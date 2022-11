Sabato 26 Novembre 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

La rievocazione storica del primo presepe di Francesco, a cura della Pro loco di Greccio, arriva per la prima volta a teatro, per l’inaugurazione della sesta edizione de “La Valle del Primo Presepe”. L’appuntamento è oggi alle 17 a Rieti, al teatro Flavio Vespasiano: la rievocazione storica teatrale del primo presepe vivente di Greccio. Un evento unico, in concomitanza con gli importanti anniversari francescani che cadranno nel 2023 e che, per la prima volta, sarà messo in scena in un teatro anziché nell’anfiteatro all’aperto allestito ogni anno a ridosso del santuario di Greccio, come avviene ormai da 49 anni. In scena la notte del primo Presepe della storia, quella in cui San Francesco di Assisi, al ritorno da un viaggio in Palestina, convocò i suoi frati e la gente tutta a festeggiare il Natale attorno a una grotta del borgo di Greccio. Il pubblico del Flavio rivivrà quella notte di “perfetta letizia”, attraverso sei emozionanti scene, allestite con costumi dell’epoca. Lo spettacolo è gratuito, previa prenotazione tramite Eventbrite al link: https://bit.ly/3EPFgpg. Per l’assegnazione dei posti occorre stampare il biglietto e recarsi - dalle 16 di domani - al botteghino del teatro. Il progetto “La Valle del Primo Presepe” è promosso dalla Chiesa di Rieti e la Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori, con i Comuni di Greccio e Rieti, il sostegno della Regione Lazio e della Fondazione Varrone e la collaborazione dell’Associazione italiana Amici del Presepio.

A Montopoli di Sabina, torna in scena la Compagnia teatrale “Le Maestre”, composta da sole insegnanti, che oggi alle 21 e domenica alle 17, al teatro San Michele Arcangelo, portano in scena “Don Chisciotte”, uno spettacolo, come loro consuetudine, all’insegna dell’allegria e dell’assurdo. Uno spettacolo che segna una svolta per la compagnia: non una fiaba, ma un grande classico della letteratura, con Don Chisciotte che, affiancato dal fido Sancho Panza, nel suo sogno, vuole sfidare i cattivi e i maligni in nome della giustizia e per onorare l’amore. Uno spettacolo che farà ridere, ma anche riflettere. La regia è di Eliana Barberi, alle musiche Costanza Fino e Luigi Rendine, Luigi Rendine e Fernando Zappa alle luci. In scena: Maria Laura Cinosi (Don Chisciotte), Stefania Barberi (Sancho), Maria Teresa Menichelli (Donna Isabella), Mina La Prova (Maria Teresa Aldonza), Daniela Comodi (Felipe/Rosina), Franca Pietrosanti (Nonno), Agnese Lustri Gentili (Contadino/Ostessa), Annalisa Abatelli (Contadina/Oste), Eliana Barberi (Dulcinea). Ingresso con offerta libera, prenotazioni al 339/8877017 (Federica).

Per la rassegna “Autunno a teatro” del teatro Potlach, domenica alle 17 a Fara in Sabina, lo spettacolo “Babayaga. Storia di una strega” della compagnia Micro Teatro Terra Marique di Perugia. Una storia russa, riscritta e rivisitata, che vedrà in scena le due attrici Ladislava Laura Dujsikova e Ingrid Monacelli e otto figure animate, costruite con lana intrecciata. La regia è di Claudio Massimo Paternò. Biglietto 5 euro, info e prenotazioni al 351/7954176.

Oggi alle 12, inaugurazione della 24esima mostra mercato dell’artigianato e dell’oggettistica per il presepio, nel centro storico di Greccio, in piazza Roma.

Oggi, dalle 11 alle 22, torna al ristorante “La Foresta” di Rieti il “Giro d’Italia”, l’appuntamento promosso dall’Associazione italiana sommelier Lazio - delegazione di Rieti e da Copagri Lazio. Ottava edizione per la manifestazione di promozione ed aggregazione delle eccellenze italiane.

Il Teatro delle Condizioni Avverse, con le iniziative culturali e artistiche del progetto “Lineamenti” fa tappa oggi a Rieti. Un progetto che tra spettacoli, concerti e presentazione di libri è incentrato su tematiche di legalità, integrazione e memoria. Oggi è la volta di Rieti, allo Spazio Le Tre Porte in via della Verdura. L’ingresso è libero: alle 18, l’incontro “La vita negli altri”, a cura dell’Associazione “Il Sorriso di Filippo”, con Mario Sanna e Stefania Ciriello, fondatori dell’associazione e genitori di Filippo Sanna, giovane scomparso nel terremoto di Amatrice. Il senso dell’incontro sarà improntato su una panoramica delle attività dell’associazione in questi cinque anni e che ha voluto e vuole trasferire i desideri e i sogni di Filippo nei giovani che vengono coinvolti nell’Associazione. Alle 21, va in scena lo spettacolo “Questa è casa mia” di e con Alessandro Blasioli. Lo spettacolo prende spunto dal sisma di L’Aquila per raccontare una storia, per dar voce a questioni non più discusse. Sabato 3 dicembre alle 18, a Le Tre Porte, la presentazione dei libri“Le verità negate” e “Romanò Barvalipen”, di Santino Spinelli.

Oggi alle 18, nella sala Elpidio Benedetti di Poggio Mirteto, si andrà alla scoperta dell’Archivio segreto Vaticano, con l’archivista Luca Carboni.

Quarta settimana per “Sabina in Prima Fila”, il cinema con altri film di prima visione. Stasera alle 21, al teatro Comunale di Poggio Moiano, la commedia di Leonardo Pieraccioni “Il sesso degli angeli”. Anche alla sala Benedetti di Poggio Mirteto, oggi alle 21, c’è aria di commedia con “Una famiglia mostruosa”, di Volfango De Biasi. Domenica alle 17.30, alla Casa del Cittadino di Monte Santa Maria, “C’era una volta il crimine”, di Massimiliano Bruno, terzo capitolo della saga che vede i protagonisti viaggiare nel tempo, nel 1943, a pochi giorni dall’8 settembre, con Marco Giallini, Edoardo Leo e Gianmarco Tognazzi. L’obiettivo criminale è rubare la Gioconda ai francesi. La banda riesce a fuggire con il prezioso dipinto, ma non sarà facile tornare nel presente. “Sabina in Prima Fila - Il Cinema dove non c’è”, è realizzata dal Centro di ricerca e sperimentazione metaculturale, in collaborazione con il Circolo Arci Succede in Sabina e la Rete cultura in Sabina, col contributo della Fondazione Varrone e il patrocinio della Regione Lazio.