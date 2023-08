Domenica 13 Agosto 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Casaprota si tuffa nelle tradizioni della Sabina con le fettuccine ai funghi porcini. Oggi, la sagra delle fettuccine ai funghi porcini rappresenta l’evento di punta del “Ferragosto casaprotano”, una manifestazione articolata in un ricco programma di musica, sport, spettacoli e gastronomia. Il 14 agosto ci sarà poi il concerto di Paolo Belli e, il giorno di Ferragosto, la Banda del Cuore a chiudere il programma de “La bella Estate di Casaprota”. Oggi, la sagra delle fettuccine ai funghi porcini, piatto tipico della tradizione contadina, che viene realizzato con ingredienti rigorosamente del posto, dai funghi dei monti sabini all’olio extravergine d’oliva, fino alla pasta fatta in casa. Lo stand gastronomico aprirà alle 19. Oltre alle fettuccine, altre tipicità locali, mentre ogni serata si concluderà all’insegna degli spettacoli musicali dal vivo: questa sera, l’Orchestra Luca Sebastiani. Lunedì sera farà tappa a Casaprota il tour estivo 2023 di Paolo Belli: il concerto del cantante emiliano e della sua Big Band è in programma alle 21.30 in piazza del Municipio, con ingresso libero. Il concerto di Paolo Belli alterna musica e divertimento, un mix di note e parole in una scaletta che spazia dai suoi successi più conosciuti come “Sotto questo sole” e “Ladri di biciclette”, fino a pezzi più recenti e cover di canzoni celebri della musica italiana, tutti brani raccolti nell’album “La Musica che ci gira intorno”. La Paolo Belli Big Band è composta da: Mauro Parma (batteria), Enzo Proietti (pianoforte e tastiere), Gaetano Puzzutiello (contrabbasso e basso elettrico), Peppe Stefanelli (percussioni), Paolo Varoli (chitarra), Pierluigi Bastioli e Daniele Bocchini (trombone), Davide Ghidoni e Nicola Bertoncin (tromba), Marco Postacchini e Gabriele Costantini (sax), Juan Carlos Albelo Zamora (violino e armonica). Martedì sera concerto di chiusura con l’Orchesta La Banda del cuore.

A Rascino di Fiamignano, la sagra della lenticchia di Rascino, oggi, giunta alla cinquantaduesima edizione, a cura di Comune e Pro loco di Fiamignano, con la collaborazione, tra gli altri, della Regione Lazio. Si tratta di uno dei prodotti di eccellenza del Reatino, un legume che si coltiva da secoli sull’omonimo altopiano del Cicolano, tra i 900 e i 1300 metri di altitudine. Per la sua conservazione, questa lenticchia è da anni tutelata da un presidio Slow Food. Alle 11 di domenica, l’apertura degli stand “profumo di lavanda e, nel pomeriggio, la musica della Mo better band. Dalle 20.30, l’inizio della distribuzione delle lenticchie. Per evitare di fare la fila e per poter scegliere il proprio posto, fino alle ore 20 di domenica è possibile prenotare i propri biglietti collegandosi al sito www.prolocofiamignano.it.

A Toffia, fino al 15 agosto, va in scena “Riviviamo il centro storico”, XXIII edizione, a cura del Comune e della Pro loco di Toffia, tra musica, teatro, giochi per i bambini e tante altre iniziative. Tra gli appuntamenti di oggi, la giocoleria itinerante e, alle 22.30, in piazza Montecavallo, il concerto dei Briganti Sabini, cover band di Mannarino. Lunedì, alle 23, in piazza Umberto I, le note di Radici nel Cemento e martedì, stessa ora e piazza, I Trillanti “Tradizione 2.0”.

A Monteleone Sabino, “Sentieri in Cammino”, rassegna diretta da Massimo Wertmüller. Oggi, nell’area archeologica di Trebula Mutuesca, Roberto Ciufoli, alle 21.30, presenta “Esseri o non esseri”, una carrellata ironica sui nuovi mostri del nostro tempo.

