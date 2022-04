Sabato 9 Aprile 2022, 00:50

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

La “Niente Fischi, si recita!” presenta “C’era una volta la Pace”. Domenica alle 18, al teatro San Michele Arcangelo a Montopoli di Sabina, lo spettacolo scritto da Aldo Lops, Silvia Lastilla e Marina Vitolo sul tema della guerra, trattato in modo diverso, per pensare, riflettere, ricercare la leggerezza che nelle giornate più buie può salvare il mondo e, soprattutto, raccontare di guerre da un secolo a questa parte. Uno spettacolo per tutti, con la proposta di invitare, gratuitamente, i ragazzi fino a 13 anni a teatro, con un unico impegno: portare un disegno sulla pace nel mondo che verrà esposto in teatro e solo se accompagnati da un adulto pagante. Il biglietto promozionale per adulti accompagnatori è di 15 euro. Si tratta di una prima nazionale. «Il teatro è la vita che viene raccontata - spiegano gli organizzatori - è la cultura che non viene dispersa, è il divertimento, l’emozione, la riflessione». Partendo proprio da divertimento, emozione, riflessione, da questi tre presupposti, lo spettatore verrà accompagnato in un percorso storico, toccando le vibrazioni più intime dell’anima, con un sorriso o con un commovente ricordo. Lo spettacolo racconta la tanto agognata pace dell’umanità, che viene sistematicamente distrutta dai potenti della Terra: ora con testimonianze dal fronte, ora con una canzone attinente, ora con chi è stato diviso da un muro, ora con una gag. In scena, oltre a Vitolo, Lastilla e Lops, tre giovani artisti emergenti, i Miele Marcio, capitanati dal pianoforte di Rocco Donati, che testimonieranno la libertà d’espressione attraverso la potenza della musica. Un finale coinvolgente e interattivo con il pubblico concluderà questa prima nazionale, che arriva domenica sul palcoscenico del teatro San Michele di Montopoli di Sabina. Info e prenotazioni: 388/6793095 oppure 339/5318478.

“Musica in cammino” con canti popolari itineranti, non solo del Lazio, nel paesaggio d’altura dei prati di Cottanello. Oggi i canti contadini, d’amore e transumanza dal centro e sud Italia, trekking musicale e naturalistico con guida ambientale escursionistica, dalle 10, dai Prati. Un’ora di musica nella natura con Giulia Tripoti e Andrea Pullone, in tre diverse postazioni, da raggiungere con la guida Lucio Graziano. Info e prenotazioni, anche whatsapp: 320/6758026.

Dalle Pozze del diavolo al valico del Tancia, passando per i pratoni di Casale Fatucchio: è l’escursione di oggi, con replica domenica, dell’Associazione Sabina in Trekking. Una camminata ad anello, con partenza dal parcheggio del rifugio “Tancia hostel house” fino alle Pozze del diavolo, scavate dalle acque del torrente Galantina. Successivamente, i pratoni di pascolo allo stato brado di Salisano fino ad arrivare a Casale Fatucchio, dove ci sarà un’area attrezzata per il pranzo, con una grigliata cucinata alla brace, con la legna del bosco. Info e prenotazioni: 327/9308192.

Spettacoli della stagione di teatro contemporaneo e teatro ragazzi, fino a Pasqua, nella rassegna del teatro Potlach a Fara in Sabina. Il primo, stasera alle 21, è “Set point - Sports & Divertissements”, a cura della Iuvenis Danza. Un omaggio al mondo dello sport, dove danza e musica si intrecciano per rielaborare e interpretare il concetto di allenamento, gara, competizione, disciplina e gioco. Uno spettacolo con cinque interpreti in scena, che riscrivono la danza contemporanea. Prenotazione obbligatoria via sms o whatsapp al 351/7954176, biglietto 10 euro. I danzatori della Compagnia Iuvenis Danza sono: Anya Pozza, Ilaria Pravato, William Mazzei, Samuele Zafferami, Monica Zanotti. Coreografie di Greta Bragantini, Carlotta Pozza, Giovanna Venturini e Monica Zanotti.

Domenica alle 17, sempre a Fara, lo spettacolo per ragazzi “La grotta del mutamembra”, a cura di Ruotalibera Teatro. Storie di boschi e folletti, cavalieri scherzi e furbate. Il testo affronta in modo divertente e profondo, ombre e luci dell’essere umano, ed esplora alcune delle emozioni più forti che vivono, in particolare, bambini e ragazzi in crescita. Il testo è di Gabriele Traversa, interpreti Tommaso Lombardo e Fabio Traversa, voce narrante di Gabriele Traversa, regia di Tiziana Lucattini. Info e prenotazioni (obbligatorie) al 351/7954176, costo del biglietto 5 euro.

Mercoledì 13 alle 10, a Fara Sabina, “Il mago del grano”, per la regia e con Nathalie Mentha. Il testo è stato scritto da Pino Di Buduo e Irene Rossi ed è liberamente ispirato all’omonimo libro di Roberto Lorenzetti. La produzione è del Teatro Potlach. Lo spettacolo è sulla vita e lo studio dell’agronomo Nazzareno Strampelli, che da un piccolo paese delle Marche approdò all’inizio del ‘900 nella piana di Rieti, dove si dedicò, con la moglie Carlotta, alla creazione di una nuova tipologia di grano, resistente a intemperie e malattie. Nathalie Mentha interpreta i vari personaggi della storia: Nazareno bambino e poi adulto, il contadino che gli insegna i segreti del grano, la moglie Carlotta che fu anche la sua fedele assistente. Prenotazione obbligatoria tramite sms o whatsapp.