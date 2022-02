Sabato 12 Febbraio 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Si ride, si piange e si riflette, con il primo spettacolo della stagione di prosa del teatro Flavio Vespasiano di Rieti. “Parenti serpenti”, una produzione Ente Teatro Cronaca, tratto dalla commedia di Carmine Amoroso, nota al grande pubblico grazie al film “cult” del 1992 di Mario Monicelli, arriva questa sera alle 21 sul palcoscenico del Flavio, per la regia di Luciano Melchionna, grazie alla collaborazione tra il Comune di Rieti e Atcl, Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da Mic - Ministero della Cultura e Regione Lazio. Protagonisti, Lello Arena, nella parte che fu di Paolo Panelli, e Giorgia Trasselli, rimasta nei cuori di buona parte del pubblico televisivo grazie al personaggio della “tata” di Casa Vianello. Il tema rispecchia l’amarezza dei tempi che viviamo, con i figli spesso lontani dai genitori, che si trovano alle prese con mille difficoltà nel momento in cui questi ultimi, invece di dare sempre in maniera incondizionata, azzardano la richiesta dell’avere. E in un Natale nella casa di paese che sembrava come tutti gli altri, tra pietanze succulente e regali da scartare, le consuetudini vengono ribaltate da genitori anziani che chiedono di essere accuditi. A parte le pause dovute al Covid, lo spettacolo gira l’Italia da cinque anni, e ovunque miete grandi consensi di pubblico e critica. «Sono abituato a guardare in faccia successi e fallimenti - dice il regista - e ammetto che quello di “Parenti serpenti” è un meccanismo perfetto, che funziona sempre: ovunque si vada, gli spettatori rispondono e reagiscono, spero sia così anche a Rieti». Una pièce richiesta anche per le prossime stagioni, che regge benissimo l’inevitabile parallelo con il film di Monicelli: «Ho avuto un permesso speciale dall’autore Carmine Amoroso, mi ha detto che potevo mettere le mani sul suo testo, ma non ho mancato di rispettare i canoni della commedia all’italiana. Il teatro mi ha consentito di dare maggior spessore ai personaggi, di sottolineare la comunicazione tra loro: ne escono più forti i sentimenti, le delusioni». Lello Arena fa da mattatore, nei panni clowneschi di un uomo in bilico tra la demenza senile e l’amara realtà: «Era da tempo che volevamo lavorare insieme, ho pensato fosse perfetto per questo ruolo: è stato un bell’impegno, l’ho un po’ strapazzato». Melchionna riflette e fa riflettere, in un’epoca di marcati individualismi e interessi, che talvolta sopprimono etica e valori: «L’egoismo sta prendendo decisamente il sopravvento sulla carità umana e sulla semplice e fondamentale empatia». Lo spettacolo toglie le maschere e chi deve strisciare lo farà, e muterà grottescamente in un animale senza scrupoli, mosso solo da brama e cupidigia. Chi di noi, soprattutto nel giro dei parenti, non ne ha conosciuto uno? Ma una piccola rivincita ce la prenderemo, grazie a un espediente registico decisamente liberatorio. Non ci resta che attendere questa sera.

A Montopoli di Sabina, domenica alle 18, un altro esilarante spettacolo. Direttamente da “Zelig”, “Tale e quale show”, “Stasera tutto è possibile”, arriva sul palcoscenico del teatro San Michele Arcangelo, l’attore, imitatore e fantasista Leonardo Fiaschi con lo spettacolo “Mai stato io!”. La rappresentazione è il racconto della doppia identità professionale di Fiaschi, che si modifica, si resetta e si evolve, seguendo percorsi e intuizioni brillanti quanto innovativi. Si mette in scena lo sdoppiamento della personalità di un artista che, se inizialmente vive di rendita grazie alle proprie imitazioni, azzeccate ma ormai sfruttatissime, si ribella a se stesso con molto coraggio e una buona dose di follia. Smette di essere un distributore automatico a gettone di voci e ovvietà, per sperimentare inediti linguaggi narrativi più coinvolgenti e spiazzanti, attraverso un esilarante conflitto di storie, protagonisti e suoni, interpretati a suo modo. Fiaschi è una figura artistica capace di modificarsi nelle tinte e nelle sfumature con grande rapidità. Un talento che, come narrano le biografie dei migliori intrattenitori, si intuisce già ai tempi della scuola, grazie alle perfette imitazioni di professori e compagni. Collabora con “Striscia la Notizia” (suoi i deep-fake di Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri, Antonio Conte, Morgan, Amadeus e Roberto Benigni) ed è spesso ospite nei programmi tv delle reti Rai e Mediaset come “Porta a Porta”, “Step” “Stasera tutto è possibile”. Di recente ha entusiasmato il pubblico televisivo con il suo intervento nella trasmissione a “Lui è peggio di me” condotta da Giorgio Panariello e Marco Giallini e nella trasmissione di Fiorello. Altri successi televisivi sono “Tale e quale show”, “Diletta Gol”, “Colorado ed “Edicola Fiore”. Info e prenotazioni: 389/6793095 (Aldo), 339/5318478 (Silvia). Biglietto intero 18 euro, ridotto 15. Dopo teatro, come da consolidata tradizione, si potrà andare a cena con l’artista presso il Lucy Restaurant di Poggio Mirteto.

