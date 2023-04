Sabato 29 Aprile 2023, 01:34

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

La poetica di Trilussa a “Sentieri in Cammino”. Il quarto spettacolo della rassegna di teatro e musica, giunta alla sua IV edizione, diretta da Massimo Wertmüller, fa tappa questa sera alle 21 al teatro Comunale Sant’Antonio di Scandriglia. Ariele Vincenti sarà il protagonista de “La tovaglia di Trilussa”, un testo di cui è autore con Manfredi Rutelli, accompagnato delle musiche del maestro Pino Cangialosi e dalla consulenza alla regia di Nicola Pistoia. Il protagonista veste i panni di Remo, un immaginario custode dello zoo di Roma, diventato amico del poeta durante le lunghe passeggiate in sua compagnia tra le gabbie degli animali. Una sera Trilussa, ormai settantenne decide di invitarlo per la prima volta a cena in osteria, dove tra bicchieri di vino e atmosfere “di una volta”, si racconta l’avventurosa vita e la straordinaria poetica di Trilussa: dagli inizi nei caffè concerto alle lunghe tournée in giro per l’Italia, in Europa e in Sud America. Nello spettacolo, le poesie più famose e le macchiette, i sonetti e le favole. Ingresso 6 euro, prenotazione all’e-mail postmaster@sentieriincammino.com.

Teatro d’autore a Rieti presso l’ex Chiesa di San Giorgio, con la Compagnia dell’Albagia che presenta, oggi alle 21 e domenica alle 17, “Gli Innamorati” di Carlo Goldoni. La regia è di Carlo Del Giudice. In scena Paola Mainardi del Pianta, Daniela Tozzi, Gino Caretti, Gianni Curcuruto, Nicola Acquaviva, Gianluigi Lombardi, Roberto Antonucci, Elisa Petrucci, Vincenzo Dragone e Antonella Trenta. Lo spettacolo è organizzato dai Lions per promuovere la raccolta di contributi per le popolazioni terremotate di Siria e Turchia. Prenotazioni tramite whatsapp al 370/3087576.

Gli Area 765 in concerto al teatro Potlach di Fara Sabina, a chiusura della stagione di teatro contemporaneo, oggi alle 21. La band composta da Stefano Fiori (voce, chitarra acustica, chitarra elettrica), Valerio Manelfi (basso), Paolo Masci (chitarra elettrica), Alessandro Monzi (violino) torna in un’ora e un quarto di musica in cui non mancheranno “Kant Vs Dylan Dog”, “Questione”, “L’ultimo tango”, “Galleggiare” oltre a quei brani come “Chi arriva prima aspetta”, “Accorda e canta”, “Tra la Luna e la tua Schiena” che hanno segnato la storia e il successo dei Ratti della Sabina, oltre ad alcuni inediti. Biglietto 10 euro, info e prenotazioni, sms o whatsapp, al 351/7954176). Sempre al Potlach, domenica alle 17, per la Stagione teatro ragazzi, va in scena “Il Mago di Oz”, del teatro Bertold Brecht con Maurizio Stammati che cura anche la regia e Chiara Di Macco. I due attori interpretano i diversi personaggi della storia, con l’aiuto di alcuni pupazzi creati da Ada Mirabassi del Teatro Tieffeu e di scenografie colorate. Biglietto 5 euro.

Per la giornata di oggi, “Tesori a quattro zampe” organizza una raccolta di cibo e antiparassitari per gli animali senza famiglia. Per chi vorrà donare uno dei prodotti per cani, gatti e altri animali, l’appuntamento di oggi è dalle 9 alle 19, presso la Coop Futura, in piazza Angelucci, a Rieti. L’iniziativa “Primavera a quattro zampe” segue altre sempre con destinatari gli animali accuditi dalle associazioni e volontari.

Il Comune di Fara in Sabina, con il patrocinio della Provincia e dell’Arsial, organizza la XXI edizione della “Fiera di Farfa”, nell’omonimo borgo, nelle giornate di domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio. La fiera - Gusto Lazio, con i prodotti tipici regionali, è caratterizzata dalla presenza di aziende agroalimentari, produttori di olio e suoi derivati, alimenti bio, il tutto di provenienza territoriale della provincia di Rieti e dell’intero Lazio. Conosciuta già dal medioevo come opportunità di promozione culturale e vendita dei propri prodotti, dall’anno 2000 rientra anche in percorsi turistici enogastronomici, riconosciuti in tutta Italia. La Fiera di Farfa - romasta ferma nei due anni di pandemia - vedrà un’area food per le degustazioni delle specialità tipiche. A disposizione anche una sala adibita a convegni, alle mostre di artigianato e, appunto, alle degustazioni. Nella sala polivalente, in particolare, si terrà, durante la due giorni, la mostra degli antichi mestieri e della civiltà contadina. Nel borgo di Farfa, gli espositori, coi loro prodotti, animeranno con gli stand la via principale davanti l’Abbazia, le piazze e i parchi. Il giorno prima dell’inaugurazione - domani dunque - nella sala Schuster sempre a Farfa, la presentazione del Biodistretto sabino, che nasce per valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio. Coinvolgerà oltre la metà (43) dei Comuni della provincia di Rieti e sarà presentato domani alle 11 durante la fiera. Il Biodistretto nasce per mettere le eccellenze agroalimentari locali a sistema con servizi turistici, culturali e religiosi e per sviluppare una serie di proposte lungo la Via di Francesco, frequentata ogni anno da pellegrini, turisti e amanti del trekking. L’iniziativa ha come scopo la creazione di un patto tra tutti i soggetti che vivono e operano in un’area della provincia, in cui l’agricoltura è molto sviluppata e può creare opportunità di crescita.

