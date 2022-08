Sabato 6 Agosto 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Il Fara Music Festival si sposta nello spazio “Into the garden”, all’interno dell’Abbazia di Farfa, in una dimensione più raccolta. Saranno tanti gli artisti che si alterneranno fino al 21 agosto sul palco e alla musica si affiancano degustazioni e prodotti tipici sabini. Questa sera, Giovanni di Carlo Quartet con il suo disco d’esordio, “A Child’s Eyes”, insieme a Filippo Bianchini, Giulio Scianatico e Armando Luongo. Domenica in scena la batterista bergamasca Francesca Remigi e il clarinettista milanese Federico Calcagno. L’inizio dei concerti è alle 21.30, l’ingresso è di 5 euro con consumazione. Per info: info@faramusic.it.

A Castelnuovo di Farfa, per l’estate castelnuovese, domenica la Banda musicale di Poggio Nativo e il coro del borgo nella giornata dedicata alla Madonna degli Angeli. Saluto di benvenuto del sindaco Luca Zonetti e di don Florent, con i cittadini, al nuovo parroco, don Nikodia.

Al Festival delle Letterature di Leonessa, lunedì 8 agosto alle 18, nel chiostro di San Francesco, il giornalista e storico radiocronista di “Tutto il calcio minuto per minuto” Riccardo Cucchi presenta il suo libro “La partita del secolo. Storia, mito e protagonisti di Italia-Germania 4-3”.

Per gli eventi al Terminillo, lunedì alle 21, nella Sala Auditorium della chiesa di San Francesco, il concerto di flauto traverso con Letizia Canali e Giovanni Forlani coadiuvati dal professor Sandro Sacco, con cui si esibiranno in duetti, trii e soli di flauto.

Per il Castel Sant’Angelo in Music 2022, oggi alle 21.30, in piazza del Laghetto di Canetra, concerto di Giovanni Truppi (ingresso gratuito).

A Casperia, fino a domenica, la 40esima edizione della sagra degli stringozzi, tipico piatto “asprese” condito con sugo di maiale e spuntature o in bianco alla gricia. Inoltre carni e contorni presso il grande parcheggio. Tutte le sere spettacoli e musica: stasera, nell’area stand, Stefano Mosetti band e, in piazza Municipio, “Discover”, musiche anni 70-80-90; domenica, nell’area stand, Nicolas Guadagnoli e l’orchestra Gitana mentre, in piazza Municipio, discoteca. Navetta gratuita dal parcheggio del campo sportivo. Oggi, dalle 17,45, visita guidata per l’apertura straordinaria al convento di Montefiolo (prenotazioni: 339/8800286, anche whatsapp).

34esima Sagra delle fettuccine ai funghi porcini, domenica ad Ascrea, a pranzo e a cena, in piazza Mareri: richiesta la prenotazione (si deve scansionare il Qr Code sul manifesto).

Sagra dei maccheroni a fezze in piazza Battella a Monte San Giovanni, oggi e domenica. Apertura stand alle 19.30, serata musicale con Il Gatto e la Volpe domani e con gli Argento vivo domenica.

Teatro, martedì 9 agosto, presso il Monastero delle Clarisse eremite di Fara Sabina, con l’ultimo evento della stagione della “Niente fischi, Si recita!”. Andrà in scena, l’ultima replica di “Tre volte Eduardo” di Aldo Lops. Un teatro brillante, musica dal vivo, canzoni e coreografie. Presso il Monastero, una notte d’estate con un cast d’eccezione. Spettacolo a 15 euro, con cena 35 euro. Info e prenotazioni: 389/6793095 o 339/5318478.

Cultura, musica e passione per un evento che richiama spettatori e artisti da tutta Italia. Fino al 12 agosto torna a Frasso Sabino “Frasso Musica”, sotto la direzione artistica di Fabrizio Fiorini. Edizione numero 32, a cura del Comune e della Pro loco di Frasso Sabino. «Lo staff è pronto ad accogliere tutti gli amanti della buona musica - afferma il vicesindaco Matteo Ippoliti - nella cornice di Frasso Sabino, a 412 metri di altezza sul livello del mare, sulle propaggini meridionali dei monti Sabini, che con il suo castello Sforza Cesarini rende unica la location del festival». «Un vero onore poter omaggiare la cultura con questo festival ormai storico - osserva Gianluca Statuti, consigliere con delega alla Cultura - perché la passione, la cultura e la musica possono unire e valorizzare il nostro bellissimo territorio». Gli spettacoli iniziano sempre alle 21 e si svolgono nella piazza superiore del castello di Frasso Sabino. Il 7 agosto, “Il barocco nel cinema”, con musiche di Bach, Panitti, Morricone. A seguire, la musica Rock con brani di Ray Charles, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis e ZZ top, quindi la musica Country, poi la musica Classica con Vivaldi e per finire lo Swing con un omaggio alle grandi orchestre italiane degli anni ‘40. «Un ringraziamento va anche alla Regione Lazio e alla Fondazione Varrone - evidenzia il direttore artistico Fiorini - per aver valorizzato questa edizione e a tutti i musicisti che calcheranno nuovamente questo palco. Ma un grazie speciale va soprattutto a tutto il pubblico, che da anni ci sostiene e crede in noi». Tra gli altri appuntamenti, il 9, “Lodovicos” con brani di Ray Charles ed Elvis Presley, il 10 “Le stelle del country - Nella notte di San Lorenzo”. L’11 agosto è la volta de “L’arte di Vivaldi” e il 12 di “Quando l’Italia aveva swing!”.