Serata speciale a Poggio Mirteto, quella di lunedì 14 febbraio, con i Green&Ever, in occasione di San Valentino, tradizionale festa degli innamorati. A Fantasie della Sabina (via Provinciale Stazione 2), una serata in musica, con un repertorio che spazia a 360 gradi in ogni genere, attraverso la voce di Silvia Lastilla, che sarà accompagnata al pianoforte dal maestro Federico Brucato. Info: 389/6793095.

Iniziato nello scorso fine settimana con la scoperta del Revotano, febbraio è il mese delle escursioni in Sabina con l’Associazione Sabina in Trekking. Oggi, con replica domenica, escursione alla scoperta del monumento naturale del Lazio delle gole del Farfa (area naturale protetta), situato tra il territorio di Castelnuovo di Farfa e quello di Mompeo, con visita e pranzo all’Alpaca Ranch. Partendo da Castelnuovo di Farfa, dall’Alpaca ranch, si arriva sull’antico ponte medievale e si osserveranno i resti del ponte romano, che un tempo collegava gli abitati di Mompeo e di Castelnuovo di Farfa. Si risale, poi, il fiume Farfa verso i ruderi del mulino ad acqua, sino ad arrivare alle gole del Farfa, uno dei luoghi del Lazio interessanti dal punto di vista naturalistico. Terminata l’esplorazione alle gole, ritorno all’Alpaca ranch, fattoria con allevamento di Alpaca, caratteristici carri gitani e tenda Yurta, dove si sosta per il pranzo a base di lasagne, bruschette condite con olio evo di Mompeo, dolci e caffè. Info e prenotazioni: 327/9308192 (Stefano Aperio Bella). Altre escursioni sono in programma per sabato 19 febbraio, dalle pozze del diavolo al valico del Tancia, con annesso pranzo a base di polenta alla brace a Casale Fatucchio, e il 20 febbraio (domenica) con il “Cammino degli eremiti”, con visita agli eremi rupestri di San Leonardo e San Michele Arcangelo e, per pranzo, la grigliata alla brace fatta con la legna del bosco.

Antonella Questa torna al teatro Manlio di Magliano Sabina con “Infanzia felice”. Questa sera alle 21, lo spettacolo con l’attrice e la sua ricerca sulla natura delle relazioni umane, scegliendo stavolta come tema l’educazione all’infanzia. È la storia di una maestra un po’ rigida, un gatto parlante, dei bambini capricciosi e viziati, una preside dedita all’aperitivo, una madre in carriera e un principe con la coppola azzurra come il mare: sono solo alcuni dei protagonisti di questa originale fiaba per adulti. Un viaggio, anche molto divertente, in una famiglia e nella scuola di oggi, cercando di capire dove affondino le radici la rabbia che anima la guerra tra genitori e insegnanti e che a volte spinge i bambini verso il bullismo. Per info e prenotazioni, tel. 392/5415913. È il secondo spettacolo della rassegna teatrale 2022 al teatro Manlio, nata dalla collaborazione tra il Comune di Magliano Sabina, Atcl e la Mirabilis Teatro societas. Dopo la commedia di Carlo Goldoni “Smanie per la villeggiatura” che ha inaugurato la rassegna, ora tocca ad Antonella Questa con “Infanzia felice”. Il 5 marzo sarà la volta di “Dei figli” di e con Mario Perrotta e con Luigi Bignone, Dalila Cozzolino, Matteo Ippolito. Il 13 marzo sarà la volta di “Minchia signor Tenente”, regia di Nicola Pistoia e un cast con Antonio Grosso, Antonello Pascale, Natale Russo, Francesco Nannarelli, Gaspare Di Stefano, Federica Carruba Toscano, Francesco Sigillino, Francesco Stella, Giole Rotini). La chiusura della rassegna sarà il 27 marzo con “Lucio incontra Lucio”, con Sebastiano Somma e con Marco De Gennaro al pianoforte, Gianmarco Santarpino al sax, Aldo Vigorito al contrabbasso, Giuseppe La Pusata alla batteria, Lorenzo Guastaferro al vibrafono, con le voci di Alfina Scorza, Elsa Baldini, Paola Forleo, Francesco Curcio. Un concerto spettacolo che celebra due dei più importanti musicisti: ambientato agli inizi degli anni ‘80, quando Dalla parlò a Battisti di un suo grande progetto da fare insieme, una grande tournée e poi un disco da incidere. Battisti rifiutò l’invito, perché ormai immerso in una nuova sperimentazione musicale con la decisione di sparire dalle scene. “Lucio incontra Lucio” prova a figurare quell’incontro artistico mai avvenuto, anche se solo immaginario, tra Lucio Battisti e Lucio Dalla, raccontando attraverso le loro canzoni uno spaccato musicale che parte dagli anni ‘60 per arrivare ai nostri giorni.