Torna in scena la commedia dialettale, questa volta al teatro dei Condomini, in via di Mezzo 184, a Rieti. Il Piccolo teatro Città di Rieti “Vincenzo Marchioni” presenta per le giornate di oggi e domenica “Lu Piccarittu“, una commedia in vernacolo in due tempi, di Vincenzo Marchioni. La regia è di Antonio Simeoni. Informazioni al numero 338/6858495. Il biglietto d’ingresso ha un prezzo unico di 10 euro. La commedia viene rappresentata oggi con inizio alle 21, domenica, invece, con inizio alle 17.30. La trama è quella collaudata, che riscuote sempre successo come nelle tradizionali commedie in vernacolo. “Lu Piccarittu” di Marchioni è il seguito de “Lu Piccaru” di Pier Luigi Mariani. Sulla scena i protagonisti sono Anna Maria Colangeli (nel ruolo di Meneca), Riccardo Franco (Ndoniu), Carla Fabbri e Luigia Francia (Marietta), Marco Lafiandra (Checco), Monica Picciolini e Santina Mancini (Colomma), Anna Paolo Di Carlo (Rosina), Marco Leoni (Tony), Samuele Bianchetti (Scattulicchiu), Angelo Brodone e Gianfranco Zella (Libbero), Manuel D’Angeli (Ceciria). Presenti il “narratore” (prima voce) e “Lu comannante” (seconda voce). Gli operatori di palco sono Roberto Antonucci, Giuseppe Giuliano, Gianfranco Zella e Luigi Pezzotti. I costumi sono a cura di Santina Mancini e Giovanna De Santis. Per le luci e l’audio ci sono Gianni Filipponi e Marco D’Angeli.

Un 1° maggio nel solco della tradizione nel Reatino, tra feste tipiche, sagre e iniziative dedicate alla festa del lavoro. A Rocca Sinibalda, rinvio al 7 maggio (e non il primo maggio, per le previsioni che indicano maltempo) per la sagra dei vertuti, una zuppa fatta con ingredienti poveri dei pastori dell’agro romano, con in più i legumi.

Domenica, ad Amatrice, la festa di primavera e, dalle 11, la sagra degli gnocchi ricci.

A Paganico Sabino, lunedì, la sagra dei vertuti e il rito del “Kalènnemàju”. Il programma prevede alle 11 l’apertura delle esposizioni: “attrezzi della civiltà contadina” e “arredi sacri”, a seguire “Kalènnemàju”, il rito propiziatorio con le tre ghiere di noci immerse nel vino per vedere se restano a galla, e poi, dalle 12.30, inizia la sagra dei vertuti, una festa tipica della tradizione contadina, ancora fortemente radicata nel borgo. A fine mattinata, il pranzo a base di prodotti tipici.

Festa del primo maggio, lunedì, presso la tenuta comunale di Montopoli di Sabina: MenteLocale-odv e il Comune di Montopoli di Sabina festeggeranno la giornata con i cittadini e con la Cooperativa Conduzione terre, Comitato provinciale Anpi di Rieti e la sezione Anpi di Fara in Sabina - Edmondo Riva, Arci Rieti e il Circolo Arci Poggio Mirteto, Cgil Rieti Roma Est Valle dell’Aniene e lo Spi Cgil Lega Sabina Salario.

Il primo maggio a Casaprota vede la festa dei lavoratori con musica, gastronomia e intrattenimento. Informazioni allo 0765/85102.

Escursione, sempre il primo maggio al monumento naturale del Lazio delle gole del Farfa, tra i territori di Castelnuovo di Farfa e quello di Mompeo. Un percorso di trekking adatto a tutti. Punto di partenza sarà dall’Alpaca ranch, poi i resti del ponte romano, i ruderi del mulino ad acqua noto come mola Naro Patrizi. Prenotazioni al 327/9308192.