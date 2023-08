Sabato 5 Agosto 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

La XVII edizione del Fara music festival, nel parco Cremonesi, all’Abbazia di Farfa. Questa sera sarà la volta di Shai Maestro, con il suo jazz in cui convivono la musica classica e le sonorità di Israele. Domenica, Susanna Stivali & Trio Corrente con “Love in Translation”, con il ritorno di Rosario Giuliani con un disco imperniato sul sentimento dell’amore, tra standard come “Duke Ellington’s Sound of Love” di Charles Mingus, “Love Letters” di Victor Young ed Edward Heyman. Sul palco, con Giuliani (sax), Dario Deidda (basso), Pietro Lussu (piano), Sasha Mashin (batteria). Dalla prossima settimana, il festival tornerà nello spazio “into the Garden” nei giardini dell’Abbazia, dove i concerti andranno avanti fino al 27 agosto. Inizio dei concerti alle 21.30, ingresso 10 euro. Informazioni e prenotazioni al 327/2514740, e-mail info@faramusic.it.

A Cantalupo in Sabina parte la seconda settimana di proiezioni della rassegna “Parliamo di Donne”. Presso l’anfiteatro dell’ex chiesa di San Biagio, la kermesse che quest’anno ha per tema “Le donne e il Sacro”. Direttore artistico, Luca Verdone. Questa settimana, il cartellone prevede (inizio alle 21.15) questa sera, la proiezione di “Benedetta” (2021) di Verhoeven, nella serata che avrà come ospite d’onore Carlo Verdone, per chiudere poi domenica con “Yentel” di e con Barbra Streisand, a cui parteciperà come ospite Francesca Reggiani.

Fino a domenica, a Chiesa Nuova, a Rieti, va in scena la festa della trebbiatura, a cura del Comune di Rieti e con il contributo della Fondazione Varrone, con mostre, convegni, osterie e giochi per bambini. L’apertura delle osterie è alle 20 oggi, alle 19.30 domenica. Alle 18 di oggi e alle 16.30 di domenica, la mostra sui trattori d’epoca, mentre dalle 18.30 i giochi per i bambini. Oggi alle 18.30 e domenica alle 18, la rievocazione storica della trebbiatura. Oggi alle 19.30, il battesimo della sella con passeggiata a cavallo per i bambini. Domenica alle 18.30, convegno su Strampelli. Oggi alle 21 l’aratura notturna e alle 21.30 il gruppo musicale Fireflies. Domenica alle 20 il concerto di Adriano Pappalardo.

Oggi, in piazza Roma a Greccio, concerto della Banda musicale della Guardia di finanza: dalle 21, un programma di brani che spazia dalla musica classica e sacra fino a successi contemporanei. Ospite della serata sarà la giovane cantante reatina Carla Paradiso. Presenta la giornalista Sabrina Vecchi. La manifestazione è organizzata dal Comitato nazionale Greccio 2023, con la collaborazione del comando della guardia di finanza di Rieti. La Banda musicale della Guardia di finanza, costituita nel 1926, è costituita da un organico di 102 esecutori e sarà diretta per l’occasione dal capitano Dario Di Coste.

A Leonessa, oggi alle 20.30, “Convivio al chiostro”, con lo spettacolo “D’amor cantando”, nel chiostro di San Francesco. Alle 22.30, in piazza 7 Aprile, serata Chimay. Nella stessa piazza, domenica alle 21.30, l’Equipe 84 - la storia.

A Montenero Sabino, domenica alle 18, presentazione del progetto “Dov’è la mia via?” e apertura della mostra “Le Madri della Repubblica”.

A Poggio Mirteto i festeggiamenti del patrono, San Gaetano Thiene: in piazza Martiri della Libertà, stand gastronomici. Questa sera, da “Amici” AoRon in concerto e ospite Davide Rossi. Domenica sera, il concerto dell’Orchestraccia. Lunedì 7 agosto, giorno del santo patrono, la messa con il vescovo Ernesto Mandara alle 19 e la processione con la “macchina” del Santo e la sua reliquia. A seguire, il concerto della Banda comunale nazionale garibaldina. Martedì 8 agosto, la chiusura col mercato notturno in piazza, la gastronomia, il concerto della cover band di Vasco Rossi Siamo solo noi e poi l’estrazione della tombola: montepremi 1.700 euro (200 euro la quaterna, 300 euro la cinquina, mille euro la tombola, 200 euro la tomboletta).

