Sabato 1 Luglio 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Cinema e teatro d’autore protagonisti nel fine settimana in Sabina. Si entra nella settimana clou della 32esima rassegna “Grande cinema italiano” di Poggio Mirteto: a Parco San Paolo, pellicole cinematografiche che raccontano il cinema italiano e ospiti nell’arena davanti alla chiesa di San Paolo. Il programma vede, questa sera alle 21, la presentazione del libro “Il Grande Cinema in Sabina - la cultura cinematografica a Poggio Mirteto e dintorni dalla storia della famiglia Neroni fino ai giorni nostri”: è la storia di una passione di più di un secolo di un intero territorio per il cinema. Il volume è curato da Lucia Alberti, interverrà l’assessore alla Cultura del Comune mirtense, Cristina Rinaldi. L’ospite della serata sarà Carlo Verdone. Al termine, la proiezione del film di Kim Rossi Stuart “Brado”. Domenica, il film “Pets” di Chris Renaud e la presentazione del libro “Compagni di viaggio” di Fabrizio Rondolino, che vive a Poggio Mirteto, dedicato all’amore verso gli animali, nella serata in cui verrà ricordata l’azione meritoria dei volontari dell’associazione Pasqualina & Friends. La rassegna proseguirà poi fino all’8 luglio con proiezioni tutte le sere. L’organizzazione fa capo a Comune, Pro loco, col supporto di Fondazione Varrone, RomaLazio film Commission, Comunità montana Sabina e Lions club Poggio Mirteto Farfa Cures. Ingresso 3,50 euro. Ogni sera, stand gastronomici con specialità tipiche sabine.

A Monteleone Sabino, nell’anfiteatro romano di Trebula Mutuesca, “Sentieri in Cammino”, la rassegna diretta da Massimo Wertmüller e coordinata da Paolo Di Reda, propone oggi alle 21.15 “Dyskolos” (Lo scorbutico) di Menandro, capolavoro del teatro comico greco antico. La rappresentazione è curata dalla Compagnia La bottega del pane. Il Dyskolos rappresenta la forma più compiuta di quella che è stata definita “commedia nuova” greca: Menandro affida a due giovani, il ricco innamorato Sostrato e il povero e dignitoso Gorgia, la vitalità che scaturisce dall’amore e dalla fiducia nel prossimo, che consentirà il superamento della diversa condizione sociale. Lo spettacolo utilizza le maschere di Santelli, che riproducono quelle originali, secondo i modelli rinvenuti nella necropoli di Lipari. La compagnia è diretta da Cinzia Maccagnano, in scena con gli attori Raffaele Gangale, Dario Garofalo, Luna Marongiu e Cristina Putignano. Ingresso 6 euro, prenotazione all’e-mail postmaster@sentieriincammino.com. La biglietteria sarà aperta dalle 20.45.

“InCanto sotto le stelle”, questa sera, nei giardini di Palazzo Olgiati a Poggio Catino. Nello scambio cultural-musicale Corea del Sud - Italia, concerto di gemellaggio tra la corale Lotus (Corea) diretta da Seoung Kyu Park, al pianoforte Eun Hee Bang e Min Kyung Song e la corale Massimo Bonapace (Poggio Catino) diretta da Angela Baek, al pianoforte Tiziana Cosentino e i solisti Angela Baek e Susanna Pozzi, Yooung Ho Kim, Hyoung ju Lim, Manuel Massidda.

“Torri torna a Rivivere”, domani, con l’itinerario culturale ed enogastronomico giunto alla XXVI edizione. La Pro loco ha organizzato un percorso con degustazioni nelle cantine, appuntamenti culturali e musica. Si comincia oggi alle 19 e si andrà avanti fino a tarda notte.

A Poggio San Lorenzo, oggi e domenica, la sagra del raviolino al tartufo. Oggi alle 18.30 convegno “Dal paleolitico alla romanizzazione della Sabina” poi l’apertura della cucina alle 19.30 e alle 21.30 Simone Sartini in concerto. Domenica alle 9.30 il trekking archeologico degli acquedotti e, alle 11, “Don Chisciotte”, letture animate a cura di Jobel teatro e poi all’ora di pranzo si replica con la sagra del raviolino al tartufo.

Parte questa sera a Casperia il progetto “Dimore del tempo” a cura della Jobel Art: sette gli spettacoli da oggi al 27 agosto. Oggi alle 17.30, le avventure di “Don Chisciotte”, al teatro comunale “Ignazio Gennari”. Gli altri spettacoli, dal 9 luglio (“Fabula 1523”) si svolgeranno in piazza San Giovanni Battista alle 21. L’ingresso agli spettacoli è gratuito.

