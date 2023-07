Domenica 23 Luglio 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Fara film festival a Fara Sabina, ideato e prodotto da Martini eventi, in collaborazione con Alfiere productions e diretto da Daniele Urciuolo con Cinzia Sanna, con il patrocinio del Comune di Fara Sabina, della Provincia di Rieti e della Regione. Oggi, si parte con il workshop di Armando Pizzuti, si conclude alle 18.30 con la masterclass di Asia Argento. Dalle 16 alle 18, le proiezioni delle opere in gara. Il festival dei cortometraggi, guidato da Ilenia Cavaliere, è diviso in tre sezioni: Italia, Mondo e Animazione, con un’attenzione alle tematiche sociali e ambientali. Una giuria di qualità, composta da Alessandro Bonifazi, Massimiliano Mechelli, Paola Sini, Francesca Delise, Aldo Iuliano e Giuseppe Marco Albano, e una giuria popolare che decreteranno i vincitori del concorso. Ancora tanti gli ospiti attesi. Si aspettano, oltre a quelli già annunciati e a quanti hanno preso parte alla serata inaugurale, Ilenia Pastorelli, Dario Bandiera, Giuseppe Pirozzi (il “Micciarella” di “Mare Fuori”), Armando Pizzuti, Adamo Dionisi, Selene Caramazza, Giada Benedetti, Luce Cardinale, Susy Laude, Adelmo Togliani e tanti altri. La serata, condotta da Renzo Di Falco e Claudia Tosoni, è arricchita di momenti musicali, visione di cortometraggi e spot fuori concorso. Tra i riconoscimenti, anche la Menzione speciale per la tematica sociale, il Premio speciale Fara film festival e il Premio Mujeres nel Cinema. «Il Fara film festival - commenta il presidente Riccardo Martini - è cresciuto a livello nazionale in maniera costante, sia dal punto di vista della qualità sia del programma che la nostra direzione artistica ha messo a punto. Particolarmente caratterizzante, quest’anno, è l’impronta istituzionale del festival, tesa a coinvolgere tutti i protagonisti della cultura, dello spettacolo e dell’accoglienza italiana».

Collalto Sabino, dopo la Sagra delle cordicelle, dall’inizio di agosto, dal 5 al 26, vedrà lo svolgimento di “Aestas”, tra serate gastronomiche, presentazione di libri e serate musicali.

A Rieti, il Festival della Filosofia. Oggi alle 18.30, la chiusura del festival con Annamaria Magi e D’Agapiti che incontrano i giovani.

Ad Antrodoco, la X edizione del Castaldato interocrino, festa medievale nel Lazio, che celebra l’antico culto della Madonna del Popolo, fino a oggi, con il festival nazionale dei tamburi.

A Casperia, oggi, “Montefiolo bosco parlante”, tra sport, meditazione e cultura: la mattina yoga e attività sportiva, alle 19.30 spettacoli teatrali in pineta.

Oggi a Canneto Sabino, la sagra della “tipica pizza fritta cannetana“, tra gastronomia e serata musicale.

A Cantalupo, fino a oggi, la sagra degli gnocchi.

Dal 26 al 30 luglio, Orvinio ospita la seconda edizione di “Orvinio cinema”: proiezioni, ospiti e concerti in programma ogni pomeriggio e sera, con inizio alle 16 e alle 17 e fino alla serata.

Proseguono all’Abbazia di Farfa i concerti dell’anteprima del Fara music festival, oggi, nello spazio Into the Garden. Oggi, Federico Bosio presenterà in anteprima il disco “Fara TalesOltre”. Con Bosio (chitarra), sul palco Giuseppe Sacchi (pianoforte/tastiere), Giacomo Nardelli (basso elettrico) e Daniel Besthorn (batteria). I concerti dalle 21.

“Dov’è la mia via?”, un progetto per la storia delle donne. Le madri della Costituzione in mostra a Casaprota. Continua il viaggio del progetto “Dov’è la mia via?”, promosso dai Comuni di Mompeo, Casaprota e Montenero Sabino con la collaborazione della Società Italiana delle Storiche e l’Associazione Toponomastica femminile. Il progetto intende scoprire nella storia delle comunità locali figure rilevanti di donne che hanno contribuito alla storia dei paesi e alla tenuta delle comunità, attingendo alla memoria condivisa e ai documenti familiari e archivistici raggiungibili. La mostra Le madri della Repubblica, curata dall’Associazione Toponomastica femminile è la prima tappa pubblica del progetto, utile per far comprendere quanta parte della storia ufficiale resta nascosta anche negli avvenimenti più importanti del nostro paese. La mostra, curata dall’Associazione Toponomastica femminile, è già stata esposta nel Comune di Mompeo ed è allestita nel centro storico di Casaprota dallo scorso 15 luglio. La mostra sarà allestita dalla prima settimana di agosto nel Comune di Montenero. A fine estate partiranno le attività di raccolta delle storie a cui tutte le cittadine e i cittadini sono invitati a partecipare. Il 30 settembre avrà luogo una giornata- laboratorio in cui la Società Italiana delle Storiche fornirà scenari e strumenti metodologici utili per il progetto.