Andrà avanti fino a lunedì a Poggio Mirteto la festa del Patrono, San Gaetano da Thiene, organizzata dalla Pro loco. Tutte le sere alle 20 apriranno gli stand gastronomici in piazza. Questa sera, per la festa della birra, gli spettacoli con i Siamo Solo Noi, Vasco Rossi tribute band alle 21 e i Ri Nominati, Rino Gaetano tribute band alle 23.30. Domenica, giorno di San Gaetano, alle 19 il concorso di poesia “Libera i tuoi versi”, l’esposizione fotografica delle passate edizioni del Carnevale poggiano, la messa con la processione presieduta dal vescovo Ernesto Mandara dalle 19.30 e, alle 21.30, il concerto della Banda comunale nazionale Garibaldina. Si chiude lunedì col mercatino in piazza Martiri dalle 17 in poi, lo spettacolo delle Ninfee della Tamorra alle 21.30 e l’estrazione della tombola (1.900 euro di montepremi) dalle 23.30.

Festa della Trebbiatura, a Chiesa Nuova a Rieti, fino a domenica, con la prima sagra de “lu pullu co li peperuni”: fino a domenica, convegno con Coldiretti, concerti (domenica alle 21.30, I Cugini di campagna), mostra di trattori d’epoca. Per l’Estate leonessana fine settimana dedicato al torneo di tennis in piazza VII Aprile.

Domenica (iscrizioni dalle 8.30) presso il Santuario di Vescovio a Torri in Sabina il 26esimo raduno dei Guzzisti sabini.

Primo weekend con la sagra della porchetta a Selci: questa sera, in piazza Garibaldi, porchetta e champagne mentre domenica in piazza del Popolo la cena del cinghiale.

Cantine aperte a Belmonte, oggi.

A Rocca Sinibalda, oggi alle 21.30, la commedia “Poru Leciu“, due atti in dialetto di Alessio Angelucci, in piazza della Vittoria.

Presentata nel foyer del teatro Flavio Vespasiano di Rieti l’ottava edizione del Labro Festival, in programma dal 7 al 20 agosto in piazza Nobili Vitelleschi. «Puntiamo ancora una volta a una programmazione artistica di alta qualità, che spazia da teatro, prosa, musica per tutti: mantenere un alto livello culturale è da sempre il nostro obiettivo», ha detto il sindaco di Labro, Irene Urbani. Saranno dieci gli eventi in cartellone, dall’opera alla musica leggera, dal jazz alla prosa. Non mancherà, come sempre, “l’impronta ballerina” dell’ideatore e direttore artistico Piero Fasciolo, che mette in programma due spettacoli di danza, “Balloon” con la compagnia Astra Roma Ballet e il grande classico “Il lago dei cigni” di Čajkovskij. «Anche nella cultura l’unione fa la forza, è un piacere ospitare una conferenza stampa così prestigiosa, mi piace ricordare la coesione d’intenti tra pubblico e privato, nel segno del bello e, perché no, anche del piccolo», ha sottolineato l’assessore alla Cultura del Comune di Rieti, Letizia Rosati. A portare il saluto della Fondazione Varrone, da sempre impegnata nel sostegno della manifestazione, il vicepresidente Luigi Manzara. Una kermesse che si è sempre caratterizzata per la varietà dell’offerta culturale, che quest’anno inserisce la presentazione di un libro e uno spettacolo comico, che lunedì 8 agosto vedrà protagonisti Marco Marzocca - volto noto di Zelig - affiancato da Stefano Sarcinelli. Dopo la Traviata dello scorso anno, quest’anno il grande melodramma popolare arriva in partenza di Festival con “Il barbiere di Siviglia”, a cura dell’Ensemble “Nova Amadeus”. Venerdì 12 agosto, si sperimenta con “Narciso 2.0” nel delizioso teatrino comunale, mentre il giorno successivo arriva il chitarrista di fama internazionale Giandomenico Anellino che omaggia in acustico il maestro Ennio Morricone. A proposito di grandi nomi, il 17 agosto arriverà invece Danilo Rea che si esibirà al pianoforte con la voce narrante di Barbara Bovoli. Gran gala lirico alle 21 di giovedì 18 agosto, con i celebri duetti del melodramma italiano interpretati da tre tenori. Quest’anno nel programma sarà inserito il premio “Abitare la bellezza”, attribuito nel 2022 alla Regione Lazio, per il suo impegno nella sua vicinanza ai piccoli comuni. Spazio come sempre ai talenti e alle scuole di danza del territorio. Informazioni al 348/7487953.

L’artista reatino Stefano Saletti e la sua Banda Ikona in concerto, questa sera alle 21, a Posticciola di Rocca Sinibalda per “Sentieri in Cammino”. Un concerto nell’ambito della rassegna di teatro e musica, diretta da Massimo Wertmüller. A Posticciola, Saletti e la sua band arrivano con “Mediterraneo ostinato”, il tour che l’artista reatino e il suo gruppo stanno portando in molte piazze in Italia e all’estero. «Quello che cantiamo è un Mediterraneo ostinato, combattente, resistente, che non si arrende - afferma Saletti. - Ostinato come siamo noi popoli mediterranei, forti, antichi. Ostinato come la ripetizione in musica che diventa stordimento, trance e rituale a cui abbandonarsi». La particolarità del concerto è che sarà cantato in Sabir, antica lingua del Mediterraneo usata dai pescatori, che Saletti ha riportato in vita dall’oblio della storia per farla rivivere nelle sue composizioni originali, che attingono anche al grande patrimonio della letteratura mediterranea. Il risultato è un folk world-mediterraneo, meticcio. Compagni di viaggio del polistrumentista Saletti saranno Barbara Eramo (voce), Gabriele Coen (clarinetto e sax), Mario Rivera (basso acustico), Giovanni Lo Cascio (batteria e percussioni), Arnaldo Vacca (percussioni).