Al via da oggi la XXXIII edizione del Frasso musica, festival con artisti, musicisti e cantanti di ogni provenienza, a Frasso Sabino, a cura della Pro loco di Frasso, del Comune, con il sostegno della Fondazione Varrone e della Regione Lazio, sotto la direzione artistica di Fabrizio Fiorini. Si inizia oggi con la polistrumentista e cantante Lavinia Mancusi e la fisarmonica di Mauro Menegazzi, con i canti della tradizione popolare. Si proseguirà il 7 agosto con i giovani allievi, promesse della musica classica. L’8 agosto sarà la volta del Mokambo Jazz Quartet, che proporrà musica swing d’autore accompagnato dal coro Modern Forma Singers. Il 9 agosto è la serata della musica barocca, con “Le 4 stagioni” di Antonio Vivaldi, interpretate dal violino solista Soichi Ichikawa e dall’Orchestra l’Anello Musicale, sotto la direzione di Luigi Poggiogalle. Il 10 agost, Mufasa e le Abatjour si esibiranno in un programma che spazia dal rock al blues, dal funky alla bossa nova. L’11 agosto, Hanami proporrà musica country e pop. Il 12 agosto c’è la musica lirica, con “La serva padrona” di Giovanni Battista Pergolesi, interpretata da Fulvia Mastrobuono, Mauro Utzeri e Francesco Utzeri, con l’Orchestra l’Anello Musicale diretta da Luigi Poggiogalle. Il 13 agosto si chiude con il gruppo Sbampy Brothers, che proporrà musica soul e funk. «Un festival - afferma il vicesindaco di Frasso Sabino, Matteo Ippoliti - che nasce dal desiderio di aggregazione culturale, con lo scopo anche di mantenere un evento ormai storico e unico, entrato a far parte della tradizione della Sabina».

A Collalto Sabino, da oggi al 26 agosto, c’è “Aestas”: questa sera alle 20, in piazza Vittorio Emanuele II, serata gastronomica con pappardelle al sugo e la musica dei 3 di Cuori. Giovedì 10 agosto, alle 21.30, presentazione del libro di Andrea Lo Vasto “11 numero perfetto” e lo spettacolo teatrale “Lucy Rox Cabaret”.

Sagra degli stringozzi fino a domenica a Casperia, con la 41esima edizione col piatto tipico asprese accompagnato da carni alla brace e vino. Stand gastronomici dalle 20 nel parcheggio di via Coste e serate musicali in piazza e nel centro: oggi (17-19), in piazza Valeriani, i giochi popolari mentre in serata, nell’area stand, l’Orchestra Il sole d’Italia. In piazza Municipio ci sono gli Aspra Posse e domenica apriranno la serata nell’area stand le allieve della Life Dance School e, a seguire, l’Orchestra di Luca Sebastiani mentre, al Solito posto da Rosita, i Mezzi DiVini.

Fino a lunedì 7, Contigliano ospita l’Assalto al castello e lunedì il palio dell’Ariete.

Oggi e domenica, a Monteleone Sabino, la sagra delle fettuccine alla trebulana e, per i vegetariani, le fettuccine aglio e persa. Le fettuccine saranno proposte ai visitatori insieme a una carrellata di tradizionali ricette monteleonesi. Giunta alla 24esima edizione, la manifestazione ha anche spettacoli musicali, mercatino di artigianato e prodotti tipici. Possibilità di visite ai reperti di Trebula Mutuesca.

“Riviamo il centro storico”, 21esima edizione e sagra dei maccaruni, fino a domenica a Ponticelli di Scandriglia: musica, trampolieri, giocolieri e cibo sulla terrazza del castello Orsini. Stand dalle 19 oggi, dalle 20 domenica.

Domenica, ad Ascrea, torna sagra delle fettuccine ai funghi porcini, giunta alla sua 35esima edizione: da mezzogiorno a mezzanotte, ad accompagnare le fettuccine, ci saranno le bruschette al fungo porcino, salsicce, fagioli e il vino locale mentre la misica è affidata alla Colorado Band, durante la seconda parte della sagra. Per le vie del borgo, invece, si dislocheranno vari stand su cui trovare i prodotti tipici di Ascrea e altre curiosità tipiche del luogo.