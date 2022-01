Domenica 9 Gennaio 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Tornano a rivivere a Montopoli di Sabina i fasti dell’operetta, grazie al primo spettacolo del 2022 della “Niente fischi...si recita!”, che propone oggi (sipario alle 18), il “Gran Galà di operetta...e non solo”. Uno spettacolo esilarante del tenore Edoardo Guarnera che cura anche la regia, con Annalena Lombardi e Mariella Guarnera. Lo spettacolo di Guarnera porterà sul palcoscenico del teatro San Michele Arcangelo di Montopoli tanti artisti, per riportare il pubblico ai fasti dell’operetta, del varietà e dello spettacolo in tutte le sue forme, dalle macchiette ai balletti. Guarnera farà cantare insieme a lui gli artisti, con alcuni ritornelli delle più belle canzoni italiane, prima del gran finale. Guarnera vanta partecipazioni cinematografiche come cantante e attore in film per la regia di Michelangelo Antonioni, Franco Busati e Philippe Noiret. Per il palinsesto notturno di “Rai Notte” di Gabriele La Porta, è stato ospite fisso della trasmissione “Storie d’amore”, condotta da Stefania Quattrone. Protagonista in teatro e in televisione (raggiunge il grande pubblico con il varietà televisivo del “Bagaglino” - Salone Margherita), il tenore esordisce al Teatro dell’Opera di Roma nel ruolo di Pinkerton nella “Madama Butterfly” di Puccini, poi nel “Don Pasquale” di Donizetti, per la regia di Gigi Proietti. Oggi sarà in Sabina, a Montopoli, dove per prenotare e assistere allo spettacolo (18 euro il biglietto intero, 15 euro il biglietto ridotto) o per ulteriori informazioni, i numeri di telefono da chiamare sono 389/6793095 oppure 339/5318478. Gli organizzatori, Aldo Lops e Silvia Lastilla, garantiscono il rispetto delle attuali norme anticontagio. Per i teatri e i cinema, in questo periodo con il Lazio in zona gialla, non sono previste misure particolari o limitazione di posti. Uniche regole obbligatorie: green pass rafforzato, in validità (almeno 2 vaccini) e mascherina Ffp2. All’interno del teatro, le file sono alla distanza di un metro e mezzo l’una dall’altra e, all’ingresso, verrà misurata la temperatura agli spettatori. E come vuole ormai la tradizione, alla conclusione dello spettacolo, per chi vorrà, è possibile andare a cena con gli artisti, presso il vicino Lucy Restaurant di Poggio Mirteto, con il menù completo della cena al prezzo promozionale di venti euro.

Al museo civico archeologico di Magliano Sabina, è in corso la mostra dell’artista maglianese Luciano Minestrella dal titolo “Gli anni della nostra vita”. Le esposizioni di opere lignee di Minestrella sono state realizzate elaborando pezzi e frammenti di legno raccolti dopo l’abbattimento di cedri e pini nel centro storico della stessa Magliano Sabina. Le visite all’esposizione sono possibili il venerdì e il sabato dalle 10 alle 16, il martedì e il mercoledì dalle 9 alle 13. Per prenotare la visita, il telefono è 392/5415913.

Aperte le tre mostre della Fondazione Varrone tra Palazzo Dosi e Palazzo Potenziani. Dal carro di Eretum a quella delle opere di Amatrice e Accumoli recuperate dopo il sisma. In via dei Crispolti, “Robe da Matti”, l’arte come memoria sociale di quel che fu il manicomio di Rieti: apertura dalle 17 alle 20, fino a oggi. Oggi (h.17-20), a Palazzo Potenziani, si potrà ritirare il libro promosso dalla Fondazione, “Madre Margherita Pascalizi”.

Da gennaio, torna a Rieti la rassegna “Book’s and Cocktails”, giunta alla VII edizione, o meglio, VII edizione (bis) per la stagione 2021/2022. Gli incontri proposti dall’Associazione Krisalidea, in collaborazione con Le Tre Porte (sede degli appuntamenti, in via della Verdura 22, a Rieti) puntano a offrire uno spazio di riflessione, a partire dalle pagine di un libro. Gli appuntamenti sono alle 20, il costo, comprensivo di aperitivo, è di 12 euro. Info e prenotazioni: 320/6061501, e-mail: associazionekrisalidea@gmail.com. La rassegna, avviata lo scorso ottobre, proseguirà fino a maggio. Dopo gli appuntamenti dell’autunno, giovedì 20 gennaio, il libro da cui prenderanno spunto le riflessioni sarà “L’arte di essere fragili”, di Alessandro D’Avenia; il 24 febbraio sarà la volta di “Tre piani”, di Eshkol Nevo; il 17 marzo verrà analizzato il libro “Beati gli irrequieti”, di Stefano Redaelli; il 21 aprile l’appuntamento sarà con “Leggere...un viaggio che inizia da bambini”. Il 19 maggio la conclusione stagionale: special edition, in presenza delle autrici con “Donne impreviste. Storie dietro le quinte”, di Lucia Caponera, Angela Infante, Alessandra Rossi.

Si chiudono i festeggiamenti natalizi a Greccio, con i suoi presepi, e a Borbona, dove si potrà visitare il presepio monumentale (inaugurato a dicembre dal vescovo di Rieti, Domenico Pompili). Il presepe, allestito in uno spazio di 120 metri quadrati, offre una scena rappresentativa della Natività, contornata dai vari borghi che costituiscono il paese. Tutti i personaggi sono quelli tipici delle attività agro-silvo-pastorali. Effetti di suoni e luci sullo sfondo di mestieri e luoghi sacri, fino alla visione della Natività annunciata dal suono della tromba dell’Angelo.

Anche a Piedelpoggio di Leonessa, visitabile il presepe nel borgo e poi c’è quello subacqueo di Rivodutri, alle sorgenti di Santa Susanna. E, ancora, quello dei pastori realizzato a Vallecupola di Rocca Sinibalda. Per quel che riguarda invece le esposizioni presepiali nell’oratorio della chiesa di San Pietro Martire a Rieti, secondo le disposizioni della Caserma Verdirosi, l’oratorio e, di conseguenza le esposizioni presenti de “La Valle del Primo Presepe”, seguiranno gli orari dell’attiguo hub vaccinale, dalle 8 alle 18.