Farfa e quello di Mompeo, con visita e pranzo all’Alpaca Ranch. Partendo da Castelnuovo di Farfa, dall’Alpaca ranch, si arriva sull’antico ponte medievale e si osserveranno i resti del ponte romano, che un tempo collegava gli abitati di Mompeo e di Castelnuovo di Farfa. Si risale, poi, il fiume Farfa verso i ruderi del mulino ad acqua, sino ad arrivare alle gole del Farfa, uno dei luoghi del Lazio interessanti dal punto di vista naturalistico. Terminata l’esplorazione alle gole, ritorno all’Alpaca ranch, fattoria con allevamento di Alpaca, caratteristici carri gitani e tenda Yurta, dove si sosta per il pranzo a base di lasagne, bruschette condite con olio evo di Mompeo, dolci e caffè. Info e prenotazioni: 327/9308192 (Stefano Aperio Bella). Altre escursioni sono in programma per sabato 19 febbraio, dalle pozze del diavolo al valico del Tancia, con annesso pranzo a base di polenta alla brace a Casale Fatucchio, e il 20 febbraio (domenica) con il “Cammino degli eremiti”, con visita agli eremi rupestri di San Leonardo e San Michele Arcangelo e, per pranzo, la grigliata alla brace fatta con la legna del bosco.