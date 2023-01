Domenica 29 Gennaio 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Si rinnova la tradizione, a Casaprota, con il fine settimana dedicato alla sagra della bruschetta, giunta alla sua sessantesima edizione. Spettacoli folcloristici, mostre, musica dal vivo, visite guidate e degustazioni di ogni genere, oggi, con l’olio extravergine d’oliva della Sabina protagonista assoluto insieme alle bruschette calde e croccanti. Da sessant’anni la sagra della bruschetta, a Casaprota, rappresenta un evento dedicato al prodotto di punta del territorio: un olio extravergine di oliva di qualità, noto già ai tempi degli antichi romani, che da queste parti si produce da tempo immemorabile. La festa propone l’oro verde della Sabina e del Lazio sul pane artigianale abbrustolito per sottolinearne al meglio il gusto, ma non solo: oggi, è la volta della zuppa di farro e tartufo, delle fregnacce alla sabinese e delle salsicce. A completare il menù, la pizzola della Pro loco di Morro Reatino. Il programma è completato da mostre, passeggiate panoramiche a piedi e in sella alle e-bike (disponibili per l’affitto), musica dal vivo, incontri a tema, attività ludiche, laboratori per i bambini e visite guidate al frantoio della Cooperativa olivicola, alla “Mola Alfio Marri” del ‘700 e alla mostra dedicata al presepe artistico di Angela Miani. Tra i momenti musicali della sagra, da sottolineare, mattina e pomeriggio, l’Orchestra Luca Sebastiani. Non da ultimo le mostre mercato. Casaprota, antico borgo appartenuto all’Abbazia di Farfa, dal lontano 1962 festeggia ogni anno il suo prodotto più famoso, l’olio extravergine d’oliva.

Cavalli Infiocchettati a Rieti, si riparte col botto. Dopo due anni di stop forzato a causa del Covid, oggi torna la rievocazione storica più antica e più sentita della città, con una quarantunesima edizione tutta da vivere. «Sarà un vero e proprio evento», dice con soddisfazione Valentino Iacobuccci, presidente dell’Associazione Porta d’Arce, che organizza la manifestazione e che ha contribuito a ricostruire tutti i riti che componevano l’antica festa dedicata a Sant’Antonio Abate. L’ultima sfilata dei cavalli per le vie della città risale al 2020, pochi giorni prima del lockdown e, per sottolineare l’importanza di questo ritorno, Iacobucci ha fatto davvero le cose in grande. «Per questa edizione - spiega il presidente - avremo la presenza della Fanfara dei Carabinieri a cavallo. Si tratta di un vanto italiano in tutto il mondo e per noi è un onore averla qui. Torniamo con la manifestazione dopo due anni di stop e abbiamo già raccolto tanto entusiasmo». La Fanfara aprirà il corteo unendosi alla sfilata a Porta d’Arce e resterà in testa per tutto il tragitto, chiudendo poi la manifestazione con un’esibizione speciale in piazza Chiesa del Suffragio, dove suonerà l’inno di Mameli. Riprendendo le vecchie tradizioni, anche l’edizione del 2022 ha visto numerosi eventi collaterali nei giorni scorsi, che hanno portato a un lungo fine settimana tutto da vivere. Fino a oggi alle 20, nella sala delle colonne del chiostro di Sant’Agostino, andrà in scena la mostra “Women in art”, con l’esposizione delle creazioni di 12 artiste. Oggi, giornata clou, con esibizioni e stand in piazza Chiesa del Suffragio sin dal mattino. Alle 12 partirà dalla stessa piazza un corteo in costume, per la rievocazione del rito della benedizione dei cavalli infiocchettati. Dalle 14 inizio della sfilata sul percorso tradizionale: partenza dal Foro Boario, arrivo a Porta d’Arce dalla Salaria, poi si percorre via Garibaldi per arrivare in piazza, si scende in via Cintia, piazza Marconi, viale Matteucci, viale Sacchetti Sassetti, di nuovo via Salaria, porta Romana, ponte Romano, si torna in piazza passando per via della Verdura e piazza Bachelet, poi di nuovo via Garibaldi per concludere in piazza Chiesa del Suffragio.