Prosegue a Farfa il “Fara music festival” nello spazio Into the Garden con i concerti dalle 21.30: questa sera,bAlessandro Menichelli, nella band con Nicolò di Caro e Lorenzo Scipioni. Lunedì, Cesare Ferro mentre, martedì 15, il trio con Riccardo Barba, Nicola Ziliani e Federico Negri presentano il disco “Orpheus in the Underground”.

Alla XXXIII edizione del Frasso Musica, a Frasso Sabino, questa sera, i Sbampy Brothers.

A Cantalupo in Sabina, col patrocinio del Comune, in collaborazione con Pro loco e Associazione Il flauto magico, “Terra folk in Sabina”, II edizione, al parco Camuccini, con la direzione artistica di Monica Neri e la direzione didattica di Francesca Trenta: seminari e laboratori musicali, fino a oggi. Dopo la banda musicale del paese diretta da Roberto Galassetti, liscio, world music tra mediterraneo Africa e India, canzone romana e sonorità gitane.

A Montenero Sabino, questa sera alle 21.30, Michele Zarrillo in concerto, nella tappa sabina del tour del cantautore romano. Si prosegue poi il giorno di Ferragosto con gli artisti di strada per le piazze e vie del paese (ore 21.30) e poi, il 16 agosto, chiusura con i Villa Ada Posse live. Durante le serate saranno in funzione gli stand gastronomici.

A Palazzo Dosi Delfini, in piazza Vittorio Emanuele II, a Rieti, fino al 15 ottobre, la mostra “Maria Lai. Il pane del cielo”, a cura di Sergio Risaliti ed Eva Francioli: commissionata dal Comitato nazionale per l’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe Greccio 2023, per rendere omaggio a San Francesco, la mostra presenta 40 opere dell’artista sarda Maria Lai, scomparsa nel 2013, in cui, recuperando riti arcaici e i racconti del quotidiano, oltre ai materiali poveri, come terracotta, pietra, stoffa e legno, il divino e l’umano si fondono. La mostra si potrà visitare dal mercoledì al venerdì dalle 17 alle 20, nonché il sabato e la domenica anche di mattina dalle 10 alle 13, oltre che dalle 17 alle 20.

A Leonessa, prosegue il Festival della letteratura “Libri ad alta quota”. Il prossimo appuntamento è lunedì 14 agosto, alle 17.30, nel chiostro di San Francesco, con “Giraluna” (per “Spazio ragazzi”), a cura di Stefano Mariantoni e Saimon Emanuel Badea. A seguire, la presentazione del progetto “Nati per leggere”. Gli “incontri con l’autore” riprenderanno dal 22 agosto e nei giorni successivi: tra gli ospiti, ci saranno Vittoria Frontini e Mogol, Serafino Ripamonti e Angelika Rainer, Walter Sabatini, Ines Millesimi. Il 18 agosto, sempre per “Spazio ragazzi”, ospiti alle 17.30 nel chiostro di San Francesco, Marco Priori e Alice Centioni con “60 avventure da vivere nella natura”.

Per “Aestas”, a Collalto Sabino, sempre in piazza Vittorio Emanuele II, lunedì alle 21.30, presentazione del libro di Arianna Di Casimiro “Lettere del passato” e serata cabaret con Alberto Farina. Martedì 15, alle 22, spettacolo musicale omaggio a Ennio Morricone di Alter echo - String quartet.

A Montasola, oggi dalle 16, nel parco comunale Il Monte, “Battito d’ali” per i piccoli, con truccabimbi, giro con l’asinello, marionette e il musical Pinocchio.

Settimana della cultura ad Ascrea.

A Roccantica, partito “Medioevo in festa”, con la rievocazione storica della difesa da parte dei roccolani di Papa Niccolò II: un tuffo indietro di quasi mille anni, fino al 1059, quando Papa Niccolò II si rifugiò nella rocha de antiquo (Roccantica) per difendersi dalle truppe della famiglia dei Crescenzi.

A Cittaducale, le atmosfere medievali dell’Agosto angioino, con gli appuntamenti che andranno avanti fino al 27 agosto: la festa rende omaggio agli Angioini che, nel 1308, fondarono Cittaducale. Quest’anno spazio anche al ricordo di Margherita d’Austria, signora del borgo di Cittaducale durante il Rinascimento.

A Foglia di Magliano Sabina, fino a oggi, la festa della birra.