Domenica alle 22.30, al parco Fonte Pesole di Talocci, Area 765 in concerto.

I festeggiamenti antoniani, a Limiti di Greccio, si intrecciano con l’ottavo centenario del primo presepio. Ne scaturisce un cartellone allestito dalla Pia Unione Sant’Antonio, che dal 1947 cura le iniziative nella parrocchia Santa Maria di Loreto. Alle serate in piazza con musica, ballo e cucina (dal 4 al 9 luglio), si affiancano iniziative religiose e culturali, dall’esposizione della reliquia di Sant’Antonio, proveniente dalla Basilica del Santo di Padova, alla predicazione di frà Giovanni Milani, dall’organizzazione di un cenacolo culturale su Sant’Antonio e San Francesco alla luce del presepio alla processione con le statue di Sant’Antonio e della Madonna, presieduta dal vescovo di Rieti, Vito Piccinonna. Domenica, sfilata nelle vie del paese della Fanfara dei Bersaglieri (nella foto d’Archivio) di Roma Capitale “Nulli Secundus”. Oggi, alle 16.30, il cenacolo culturale nell’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepio “Greccio, l’umile compagnia di Dio all’uomo, tra i santi Francesco e Antonio” in collaborazione con l’Associazione Greccio Futura (chiesa Madonna di Loreto). Alle 18.30, il triduo in preparazione alla festa. Domenica, alle 9.15, sfilata della Fanfara dei Bersaglieri di Roma Capitale “Nulli Secundus”, diretta da Silvano Curci. Alle 17, arrivo della Banda musicale di Marcetelli. Alle 18, la messa celebrata dal vescovo Piccinonna e, alle 18.30, la processione con le statue di Sant’Antonio di Padova e della Madonna. Omelia in piazza San Giovanni Paolo II di frà Giovanni Milani e del vescovo.

È uno degli appuntamenti più attesi dell’estate in Sabina, il Fara music festival, giunto alla XVII edizione, e che quest’anno anticipa l’avvio a domani, nei giardini dell’Abbazia di Farfa (Fara Sabina). Un programma variegato quello varato dagli organizzatori, che vedrà alternarsi sul palco progetti internazionali come il Trio Corrente, band brasiliana premiata con un Grammy Award, Shai Maestro, pianista israeliano di Jazz, Enrico Pieranunzi, Stefano Di Battista, Maurizio Giammarco, Gabriele Mirabassi, Rosario Giuliani, il Trio Zeppetella, Bex, Gatto. Tornano le grandi voci femminili con Karima, Susanna Stivali e Valentina Ranalli. E poi la nuova generazione Jazz italiana, con 16 formazioni tra luglio e agosto. A chiudere la XVII edizione, la prima in Italia del duo polacco JopekKlemensiewicz. L’anteprima sarà affidata a otto formazioni della nuova generazione del Jazz italiano, che si alterneranno nei weekend di luglio, all’interno dello spazio “IntotheGarden”, cortile tra le mura abbaziali, che dal 2022 è divenuto una delle sedi del festival. Nel primo weekend di luglio, quello di oggi e domenica, si alterneranno il quintetto elettrico Ifa, e i Tribus Trio, formazione che associa vibrafono con contrabbasso e batteria. Sabato 8 e domenica 9 luglio, sarà la volta di Elias Lapia Quartet e dei Kimeia, sabato 15 e domenica 16, ci saranno Federico De Zottis Quartet ed Emanuele Marsico. A chiudere l’anteprima del Fara music 2023, il 22 e 23 Luglio, due band capitanate da chitarristi: il sabato Nick Di Giovanni, che con il suo trio presenterà il nuovo album “Mood from Heaven” e la domenica, il vincitore del premio Fara music Jazz live 2022, il chitarrista trentino Federico Bosio. Da giovedì 27 luglio, terminata l’anteprima, si aprirà la XVII edizione, all’interno del parco Cremonesi, sempre nel cuore dell’Abbazia di Farfa, con 8 concerti, dal 27 luglio al 6 agosto. Dall’11 agosto fino al 27 agosto, si alterneranno, nella terza parte della rassegna, ancora una volta all’interno del Garden, 9 band provenienti da diverse regioni d’Italia: i pugliesi BlindingSpheres (trio elettrico) e Alessandro Casciaro Power Trio feat. Simone Basile, i campani Kairos (etno Jazz) e Antonio della Polla (vibrafono trio), i lombardi Cesare Ferro Quartet e Barba Negri Ziliani e i vicentini Metronautica. Per informazioni, prenotazioni costi dei biglietti o abbonamenti: messaggio whatsapp al 327/2514740.